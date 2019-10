Fire effektive love-hacks

Har du også svært ved at sætte handling bag ordene og intentionerne om at forbedre dig selv og dit forhold, så har vi fire enkle råd

Du har læst en million-milliard artikler om, hvordan du forbedrer dit sex og samliv. Om nogle af rådene har du tænkt ‘aij, det er for fjollet', men mange andre har du tænkt at efterfølge.

Det sker bare ikke alligevel. Og det skyldes gerne, at projektet er for voldsomt, for ambitiøst.

På samme måde som du ofte fejler med dine ekstreme slankekure og dine omfattende træningsprogrammer, går det også galt, når du vil ændre på mønstre i dit forhold.

Du mister simpelthen modet og fremdriften, fordi du slår et for stort brød op. Hjernen kan ikke følge med i at lave så mange nye, gode vaner.

Det forklarer en række anerkendte terapeuter på New York Times, der så til gengæld lister fire relativt enkle hacks, som er tilstrækkeligt små og effektive til at blive gennemført - og store nok til at betyde noget.

Forfatter og terapeut Eli Finkel foreslår, at parret vælger et love hack ad gangen og lægger en konkret plan for, hvordan det skal ud- og gennemføres.

1. Se på konflikten med andre øjne

Dette handler om, at I skal se på jeres problem eller konflikt som en tredjepart, der vil jer det bedste, ville se den. Altså, hvis der var en terapeut til stede, hvad ville vedkommende så sige, når du og din kæreste skændes?

2. Vær overbærende og generøs

Dette love hack tager fat om, hvordan du konstruerer fortællinger om din kæreste og hans handlinger. De små og store og mere eller mindre formulerede tanker du gør dig om, hvorfor din kæreste gør, som han gør, og hvad det betyder.

For eksempel når din kæreste kommer for sent til jeres date night. Det kan du tolke negativt som et udtryk for, at han er ligeglad med både dig og daten.

Men du kan også vælge at lade tvivlen komme ham til gode og tro på, at han ikke med vilje er kommet for sent, og at trafikken bare kom i vejen.

3. Vær taknemmelig

Hvor banalt det end lyder, viser forskning, at det at finde måder at være taknemmelig overfor kæresten hænger sammen med et velfungerende forhold.

I lighed med ovenstående drejer det sig i høj grad om et valg. Du kan selv kontrollere dine handlinger og selv bestemme, hvad du vil fokusere på, og hvad du føler omkring det.

Selv når dit forhold og din kæreste er mest irriterende, er der givetvis alligevel ting, han gør og siger, som er gode, søde, kærlige, sjove eller sexede. Gør en behjertet indsat for at se og anerkende disse ting.

4. Huskekager

Noget af det sværeste ved at ændre forholdet til det bedre er at huske at gøre de små ting, man har besluttet sig for. Hvad skal du gøre, når den og den situation dukker op?

De små nærværssignaler er et godt sted at begynde. Hvis I nu har aftalt, at du skal lægge mobilen fra dig eller lukke computeren, når han kommer hjem, og rejse dig op og tage imod ham med et kys og åbne arme, så er det du, du skal gøre - hver gang. Og det kan kræve, at du rent faktisk skriver det ned på lille huskeseddel.

Du kan også sætte din mobil til at bimle et par gange om dagen med beskeder om, at du skal sende en sød hilsen til kæresten. Det er hjælp til selvhjælp.

