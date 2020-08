Fire ud af 10 mænd tænder mere på porno end sex

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Porno fucker med din hjerne --

Næsten hver fjerde unge mand har potensproblemer, og det kan skyldes pornoforbrug.

Det fremgår af nyt studie med deltagere fra Belgien, Danmark og Storbritannien, som alle udfyldte et større spørgeskema. Det indeholdt 118 spørgsmål, som 3.267 mænd svarede på.

En dansk psykolog stiller sig dog lidt tvivlende over for konklusionerne i undersøgelsen.

Forskeren Gunter de Win fra Universitet i Antwerpen forklarer, at mændene i gennemsnit ser 70 minutter porno om ugen, typisk mellem fem og 15 minutter.

Derudover kunne forskerne se, at 23 procent af mænd under 35 melder om en eller anden form for potensproblem, når de har sex med en partner.

- Der var en markant sammenhæng mellem tidsforbrug af porno og problemer med potensen. Mænd, der ser mere porno, scorer også højt på pornoafhængighedsskalaen, siger de Win, der dog erkender, at det hele bygger på et selvudfyldt spørgeskema og ikke kliniske tests.

Det betyder, at man ikke entydigt kan drage den konklusion, at porno skaber impotens.

Studiet afslører også, at 9 ud af ti mænd spoler frem til de mest ophidsende scener. Det får de Win til at hævde, at porno påvirker måden, vi ser på sex.

- I vores undersøgelse er det kun 65 procent af mændene, der synes, at sex med en partner er mere ophidsende end porno. Og derudover synes 20 procent, at de havde behov for stadigt mere ekstrem porno for at blive lige så ophidsede som før.

Næste skridt er at identificere de præcise faktorer, der fører til erektile dysfunktioner, og at lave lignende studie med kvinder.

Ro på

Den danske psykolog Frej Prahl, som du måske kender fra ‘Fede Forhold’ på DR, maner til besindighed. Han mener nemlig, at der er mange faktorer, som studiet ikke tager højde for.

- Måske er de mænd, der oplever potensproblemer med kvinder, udfordret, fordi de onanerer og kommer meget - og derfor ikke kan præstere så godt med kæresten.

- Eller de bruger porno som et frirum fra de (præstations-)problemer, de oplever med kvinder. Eller de frygter kvinder og flygter til pornoen. Eller: Fordi de ser meget porno, opleves de små naturlige potensstyrkevariationer som problematiske, da de fleste pornopikke er erigerede.

Frej Prahl mener, man bør forsøge at delagtiggøre sin partner i sine seksuelle fantasier - selv om det kan forekomme grænseoverskridende. Foto: Klaus Rudbæk

Prahl er dog ikke ukritisk overfor pornobrug:

- En af grundene er, at pornoen bliver det rum, man forbinder med det seksuelle. Mere og mere adskiller man sin partner fra det rum, fra det konkret seksuelle. Hun bliver reduceret til mor, omsorgsgiver eller ven. Alt det forbudte og erotiske reserverer man til computerskærmen.

Løsningen ifølge Prahl bestå i, at man forsøger at integrere de to adskilte verdener ved at involvere sin partner i sit fantasi-univers.

- Der kan være mange grunde til, at man ikke gør det. Man frygter, at partneren vil fordømme én eller betragte én som mærkelig eller pervers, fordi man har nogle særlige fantasier. Eller man kan frygte, at det vil tage spændingen ud af pornoen, hvis man involverer partneren. Og måske med rette - for meget af spændingen vil blive taget ud, hvis det ikke længere er så forbudt og tabuiseret.

