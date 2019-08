Folk der bruger mange emojis har større succes på kødmarkedet

Et lille hjerte viser omtanke og endda kærlighed, en smiley-emoji tager brodden af en sms, der ellers kan virke hård, en blinke-smiley antyder både ironi og flirt, og en aubergine plus en fersken er ren porno.

Se også: Dating for dummies: Undgå dette på din datingprofil

Det er ikke alle, der pladrer deres digitale beskeder til med emojis. Men faktisk viser en helt ny videnskabelig undersøgelse, at kærestesøgende personer, som bruger mange af disse tegn og symboler, har større succes.

Ud fra en teori om, at man som sex- eller kærestesøgende via computer-medieret kommunikation (det er forskerne begreb for sms, mail, chat etc) har brug for emojis for at kunne vise sin interesse og sine følelser effektivt, lavede forskerne to studier.

I begge undersøgte de sammenhængen mellem brug af emojis og succes på kødmarkedet.

Se også: Smiley-tricket giver dig mere sex

Studierne

I det ene studie deltog 5327 singler i alderen 18-94. Her viste det sig, at 38 aldrig brugte emojis til potentielle dates, 29 procent sjældent, 28 procent jævnligt, tre procent i næsten alle beskeder og 2,5 procent flere end en emoji i alle beskeder.

Deltagerne angav flere forskellige motiver bag emojibrugen: For at gøre beskeden personlig, lettere at udtrykke følelser, gøre kommunikation hurtigere, og fordi det gør de andre.

Det fremgik også, at brug af emojis var markør for flere første dates i det forløbne år samt om mere sex. Flittige emoji-brugere kommer altså oftere på dates og har mere held i sprøjten.

Foto: Shutterstock.com

Se også: Ja, denne emoji er fræk

Flere emojis

I det andet studie deltog 275 voksne i alderen 18-71. Her var der langt flere, som brugte emojis, og langt færre, der aldrig gjorde det.

Her var emojibrug ikke forbundet med flere første dates, men dog flere anden dates. Og tillige mere sex og flere sexpartnere i det forløbne år.

I forhold til den seneste date, de havde været på, havde emoji-brugerne kysset mere og haft større held med at komme i bukserne på daten. Og endda at blive kærester med vedkommende.

Se også: Træt af emojis? Her er den nye, gamle måde at sende en fræk besked

Selvom forskerne ikke så på, hvilke slags emojis deltagerne brugte, eller om de selv modtog emojis (ikke alle kan lide dem), tør forfatterne godt konkludere, at personer, som bruger flere emojis, kan være bedre til at skabe relationer med andre.

De mener også, at emoji-brugere er mere følelsesladede - hvilket altså betyder, at det ikke nødvendigvis er emojierne i sig selv, der giver datingsucces. Det er snarere, at emojier er udtryk for, at disse personer er udtryksfulde, tør dele ud af sig selv og har let ved at skabe intime relationer.

Og det gør det andet lige lettere at få datingsucces.

Se også: Her er de rigtigt uartige smileys