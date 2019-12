Forskerchok: Tinder giver ikke en masse uforpligtende sex

En analyse af kvindeprofiler på verdens største sexdatingsite Adult Friend Finder viser, at kvinder langt henad vejen stadig foretrækker forpligtende sex.

1223 bredt udvalgte amerikanske mande- og kvindeprofiler blev nærstuderet. Og på trods af at sitet altså er kendt som et sted, man søger sex og helst af den uforpligtende variant, angav langt flere kvinder end mænd, at de var ude efter et langtidsforhold, altså en kæreste. 26 procent af kvinderne og 52 procent af mændene indikerede, at de ville have uforpligtende sex.

Ydermere viste analyserne, at blandt de heteroseksuelle kvinder var tallet nede på 19, mens det blandt bi- og homoseksuelle kvinder var oppe på 36 procent.

Forskerne konkluderer, at den klassiske evolutionspsykologiske teori om, at kvinder er det kræsne køn, stadig holder, på trods af kulturelle skift:

‘The majority of heterosexual women’s profiles, regardless of the degree of sexual explicitness, overwhelmingly noted a preference for sex within some type of ongoing or imagined relationship. In this way, evidence for heterosexual women’s preference for ‘no strings attached’ sex, or, sexual variety for its own sake, continues to be absent.’

Desuden skriver forskerne, at i hvert fald blandt disse kvinder foregår der en leg med en seksuel åben persona - de lader, som om de er frække og klar til lidt af hvert. Men det kan være en måde at tiltrække mænd på, også selvom egentlig ikke er ude på uforpligtende sex.

‘The straight female profile ads suggest a sexual openness and thus availability to any and all men, while continuing to be insistent on engaging in sex only within an established relationship.