Fem ting alle lykkelige par kan gøre

Hvad bygger det gode parforhold på, hvilket fundamentale sandheder burde alle par holde sig for øje, hvis de vil være sammen til døden dem skiller?

Svaret på de store spørgsmål har klinisk psykolog Forrest Talley, der lister punkter, som baserer sig på hans 30 år som terapeut og diverse videnskabelige undersøgelser:

Din kæreste er ikke perfekt

Selvfølgelig en partner ikke perfekt, ligesom du heller ikke er. Og det gør ikke noget, for et fantastisk parforhold består ikke af perfekte partnere.

Det består derimod af to personer, som er relativt kompatible, som ser det gode i kæresten, og hvor der er gensidig støtte, tilgivelse og respekt.

Derfor nytter det heller ikke noget at forsøge at finde den perfekte partner eller forvente, at kæresten er det. Vi har alle fejl og mangler, og det er giftigt at fokusere på partnerens fejl. Lær at sige pyt, og lad de små ting fare. Og skal du absolut fokusere på noget, vælg de alle din kærestes gode sider.

Din partner gør dig ikke hel

Mange, især yngre par, har store og helt urealistiske forventninger til parforholdet og kæresten. De tror, at man på en eller anden måde kan blive fuldendt, gjort hel og få helet sår i relationen. Det kan måske ske i et vist omfang, men hvis man tror, at kæresten skal være bedste ven, trøster, rådgiver, coach, elsker, farderfigur/modererstatning etc, vil man på et tidspunkt blive skuffet.

Med skuffelsen kommer bitterheden, og så følger mistrivelsen, det dysfunktionelle forhold og ulykken.

Undersøg dine forventninger, og slip dem, hvis de er for urealistiske. Du og din kæreste vil blive lykkeligere, og forholdet vil vokse af det.

Drop din ide om at være den perfekte partner

Invester

Et forhold bliver, hvad du investerer i det. Du får det ud af forholdet, som du selv putter i det. Hvis du lægger tid, omtanke og energi i at få parforholdet til at blive stærkt og sundt, belønnes du sandsynligvis med et forrygende forhold.

Det er selvfølgelig ikke en garanti, men et bærende princip - på samme måde som sund kost og motion ofte bedre for dig i det lange løb.

Ærlige samtaler med kæresten om, hvad der sker af gode ting i forholdet, er en hjørnesten her, for derigennem får I øje på, hvad I kan gøre endnu mere af.

Selvfølgelig skal der også være tålmodige samtaler om problemerne, gerne på fast månedsbasis, se udfordringer ikke når at blive for store. Og husk igen: Tilgiv din partner, og lad de små ting fare.

En opsparing

Et forhold kan ses som en bankkonto: Jo mere du investerer i at bygge en stærk relation med kæresten ved at vise omsorg, støtte, kærlighed og respekt, desto mere velpolstret bliver den følelsesmæssige bankkonto.

Når du så fejler på den ene eller anden måde, laver du ikke et overtræk den emotionelle konto. Der er dækning, så forholdet ikke kommer i krise.

Byg samhørighed med gode fælles oplevelser, minder og succeser.

Kærlighed er hvad du gør

Når man mødes, bygger forelskelsen på masser af varme og sprudlende følelser - mens disse følelser har det med at falme og endda forsvinde til tider i det langvarige forhold.

Det får mange til at spørge sig selv: Hvad laver jeg dog her?

De mennesker, som har det syn på kærlighed, ender gerne i seriel monogami. For følelser er lunefulde, ustabile, upålidelige, og derfor kan man ikke bygge et stabilt forhold på blot disse følelser.

Erkend at kærlighed er mere end forelskelse og følelser. Kærlighed er nemlig det engagement, man lægger i at gøre, hvad der er bedst for kæresten. Og dette gøres ved daglige handlinger, som er støttende, omsorgsfulde, bekræftende og respektfulde.

Med det som fundament kan forholdet sagtens overleve og endda blomstre, når forelskelsen damper af. De følelser vil endda vende tilbage i en mere moden form.