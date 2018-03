Forsker om mandlig sexdukke: Han bliver en fuser

Sexdukkebordellet Doll-House i Aarhus får snart en ny dukke 'ansat', fordi kvindelige potentielle kunder efter åbningen har efterspurgt en mandedukke. Det fortæller ejer af Doll-House, Rasmus Fink.

Bordellet i Aarhus oplevede allerede på åbningsdagen tidligere på måneden en overraskende interesse for de kvindelige dukker, men Rasmus Fink tvivler selv på, om mandedukken bliver en lige så stor succes. Det holder ham dog ikke tilbage for at tilføje en ekstra dukke til menuen.

– Jeg ved ikke, om det er joke fra pigernes side, men der skal jo også være, så de kan komme til, fortæller Rasmus Fink.

Kom med på sexdukke-bordel: Det gør de med dukkerne efter en kunde

Menneskelig relation

Seniorforsker ved Sexologiskforskningscenter ved Aalborg Universitet, Birgitte Schantz Laursen, vurderer, at efterspørgslen formentlig bliver ret lille.

– Den danske kultur er baseret på relationer, og derfor tror jeg, at mange synes, at det er en menneskelig relation, når det kommer til sex, forklarer hun.

Relationen til din partner kan dog være bøvlet, og sexdukkerne kan derfor være i mangel på bedre – eller mere.

– Det er komplekst og besværligt at være i en relation, og der er meget i dag om sex og behov. Der er ikke mange, som har lige så meget sex med hinanden som før, fortæller Birgitte Schantz Laursen.

Vi søger ukompliceret sex

En af årsagerne til sexdukkernes begyndende popularitet i Danmark, er, at vi søger ukompliceret sex, uden partneren beder os om at tage opvasken efterfølgende.

– Man søger sex, som på ingen måder skal forhandles og uden for meget snak omkring det, forklarer Birgitte Schantz Laursen.

Ejeren af Doll-House er også selv spændt på, om mandedukken vil få lige så mange besøgende som de kvindedukkerne:

– Jeg ved ikke, om efterspørgslen er ligeså stor hos pigerne, men der er sikkert et par enkelte kunder, som har interesse, fortæller Rasmus Fink.

Bare en opgradering af dildoen

Seksualitetsdebattør Lucy Vittrup mener, at vi er ramt ind i en seksuel revolution, som vi er nødt at forholde os til, fordi den er kommet for at blive.

– Vi har haft sex med os selv og brugt dildoer i mange år, så sexdukker er bare en mere avanceret udvikling af dildoen, fortæller Lucy Vittrup, der også er forfatter til bogen 'Erogi – Sådan gør du din seksualitet til din personlige styrke'.

Kom med på sexdukke-bordel: Det gør de med dukkerne efter en kunde

Det er ejer af sexlegetøjsbutikken Lust i København, Sabine Elvstam-Johns, ikke uenig i, men hun vurderer, at det er en sørgelige udvikling og en forskrækkende tendens.

– Det er vel et tegn på, at vi ikke får dækket vores behov for kærlighed og nærhed, og stiller os tilfreds med en meget abstrakt form for seksualitet, forklarer Sabine Elvstam-Johns.

Vi slipper ikke for ham

Selvom sexdukkefænomenet ikke slipper for mange løftede pegefingre, så slipper vi ikke for at forholde os til nymodens sexlegetøjet som dukker, hvis det står til Lucy Vittrup.

Kvinder har slået i bordet og gjort krav på ejerskabet over egen seksualitet.

Om det indbefatter at knalde en sexdukke vil vise sig.

Artiklen er blevet til i et samarbejde med journalistuddannelsen på RUC.