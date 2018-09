-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkviet: Sexologens eks-eksorcisme!

I var som skabt for hinanden, I var gyldne sammen, du var kommet hjem.

Nu er du hjemløs, mens sidder alligevel fast i savnet og sorgen, selv om du godt ved, at det ikke fører nogen vegne.

Du er ramt af the blues på den hårde måde, og der du ingen vej ud af mørket og selvmedlidenheden. Men det er der råd for, ifølge psykolog og parterapeut Jill Weber.

Her er fire grunde til at du stadig sørger over din eks, og hvad du kan gøre for at komme videre:

Din identitet hænger stadig sammen med din eks’

Noget af det sværeste ved et brud er, at man har været så tæt på hinanden, at man næsten har påtaget sig hinandens personlig.

I begyndelsen viser man sine likes og dislikes, sine sym- og antipatier, sin præferencer, og efterhånden annammer man nogle af dem som par. Nogle personer bliver så super afhængige af hinanden, at der næsten ikke er noget ‘jeg’ men kun et ‘os’ i forholdet,

Så når bruddet kommer (det gør det jo i cirka hvert andet ægteskab og endnu oftere i almindelige forhold), kan det være svært at fungere som et selvstændigt individ igen.

Har forholdet været langvarigt, har du endda glemt, hvem du er helt inderst inde, Derfor er vej frem at lære at være alene, at bygge et meningsfyldt liv op og genvinde en fornemmelse af selvstændighed, af individualitet, af et jeg, som kan give ro og stabilitet.

Vil ikke sørge

Det er hæsligt at have det hæsligt, det er sørgeligt at sørge. Derfor er det også forståeligt, men uhensigtsmæssigt, hvis flygter fra din sorg.

Men du skal igennem vinteren for at opleve foråret igen, du skal sørge for at kunne komme videre, for at blive forelsket igen. Ja, det betyder, at du i en periode skal være er ked af det, vred, føle dig uden håb og uden tro på, at du nogensinde vil blive lykkelig igen.

Nogle holder sorgen på afstand ved at lynhurtigt indgå i nye forhold, ved at arbejde som en hest, alt muligt, der holder dem beskæftiget. Andre bliver besat af eksen på en måde, der viser, at de ikke har accepteret bruddet.

Men man skal lade sorgen køre i sit eget tempo, det er smertefuldt, men den følger typisk en proces, som, når man kommer ud på den anden side, kan være styrket af.

Nogle tror på, at ‘det, der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere,’ mens andre mere hælder til ‘det, der ikke slår dig ihjel, invaliderer dig.’

Manglende accept

Du føler dig ydmyget, dit ego er såret, du føler dig afvist og fortabt og ikke god nok.

Disse følelser overvælder dig, men i stedet for at bearbejde dem og dermed komme over dem med tiden, begynder du at være vred på dig eks, aggressiv, måske stalker du din eks.

Denne besættelse af eksen er en måde at distrahere dig selv fra din smerte.

Det er ganske naturligt, at man prøver at beskytte sig selv ved at give eksen skylden for alt. Det kan være sandt, det kan være forkert - men jo længere tid du er besat af din eks, desto længere tid tager det at heale og komme videre.

Du vil ikke ændre dig

I var jo gyldne, du var gylden, du kunne lide det liv, du havde, og den du var.

Nu er alt det væk.

Men jo længere tid du forbliver i fortiden, desto sværere er det at komme videre derfra.

Du må acceptere, at den del af dit liv er slut. Så kan du begynde at på et nyt med nye rutiner, vaner og aktiviteter, som kan gøre dig glad og give en fornemmelse af mening.

Det svære ved dette er, at når man er i sorg, har man ingen motivation til at komme ud i livet og finde på noget nyt.

Men det skal du. Du må gerne tage din sorg med dig, efterhånden som du begynder dit nye liv i det små. Et aftenskolekursus, badminton om onsdagen, singlefester, hvad som helst, som får dig ud blandt mennesker og giver nye oplevelser. Det kan føles sært og svært i begyndelsen, men efterhånden vænner du og din hjerne sig til det, og så er du i gang med at skabe et nyt og meningsfyldt liv.