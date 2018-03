Fatter du heller ikke hvad kæresten siger? Få hjælp her

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv: Terapeutens guide til, hvordan du får manden til at lytte --

I sidste ende er målet det samme. I vil begge elske og elskes.

Vejen dertil går gennem kommunikation, men desværre har mænd og kvinder ofte meget forskellige måder at kommunikere på. Det fører til misforståelser, afstand, vrede.

For at undgå de værste konsekvenser af jeres skæve kommunikation er her en forklaring på, hvordan kvinder og mænd kommunikerer. Det vil i teorien hjælpe jer med at forstå hinanden og hinandens udgangspunkt lidt bedre.

Det følgende er selvfølgelig voldsomt generaliserende. Måske føler du, at det forholder sig omvendt i dit forhold. Det vigtige er her, at man bliver opmærksom på, at man kan have en helt anden kommunikationsform end partneren. Det er altid første skridt på vejen mod større indsigt og forståelse.

1. Mængden af ord

Ifølge psykoterapeut og selvhjælpsbogfofatter Barry Goldsmith taler kvinder simpelthen mere end mænd. 25.000 ord om dagen, mens mænd klemmer 12.000 ud. Kvinder taler også hurtigere. 250 ord i minutter, mænd 125.

Den forskel kan sætte et hvilket som helst forhold under pres. Han kan føle sig overvældet af de mange ord, som hun kaster efter ham, mens hun kan føle, at manden slet ikke er interesseret i at tale med hende.

2. Målet med ordene

Som om ordmængden ikke var alt rigeligt til at skabe konflikt i parforholdet, så er afviger formålet med at kommunikere også imellem de to køn.

Psykoterapeuten Richard Drobnick, der er tilknyttet universitetshospitaler og ikke mindst John 'Mænd er fra Mars, kvinder er fra Venus' Grays terapicenter, forklarer:

Manden har en tendens til at have et klart mål med sin kommunikation eller en konkret grund. Måske vil han løse et problem, måske vil han give relevant information, så en opgave kan løses. Også måden, mænd lytter, handler om at søge information, som kan bruges til at løse det givne problem.

Kvinden har derimod ikke nødvendigvis et klart mål med samtalen, når hun begynder at tale. Det kan være en måde at lette sit hjerte eller bearbejde eller forklare, hvad hun føler og tænker.

3. Kropssprog

Måden mænd og kvinder samtaler er på er også forskellig i forhold til nonverbale signaler, forklarer linguisten Deborah Tanner.

Manden foretrækker skulder ved skulder, lidt vinklet. Så kan han samtidig også holde øje med og overskue det rum eller sted, han befinder sig. Øjenkontakt er ikke det vigtigste, og hans kropssprog og ansigtsudtryk er også mere dæmpede.

Her er kvinden meget mere 'talende' - hun er helst overfor sin samtalepartner, så øjenkontakt og alle de andre små ansigtsudtryk kommer i spil.

Hvis man erkender, at man taler på en anden måde end kæresten, kan man få en lidt større forståelse for partneren. Og forståelse og empati er netop grundsten i et bygge og bevare et godt forhold.

