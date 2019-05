Fem tegn på at du dater en bangebuks

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sådan ved du, om I er kærester --

Det starter fint, ja, nærmest flyvende: Swipe-swipe-match, og hejhej, du ser sød ud, og så er I på første date.

Og kort efter fejer han benene væk under dig med intenst nærvær, charme og sex.

Indtil noget knirker, indtil han trækker følehornene, så snart du begynder på at se fremad og planlægge ting sammen.

Du har mødt en mand, der lider af forpligtelsesfobi.

Vi lister her fem ting, du skal holde øje med, så du kan tage dine forholdsregler og enten komme videre eller vente tålmodigt på, at hans forpligtelsesfobi aftager. Hvilket kan have meget lange udsigter, så længe der dukker nye potentielle dates på hans Tinder.

Det følgende kan også handle om kvinder med forpligtelsesfobi.

1. Ro på

Det er ikke en måde at spille kostbar på, når han er svær at få til at lave faste aftaler længere frem end ‘skal vi ses i aften?’ Og når du presser på, reagerer han med ‘lad os tage det stille og roligt og se, hvad der sker.’

Du er måske allerede forelsket og antyder det direkte eller indirekte, han responderer med at sige, at han altid er langsom til at åbne sig, og at I lige skal lære hinanden at kende rigtigt. Underforstået: Ro på!

2. Kasse

En ting er at være vilde med hinanden, en anden og langt sværere ting er at definere, hvornår man er kærester og sætte den etiket på jeres relation. Forpligtelsesfoben gyser ved tanken om, at I kalder jer kærester. Han stivner, når du introducerer ham som din kæreste for venner og veninder.

Du vil kunne provokere ham voldsomt ved at sende en kæresteinvitation på facebook, og han vil gøre sit yderste for at ignorere den.

Og du skal ikke regne med, at han foreslår, at I skal møde hinandens mor og far...

3. Planlægning

I har datet en måned, knaldet jer hudløse, og du vil ha’ mere, Mere, MERE. Derfor vil du også på ferie med ham, hvor samhørigheden kan folde sig helt ud, Så du begynder at planlægge fælles sommerferie, selv om der er måneder til.

Det bryder forpligtelsesfoben sig ikke om. Han føler sig fanget, mærker klaustrofobien trykke, han ved ikke, om han er helt klar til det om flere måneder. Der kan jo ske så meget.

Så han bliver lidt upræcis i sine meldinger, er lidt loren overfor dine forslag til steder og tidspunkter, lover at vende tilbage med mulige datoer - hvilket han så ‘glemmer.’

4. Krav

Forpligtelsesfoben reagerer stresset, når du stiller, hvad han føler som krav. Måske vil du gerne vide, hvad han egentlig føler for dig, og han svarer med, at kalde dig krævende og urimelig.

Hans datinghistorik er fuld af korte forhold og bolleveninder. Og ekskæresten kalder han givetvis omklamrende, kontrollerende og needy.

5. Svinger

Kun når du selv bliver distanceret, trækker dig eller beslutter dig for at skride, begynder han at give dig der der opmærksomhed, du gik efter i begyndelsen. Men kun indtil han igen mærker, at du vil have ham, Så føler han sig fanget, og han får brug for at komme væk fra alle de der intense følelser, som er så svære for ham at være i.