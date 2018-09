Fire ting du kan lære af åbne forhold

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Må man flirte? ind jeres monogami-grænser --

I kan sagtens lære noget af åbne forhold - også selv om I på ingen måde har tænkt jer at inddrage andre i jeres relation.

Det mener flere fagfolk, som påpeger, at forskning viser, at nonmonogame relationer har visse styrker, man kan bruge i ganske almindelig par.

Non-monogame parforhold eller åbne forhold er samlebetegnelsen både swingere (der dyrker sex med andre) og polyamorøse (som har kærlighedsrelationer med andre) og alt mellem.

Her er de fire områder, hvor du kan lære af de non-monogame:

Kommunikation

Et velfungerende forhold kræver god og konstant kommunikation omkring lyster, behov og problemer. Og netop det er par i åbne forhold virkelig dygtige til.

Et stort studie fra 2017 viste, at personer i non-monogame forhold kontant forhandler aftaler, skemaer og grænser og arbejder sig gennem de problemer, som opstår i forbindelse med det åbne forhold og med de problemer, som opstår i alle relationer.

Det viser sig, at de polyamorøse kommunikerer bedre med den primære partner end den eller de sekundære, måske fordi super kommunikation er nødvendig for at vedligeholde det primære forhold, når der er andre bindinger i spil.

Åbne og ærlige samtaler om, hvad man tænker om og føler i forholdet, og om hvad man har brug for og lyst til (seksuelt og emotionelt) er guld værd - i alle slags forhold. De non-monogame gør det bare hele tiden og derfor dygtige til det.

Se også: Dansk forfatter: - Sex med mange kan gavne dine sociale evner

Hvor skal vi hen, du?

I forlængelse af kommunikationsforcen taler non-monogame om, hvad deres forhold går ud på, hvor de skal hen, hvad deres styrker og svagheder er, og grænserne for hvad man må og ikke må.

Det kan monogame forhold lære noget af. Mange går bare ud fra, at de fx er på samme side i parforholdsbogen i forhold til flirt og utroskab, men det er man ikke nødvendigvis.

Her kan der være store forskelle på, hvad man synes er i orden. Må man flirte, må man skrive flirtende med andre, må man kysse eller danse med andre, er porno utroskab, er frække fantasier om andre utroskab?

De ting - og de medfølgende relationer, som non-monogame dyrker - og de følelser, som opstår, er noget, som personer i åbne forhold er mestre til at tale om og navigere i.

Mange almindelige forhold vil have gavn af samtaler om grænser for flirt, hvilket bruger os til tredje punkt:

Se også: Er du klar til et åbent forhold? Her er tjeklisten

Jalousi

Også personer i åbne forhold kan opleve jalousi, men et studie har vist, at det er langt mindre udbredt end blandt monogame.

Flere end 2000 i åbne og ‘lukkede forhold deltog. Det viste sig, at både polyamorøse og swingere rapporterede om mindre jalousi og mere tillid end de monogame, som kunne finde på at overvåge deres kærestes sms’er, mails og adfærd.

De non-monogame italesætter deres jalousi, når og hvis den opstår. Hvilket gør det meget nemmere for begge part at forholde sig til dem. Jalousien bliver på den måde mindre farlig og og fylder mindre og påvirker ikke adfærden på samme negative måde.

Sådan er de åbne forhold: Det ene styrker det andet

Selvstændighed

Er der noget, som de non-mongame er dygtige til, er det at give plads til hinanden. De ikke bare tillader, men de påskønner, at kæresten har et selvstændigt liv ved ved siden af parforholdet.

Monogame har en tendens til at ofre sig for forholdet, til at undertrykke eller glemme behov og hobbyer og venskaber, mens personer i åbne forhold har stor fokus på egne interesser, viser studie.

De er gode til at fokusere på egne behov og får dem opfyldt andre steder end kun hos en person. Den monogame har en tendens til at tro, at kæresten skal kunne og være alt for vedkommende.

Et monogamt par skal beslutte, hvad de vil gøre ved deres problemer: Undgå de, løse dem eller skilles. For et non-monogamt forhold kan løsningen være en helt fjerde, som monogame kan tage ved lære af: Det behøver ikke at være kæresten, der opfylder alle (nonseksuelle) behov. Det kan andre personer måske hjælpe med.

Får du 'klaus' i dit forhold? Måske du skal åbne det lidt med tantra og swingerklub