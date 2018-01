Fire grunde til at du stadig er single: Gør klar til kæreste

Vores sexpert Tomas Roar har tidligere begået denne klumme om datingfejl:

Med den rette indstilling kan datinglivet være ganske fornøjeligt: Hvis man ser på hver date som et uforpligtende møde med et spændende menneske, der ligesom dig er nysgerrig på, hvad daten og den umiddelbare fremtid kan bringe, er der ingen grund til at gå i panik og løbe sur i datingen.

Med mindre du selvfølgelig møder de her personer:

1. For sent

Vi kan alle fejle. Men hvis man ikke kommer til tiden til en date, har man vist mangel på respekt.

Ja, bussen kan være forsinket, cyklen punkteret, børnene syge. Men bortset fra de ting er der faktisk ingen undskyldning for at dukke op til mødet en halv time senere end aftalt.

'Kunne ikke finde en parkeringsplads' er ikke en gyldig grund - alle bilister ved, at der skal indregnes parkeringsjagt i tidsplanen.

Personen er givetvis i stand til at tage et fly eller komme til en jobsamtale til tiden. Altså vigtige ting.

Kommer han/hun meget for sent til jeres date, er det tegn på, at vedkommende ikke tager dig alvorligt og ikke viser hensyn.

Og gider du virkeligen hensynsløs kæreste?

2. Ligner noget der er løgn

Dating er en leg, hvor man gerne må photoshoppe lidt på virkeligheden for at fremstå som den bedst mulige version af sig selv.

Det er alle klar over.

Men derfor skal der alligevel være nogenlunde overensstemmelse mellem dating-profil og virkelighed.

Hvilket indebærer, at det burde være muligt at møde op på en date og blive genkendt. Så højde og drøjde og alder skal passe plus/minus ti procent.

Viser det sig så yderligere, at daten faktisk har pumpet sig selv og sine kvalifikationer op med steroider, er der yderligere grund til bekymring. Måske hævdede han, at han var iværksætter, men er virkeligheden almindelig lønslave, som drømmer stort og gør mindre, måske var hun fri af tidligere forhold, men faktisk dybt involveret i bitter strid om børnene efter nylig skilsmisse.

Hvorom alting er: Små skævheder er fine og forventelige. Massiv inkongruens mellem profil og person er tegn på mental insolvens.

3: Mobil

Godt så - din date kom for sent og ligner ikke sig selv, men du er positiv og klar til at tilgive:

I er taget på restaurant på første date. Altid en lidt modig beslutning, for et restaurantbesøg er mere forpligtende og varer længere end højst nødvendigt.

Men hun virker sød og charmerende. Så hvorfor ikke, tænker du.

Derfor: Da I har sat jeg tilrette og får serveret de første hapsere, tikker en sms ind på hendes mobil. Hun tjekker den. Fair nok. Hun besvarer den - knap så fint, men stadig indenfor rammerne af god datingskik.

Fem minutter efter ringer den. Og hun tager den. Og taler. Og griner. Og taler.

Kun alvorlig sygdom i den nærmeste familie eller drama på jobbet kan undskylde det. Forkert på så mange planer, at man næsten ikke ved, hvor man skal starte.

Selv hvis I er venner, er det uhøfligt og uopdragent at gøre det under spisning. At tale i mobil på restaurant er alle omstændigheder no go - og at gøre det, mens man er på date, er lige til det røde kort.

Viser manglende hensyn, overblik og nærvær. Faktisk er det en så stor datingfejl, at du gerne må forlade vedkommende midt i maden og lade personen sidde tilbage med regning og røde ører.

4: Bla-bla-bla

Der er kun en ting, der er værre end en, der hele tiden pludrer i mobil - det er en, der konstant taler om sig selv.

Selvfølgelig er det dejligt at date en person, som har noget interessant at sige. Og gør det. Men det er ikke altid, de to ting følges ad.

Nervøs plapren kan ske for selv den bedste, men tom snak og ligegyldigheder, selvhævdende pladder og mig-mig-mig viser først og fremmest, at vedkommende er ikke er i stand til at lytte.

Når din date ikke spørger ind til, hvem du er, er han/hun givetvis uinteresseret i dig og dermed et dårligt knald og en endnu dårligere kæreste.

5: Krigerisk

Man skal stå ved, hvem man er, og man behøver ikke at gemme sig selv og sine holdninger, bare fordi man gerne vil gøre et godt indtryk og være høflig.

Men der er dog visse grænser.

Hvis I begynder at skændes, før kaffen er drukket, eller burgeren er spist, er der tydeligvis noget galt med jeres kemi eller indstilling. Pikket påståelighed er lige så utiltalende som valen veghed.

Godt med gnister og passion - men mangler den der fingerspietzgefühl, som får de fleste former for socialt samvær til at glide, fuldstændig, er der lagt i ovnen til evige skænderier med en kampberedt kriger i stedet for spændende meningsudveksling med et empatisk medmenneske.

Husk: Måske er det dig, der fremstår mobilplaprende, krigerisk, hensynsløs og uærlig...