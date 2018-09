Filosofhelt gæster Danmark: Derfor hitter han også her

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet; Sådan er en rigtig mand --

Et dansk foredrag med den kontroversielle psykolog, filosof og forfatter Jordan Peterson blev udsolgt på kort tid. I USA, England og Canada har guruen fået en enorm popularitet med sit budskab om, at maskuline værdier også har plads i vores ellers ‘feminiserede’ samfund.

Herhjemme er canadiske Jordan Petersons heltestatus blot toppen af isbjerget. I de senere år er hele selvudvilkingsbølgen, som ellers har været kvindernes domæne, også spredt sig til mænd. De tager på mandekurser, går til mandeterapi, mødes i mandegrupper, udveksler erfaringer om det at være mand i det 21. århundrede.

Et eksempel på dette er European Men’s Gathering, som for anden gang afholdes i Sverige dette efterår. Her mødes 150 kommer mænd fra alle generationer for at dele ud af deres erfaringer og udfordringer og deltager i workshop og foredrag om alt lige fra opdragelse af deres børn, udfordringer i arbejdsliv, familieliv, seksualitet, åndelighed, venskaber, etc.

Vi tog fat i en af arrangørerne Jakob Kærgaard, der i et par år har lavet kurser for mænd, som vil lære at mestre deres seksuelle energi (læs: 'holde længere i sengen').

- Du skal selv til foredraget med Jordan Peterson - hans popularitet er vel netop et udtryk for samme søgen efter 'maskuline værdier'? Hvad synes du hans styrke er - også set i Skandinavisk perspektiv?

- Jordan Peterson har mange vigtig pointer. Én af de vigtigste synes jeg er hans kritik af 'rettighedskulturen', altså tendensen til at enhver person eller minoritet efterhånden påberåber sig sin ret til det ene og det andet, til ikke at blive fornærmet af nogen, til at blive respekteret for enhver pris, etc.

- Her er en af hans pointer, at du ikke kan tvinge nogen til at respektere dig eller synes godt om dig. Tough luck. Og også at 'dine rettigheder er mine pligter', og at samfundet kun fungerer, hvis folk tager sig sammen og leverer en indsats.

- Lidt i samme ånd er 'personligt ansvar'. Tag ansvar for dit eget liv, dit syn på verden, dine egne følelser, din situation i livet. Det betyder ikke, at du ikke kan have haft dårlige oplevelser eller være blevet udsat for ubehagelige ting, men sådan er livet. Tag ansvar for det og kom videre. Og så er Peterson også meget imod den neutralisering af kønnene, som er blevet et resultat af senere bølger af feminisme.

Myter

Det er de mere politiske sider af ham. Derudover er han jo psykologiprofessor på Toronto University og tidligere på Harvard - og han har en enorm viden om historie, myter, social psykologi, mener Kærgaard:

- Jeg synes, han har en enestående evne til at bringe gamle myter og religiøse fortællinger fra vores kultur ind i en moderne kontekst og gøre dem forståelige for et moderne publikum - via mange af hans youtube forelæsninger. Dermed giver han nyt liv og mening til mange af disse grundhistorier, som er selve fundamentet for vores vestlige kultur og civilisation. Og det mener jeg der er stærkt brug for i dag, i en tid hvor alting flyder.

Vågner

- Det er ikke længere kun kvinder, som flittigt selvudvikler. Også mænd tager i stigende omfang på diverse mandekurser, hvor de firkantet sagt lærer at blive bedre mænd, bedre udgaver af sig selv. Hvad er det et udtryk for, tror du?

- Jeg tror, det skyldes, at mændene i stigende grad vågner op og finder ud af, at de er nødt til at forholde sig bevidst til, hvad det vil sige at være mand. De fleste moderne skandinaviske mænd og kvinder er blevet opdraget temmelig ens, og vi har lært at mænd og kvinder er lige, så for mange mænd er der ikke nogen særlig identitet forbundet med at være netop mand.

Men ifølge Kærgaard har mange på et eller andet tidspunkt i livet en oplevelse af, at 'hov, jo det betyder faktisk noget det dér med maskuliniteten:

- Det at være mand gør mig anderledes end kvinder på andre punkter and blot de fysiske forskelle'. Men hvordan? Hvad er den lige, den der maskulinitet? Det har de måske aldrig rigtig tænkt så meget over. Hvad er det lige der giver dig følelsen af at være maskulin? Det er oplevelser og refleksioner som denne, og deciderede livskriser, der kan være med til at sætte en mand i gang med at lære sig selv dybere at kende.

Venner

Kærgaard mener, at det er derfor også naturligt er naturligt at søge nogle dybere mandlige fællesskaber. Hvor man kan gå bag om de etablerede måder at være sammen på, som vi har med hinanden.

- De fleste mænd har det der gamle venneslæng, hvor man kender hinanden rigtig godt og har nogle fast-etablerede roller. Der er nogle ting, man taler om, og nogle ting man ikke taler om. Det kan være rigtig fint og hyggeligt, men det er sjældent dér, man får talt om de virkelig dybe ting i livet. Om de ting der gør ondt, og som måske gør ondt, uden at man helt ved hvorfor. Og det er måske heller ikke dér, man udfordrer hinanden til at tænke nyt og anderledes.

- En gruppe mænd som derimod mødes med det eksplicitte formål at gå dybt og blive klogere på sig selv, er farlige! Det er et ekstremt potent værktøj. Når mænd først beslutter sig for at gøre noget, så rykker de som regel meget målbevidst og handlekraftigt. Også når det kommer til selvudvikling.

Grupper

Man kan i virkeligheden lave en direkte parallel fra de jagt-grupper, som skaffede mad til stammen, dengang vi levede som jæger-samler-nomader, mener Jakob Kærgaard:

- Det var mændene, der gik på jagt, og de var dybt afhængige af hinanden og af at gøre en koordineret indsats, hvis jagten skulle blive en succes, og de skulle komme hjem med livet i behold. Det ligger dybt i vores dna at samarbejde med andre mænd omkring konkrete mål og opgaver. Vi ser det også i sport, bandemiljøer og i andre 'rene' mandemiljøer. Det broderskab, der kan opstå i en sådan tæt sammensvejset gruppe, kan opleves som ekstremt meningsfuldt.

- I den nye type mandegruppe bygger vi på dét element, men bygger broderskab omkring noget andet. Nemlig omkring det at lære os selv dybere at kende. Fordi det er det, der er brug for nu om stunder. Opgaven er ikke at beskytte din ven imod sabeltigeren, imens han er ved at nedlæggen hjorten.

- Opgaven er at træne hinanden til at blive hele, nuancerede, følende og handlekraftige mennesker med maskulint fortegn. Den er at spejle hinanden på vores blinde punkter, udfordre hinanden ærligt og kærligt til at rydde op i vores liv og leve i stadig større grad som et sandt udtryk for, hvem du er i verden. Fordi fra dét sted kan du give det bedste af dig selv til din kvinde, dine børn, dine venner, dit job - og du får det i øvrigt også meget bedre.

- Det er dét en mandegruppe, som er dedikeret til personlig udvikling, kan. Den kan skrue op for lyset, så du ser dig selv langt mere tydeligt. Og derfra kan du leve med langt mere selvindsigt, overskud og tydelighed i verden.

