Fem situationer, hvor et nej til sex er det rigtige svar

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet; Du skal du gøre, når du har mindre lyst end kæresten --

Du har været der før, og du kommer til det igen meget snart. Situationen, hvor din kæreste lægger op til sex, men du er ikke i humøret til hanky panky af nogen art.

Et utal af faktorer kan være på spil: Du er stresset og træt, opkørt og nedkørt og udkørt, du er vred, du er ked af det, du er syg, og det kan også forholde sig således, du bare ikke er liderlig.

Men du ved også godt, at engang imellem bliver du glad for, at du alligevel gik med på legen.

Sexterapeuten Tracey Cox identificerer herunder de mest udbredte grunde til at sige nej, og hvornår du så måske burde sig ja.

Træthed

Du kan være træt på flere måder, fra bare træt til decideret udmattet:

Hvis du bare er træt efter dagens dont, er det ofte en god ide at sige ja til sextilbuddet.

Men hvis du er udmattet over alle dine små børn, og/eller fordi der er ekstra meget stress for tiden, fx problemer med arbejdet, sygdom i familien, er søvn en vigtigere prioritet.

Kroppen lukker ned for sexlysten i den slags situationer for at fokusere på større behov. Og derfor er det klogt at bringe emnet på banen, så kæresten forstår, hvad der foregår og indser, at sexpausen ikke vil vare for evigt.

Er du mere bare træt og uoplagt, er der masser af fordele ved sex: Det giver både energi og du sover bedre efter en orgasme. Du vil føle større samhørighed med kæresten, og dit stress-niveau vil falde, sex udløser feel good-hormoner som oxytocin og dopamin, og sex øger lysten til mere sex.

Se også: Sådan får I sex - selv om I har unger

Vrede

Nogle elsker forsoningssex, blandt andet fordi det kan være med at at blødgøre jer, så I kan nærme jer hinanden istedet for at sidde bitre i hver side af sofaen.

Men er I virkelig uvenner, og du er rasende på ham, er sex ikke svaret. Her kan det være en bedre ide at gå en tur og falde til ro og tænke over uenighederne.

Er du ikke helt der, så prøv med sex. For vrede, på trods af at det er en ganske ubehagelig følelse, kan fungere i en erotisk kontekst. Vrede er en form for selvforsvar, du bliver vred, når du føler dig os truet eller i fare, og netop risiko og fare kan virke virke ophidsende.

Bitter

Har din vrede på din partner og din utilfredshed med forholdet bidt sig fast som bitterhed, kan det være svært at finde lysten frem. Hvis din kæreste ikke længere er din ven, er han din fjende. Og hvem vil have sex med sin fjende.

Det er ikke befordrende for din lyst, hvis du føler, at han altid angriber dig, eller at du ikke kan stole på ham.

Hvis der er mere vrede, afstand og bitterhed i forholdet, end varme, samhørighed og glæde, kan sex ikke reparere det. Og så er næste skridt en skilsmisse eller en parterapeut.

Se også: Tre sexkure der gi'r liv i lysthuset

Keder dig

Et af parforholdets helt store dilemmaer: Hellere ingen sex end kedelig sex?

Her skal det først og fremmest anføres, at det ikke er tilrådeligt, at du i stille desperation bare affinder dig med tingenes tilstand og lader sexlivet dø en stille død. Men det kan sagtens være et fornuftig valg, hvis det tages aktivt for at reboote jeres sexliv.

For hvis man siger til hinanden ‘lad os droppe sex for en periode,’ giver det plads til refleksion over, hvad man vil med sex. I skal blot huske på at tænke og tale om det, hvad vil I have mere af, hvad kan forbedre det. Hvis I blot lader stå til, er intet vundet ved det.

Og når I så er klar med planer og ideer, indleder i en måned, hvor I ikke må have penetrationssex. For ved at flytte fokus således, bliver man mere opfindsom og legesyg, og man undgår at falde i Pikfælden og Søstjernen, hvor manden bare pumper løs og hun ligger inaktiv og modtager.

Forbuddet med samleje betyder så også, at I efter en måned i den grad vil længes efter penis-i-skede-sex.

Sådan et selvpåtvunget dogme/begrænsning kan så varieres videre: Ingen oralsex i en måned, etc.

Alt i alt tvinger begrænsningerne jer til bruge fantasien.

En 'Do Me Queen' forventer, at manden gør arbejdet og tænder hende

Sex gør ondt

Går penetration ondt, skal du sige nej. Der kan være mange grunde - alt fra svamp og skedekatar, underlivsbetændelse og kønsygdommme, tørre slimhinder som følge af menopausen til endometriose, vaginismus og fibromer. Det skal en læge behandle.

Men smerten kan også bare skyldes, at du ikke er våd nok, fordi der simpelthen er for dårligt eller for lidt forspil. Så man man lege mere og længere, se punktet herover. Og husk: Sex er så mange andre ting end penetration, og klitoris er også udgangspunktet for de fleste kvinders orgasme.

Sådan siger du nej

Vær ærlig, når du ikke har mangler lyst, også når du ikke kan forklare, hvorfor du ikke lyst, for din kæreste kender dig godt nok til at mærke, om du lyver.

Men vær varsom - du sårer ham ved at bare sige, at han er kedelig i sengen.

Kom med forslag til, hvad du har brug for mere af.

Sig ‘ikke i dag, men gerne i weekenden.’ Og overhold det.

Orker du ikke det store udtræk med mange stillinger i lang tid, så er en quickie eller et hånd- eller mundjob måske en mulighed - eller gensidig onani.