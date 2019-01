Flere mænd har disse forbudte fantasier

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Denne frække fantasi bliver næppe til noget --

Sexfantasier kan handle om alting med hvad som helst og hvem som helst. Specifikke seksuelle handlinger, dyr, maskiner, mennesker, om kæresten, om fremmede eller om nogen, vi kender.

Den sidste slags kan være tabuiseret og derfor ekstra pirrende. Det kan fx være om kærestens veninder eller venner eller familie.

Ifølge sexforsker Justin Lehmiller er det især mænd, der har den slags sexfantasier.

Tidligere i år udgav Lehmiller bogen ‘Tell Me What You Want’, som bygger på intime interviews, hvor 4000 amerikanere fortæller om deres sexfantasier.

Tentakler og malkekøer: Så vilde er vores sexfantasier - også

Data fra Justin Lehmillers undersøgelse viser store kønsforskelle på netop dette område.

58 procent af de heteroseksuelle mænd fantaserer om kærestens bedste veninde. Kun 22 procent af de heteroseksuelle kvinder sexfantaserer om kærestens bedste ven.

Samme billede tegner sig for drømme om kærestens søster eller bror: Hver tredje mand har erotiske forestillinger om partnerens søster, og 12 procent af kvinderne tænker frække tanker om kærestens bror.

Mændene fører også an i statistikken, når det handler om at fantasere om deres bedste vens kæreste. 42 procent mod kvindernes 12.

Nogenlunde samme procentfordeling er der blandt ikke-hetetoseksuelle mænd og kvinder.

Forbudt

Lehmiller påpeger altså, at fantasier om kulturelt set ‘forbudte’ personer er meget mere udbredt blandt mænd end blandt kvinder. Og det afspejler en generel tendens, hvor mænd overordnet set har flere tabu-fantasier end kvinder.

Mænd tænder simpelthen mere på at gøre noget, de har fået at vide, at de ikke må eller kan.

Det kan så i nogen grad forklares med, at mænd generelt har en 'sensation seeking' personlighed, et oplevelsessøgende personlighedstræk, hvor man kræver nye oplevelser, nye spændende erfaringer og hurtigt keder sig over rutiner og gentagelser i livet. Derfor går manden på jagt efter stimuli, mentale og sanselige, der kan booste hans ophidselse. Og således er mænd draget af tabuer, der kan give et kick.

Omvendt kan det også hænge således sammen, mener Lehmiller, at kvinder i højere grad end mænd fantaserer om lidenskab, intimitet og romantik - og netop de følelser kan være sværere at koble til en forbudt person som kærestens bror eller bedste ven. Lehmiller anfører også, at kvinder - i forhold til mænd - oftere fantaserer om partneren.

Som altid med fantasier er det vigtigt at påpege, at man ikke nødvendigvis vil knalde kærestens bedste veninde, bare fordi har pirrende tanker derom. Kvinder, der onanerer til indre voldtægtsfantasier, vil jo heller ikke voldtages i virkeligheden.

Sådan er vores frække fantasier

Robotsex

I ‘Tell Me What You Want’ fortæller Justin Lehmiller også, at det er mere sandsynligt, at mænd fantaserer om sex med robotter. 11 procent af kvinder har har haft den type erotiske forestillinger, mens det samme gælder for 17 procent af mændene.

Kun ganske få procent af begge køn har ofte sexfantasier, hvor robotter optræder, og en af grundene til at det ikke er mere udbredt, ifølge Lehmiller, er, at fantasier ofte afspejler psykologiske behov. Sexfantasier er sjældent helt uden følelser, for de kan handle om at føle sig begæret, bekræftet, elsket. Og robotter repræsenterer nok mere mekanisk sex end følelser.