For kvinder betyder udseendet meget: Smuk, sexet og orgasme-sikker

Effektivitet er ikke nok. Sexlegetøjet skal også være lækkert at se på og røre ved, hvis det for alvor skal sælge, mener dansk sexlegetøjsekspert, der har testet ekstra flotte klitorisvibratorer.

Hun bakkes op af dronningen af ekstra lækkert sexlegetøj til kvinder, hollandske Rianne S.

- Størstedelen af de producenter af sexlegetøj, der i løbet af de seneste 20 år har brugt tid, kræfter og penge på at udvikle mere lækkert og smukt sexlegetøj, er generelt også dem, der har klaret sig bedst.

Det siger 43-årige JoanB, der har arbejdet med seksuelle hjælpemidler i det meste af sit voksne liv, til Ekstra Bladet:

- Der egentlig er logisk nok. For hvorfor skulle man som forbruger ikke gå efter det smukke og lækre, når vi køber en ny klitoris vibrator eller et andet stykke sexlegetøj, for de fleste kan et stykke af vejen det samme, mener bloggeren, der derfor har testet ekstra flotte klitoris-vibratorer.

Det mentale spiller ind

Effektivitet er ikke nok, mener trebørnsmoderen JoanB, som kom ind i sexindustrien, da hun i 90’erne havde ansvar for legetøjsshoppen for rapports mandeblade.

- For virker produktet efter hensigten med orgasmefremkalde virbationer, og det samtidig er smukt og lækkert, så samspiller det mentale helt automatisk med det rent fysiske - og så bliver oplevelsen med vibratoren bare mere givende.

- Af samme årsag vil jeg derfor også påstå, at holder man to lige effektive vibratorer op imod hinanden, den ene smuk, den anden tudegrim, så kan det lækre stykke sexlegetøj nemmere få en hele vejen i mål. For her er man på forhånd allerede mere tændt og på. Det har jeg på egen krop oplevet et utal af gange, siger den danske sexlegetøjsekspert.

Hun er helt overbevist om, at producenterne af samme årsag fremadrettet vil komme til at bruge flere kræfter og penge på netop den konto.

- For i sidste ende betaler det sig nemlig, lyder det JoanB, som igennem de seneste ti år har afprøvet tusindevis af dildoer, vibratorer og andre seksuelle hjælpemidler.

Rianne S: Sexlegetøj bør pirre alle sanser

Hollandske Rianne Swierstra, den ukronede dronning af smukt sexlegetøj, der sælger hele verden rundt, bakker op under JoanB’s betragtninger.



- Jeg tror helt generelt, at kvinder, men også mange mænd, i dag sætter stor pris på skønhed, når det handler om køb af rejser, kunst, mad, mode, personlige plejeprodukter mv. Så hvorfor skulle det være anderledes, når det kommer til det sexlegetøj, vi køber?

Swierstra mener, at i løbet af det sidste århundrede er vores liv gradvist blevet nemmere af et hav af kun mere og mere funktionelle produkter, hvor disse i begyndelsen helt klart var mere funktionelle end decideret smukke.Men med tiden har æstetik og smukt design vundet frem, ikke mindst i takt med at mange af os også har fået råd til det:

- For sexlegetøjsbranchens vedkommende er der i forhold til lækkert design og smukt udseende sket et kvantespring i perioden slut-90’erne og så frem til i dag, hvor forbrugerne ikke kun her i Vesten, men fx også i Brasilien og ude i Kina, stiller større og større krav til kvalitet og luksus, forklarer Rianne S.

Med sit eget brand forsøger hun at tilbyde produkter, der tiltaler og pirrer alle sanser:

- For rigtig mange kvinders vedkommende er det fantastisk, at ikke alle produkter i dag skal ligne en erigeret penis. Som de gjorde for 30 år siden.