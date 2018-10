Fire grunde til at du aldrig kan holde på en kæreste

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Se listen: Er det ægte kærlighed? --

Nå, så skete det igen. Han skred.

Du havde ellers håbet på, at denne gang skulle være lykkens gang.

Men nej, sådan skulle det altså ikke gå, og du er begyndt at se - og frygte - et mønster. Som endda er selvforstærkende.

Knap har i været i seng sammen, før han holder op med at svare på dine sms’er. Eller også går der et på måneder eller ti, og så kommer han med ‘det er ikke dig, det er mig’-meldingen.

Psykologen Kelly Campbell forklarer, hvorfor du er aldrig the dumper, men altid the dumpee.

Lavt selvværd

Du har lavt selvværd. Det er muligvis en besked, der ikke giver dig mere selvværd - men en af vigtigste grunde til, at man mister interessen for en, man dater, er, at vedkommende mangler selvværd.

Man kommer bare langt med højt selvværd. Tænk blot på de mænd, der ikke ser ud af noget, men som alligevel scorer - fordi de hviler i sig selv og udstråler overskud. Vi tiltrækkes af den der selvtillid - frastødes desværre af det modsatte.

Det kan du gøre: Boost dit selvværd, så du hviler i dig selv og føler dig sikker på udvalgte områder. Så find ud af, hvad du vil være bedre til. Har du det skidt med din krop, kan du begynde at træne. Føler du dig usikker i din jobkompetencer på jobbet, tag kurser.

Bare det, at du arbejder med det, giver mere selvværd.

Desperation

Du lugter langt af klæbrig desperation. Du vil nærmest gøre alt for at få den der kæreste.

Du er grundliggende utilfreds med dit liv, du hader at være alene, du længes efter en at dele dit liv med. Du føler dig halv uden.

Denne desperation, denne manglende evne til at være tryg i aleneheden, kan mærkes af andre, som ikke partout skal have en partner for at føle sig hel.

Det kan du gøre: Begynd med at acceptere, at du måske skal være single resten af dit. Ja, det er noget af den mundfuld at sluge. Når du er ok med det, er du klar til et forhold.

Det vil tvinge dig til at tænke over, hvem du er og vil være. Og derefter vil der kunne komme en person ind i dit liv, som vil give det ekstra værdi, og ikke bare fungere som delen, du manglende og som nu gør dig hel.

Dårlig timing

Nåja, nu og da er det bare dårlig timing. Han er måske lige kommet ud af et langvarigt og traurigt forhold, måske vil han kun have bolleveninder, måske har han børn og vil ikke have flere. Grundene til, at han vælger dig fra, kan være utallige. Og der her hvor it’s not you, it’s me faktisk passer.

Det kan du gøre: Indse at visse ting er ude af dine hænder, og intet, du gør, kan ændre det. Hold gang i dit eget liv, og vær åben overfor oplevelser og mennesker.

For meget fart på

Wham bam thank you mam - I mødtes, og det hele eksploderede. I var begge to klar, helt klar, forelskelse og store planer. Så I kørte med fuld fart gennem evigheden. Der så viste sig at være knap så evig. Pludselig brændte I ud.

Og det kan ske, hvis I har for meget fart på i begyndelsen. Måske er den umiddelbare fysisk og gensidige tiltrækning så intens, at I ikke kan holde jer fra hinanden. Sjovt og sexet, men det kan have bagdele, når det en dag går op for en af jer, at der er andre ting end sex.

Det kan du gøre: Vær bevidst om, hvor forholdet arbejder sig hen, og selv om kroppen skriger på forening og konstant samvær, så husk balancen, husk resten af dit liv, dine veninder, dine hobbies, dit studie.

Du må heller ikke glemme at arbejde med forholdets venneaspekt, for succesfulde par er ofte også gode venner udover at være gode elskere. Find ud af om I har fælles interesser, værdier og mål.