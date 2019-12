Fem sexsandheder, du burde kende, og som vil gøre dig gladere for din kæreste

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Kvinder og de der buler i bukserne --

Min kæreste tænder kun på mig.

Min kæreste bruger ikke porno.

Det er nogle af de firkantede forestillinger om, hvad en kæreste skal gøre og ikke gøre, som mange af os har.

Desværre er det også både forkert og skadeligt for forholdet, mener sexterapeut Tracey Cox, som lister fem udbredte, men meget forkerte antagelser.

1. Porno

Min kæreste ser da ikke porno, han har nok i mig.

Forkert.

Som udgangspunkt skal du antage, at din kæreste, uanset køn, ser porno. Og det har meget lidt med dig at gøre.

Det er to vidt forskellige ting at se porno for hyggens skyld og at dyrke intim elskov med partneren.

Og selv om hun ser film med sorte gigadillere, mens han fornøjer sig blondiner i løbetid, så er det ikke ensbetydende med, at de hellere vil have det end sex med kæresten.

Så der går intet af dig, hvis din partner nu og da gør hovedrent med en rundtur på nogle af nettets slibrige sider.

Begynder din kæreste af vælge porno frem for seksuelt samvær med dig, foreligger der en anden situation, som kræver samtaler. Men indtil da hører pornobrug til privatlivets fred, som du ikke skal blande dig i.

2. Onani

Min kæreste onanerer ikke, jeg er rigeligt til hende.

Forkert. Og lige så forkert som punkt 1, som det også hænger tæt sammen med. For alt andet lige onanerer de fleste, når de ser porno.

Onani er en form for egenomsorg, endda meditation, hvor man lige tager en time out og får kontakt til sig selv. Og det gælder igen begge køn.

Autoerotik er ikke utroskab. Onani er både supplement til jeres sexliv og måske erstatning, når du ikke er der. Og så er det alt andet lige mindre krævende mentalt såvel som fysisk at tage trykket selv end at gå all in på det store udtræk med kæresten, hvor der skal gøres en indsats for ophidse partneren og sikre vedkommende en orgasme tillige.

Men vælger din kæreste til stadighed onaniens glæder fremfor fælles udfoldelser, foreligger der er anden situation, som fordrer en samtale.

3. Tænder på andre

Min kæreste tænder kun på mig - jeg er nok for ham.

Forkert.

Uanset hvor lækker, fræk og charmerende, sød og begavet du er, vil der være tidspunkter og situationer, hvor din kæreste får øje på en person, der får det til at kilde.

Det kan være en kollega, en fremmed på gaden eller i byen eller på sociale medier. Det er ren instinkt at reagere på en attraktivt person.

Men forpligtende kærlighed til dig gør, at din partner ikke handler på sin lyst.

4. Fantasier

Min partner fantaserer ikke om andre end mig - jeg er nok for hende.

Forkert. Af alle de årsager vi har listet i punkterne herover.

Seksuelle fantasier, med eller uden samtidig onani, har vi så godt som alle på daglig basis. Et par voluminøse leggingsklædte balder eller et par stærke overarme i fitnesscentret, og der afspilles automatisk en lille pornofilm på det indre lærred.

Fantasien kan også være mere personorienteret og detaljerig. Måske fantaserer din kæreste faktisk ret tit om en kollega. Og det er helt i orden og bare en uskyldig dagdrøm.

På mange måder er sexfantasier om andre end kæresten en praktisk og konsekvensfri måde at tackle eventuel kedsomhed og lyst til utroskab.

5. Had

Min kæreste elsker mig konstant.

Forkert.

Sommetider hader din kæreste dig. Til andre tider er du bare irriterende, kedelig eller dum.

De fleste forhold indeholder et vist mål kedsomhed, lange diskussioner og bitre skænderier. Uenighed er uomgængeligt, vrede er naturligt. Alle forhold har op- og nedture.

Tanker om evig lykke er romantisk glansbilledporno.

Det er først, hvis I primært er vrede eller ligeglade, at der er grund til bekymring.

