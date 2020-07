Forskere: Her er det frækkeste undertøj

Forskerne undersøger lingeriefarvens betydning for, hvor attraktiv en kvinde anses for at være. Danske mænd og kvinder fortæller, hvilken type undertøj de tænder mest på

Sart rosa, heftig pink, vilde tigerstriber og så nude, de hudfarvede til alle hudtyper. Men det er stadig klassikerne sort, hvid og rød, der gælder, når mange kvinder vælger undertøj til hverdag og til fest.

Men hvad betyder farven egentlig, når det skal vises frem - måske endda til en ny fyr.

Det fundamentale spørgsmål har evolutionspsykologer fra Bucknell University i USA stillet sig selv og forsøgt at svare på i et videnskabeligt studie.

Tidligere undersøgelser har peget på, at farven rød på kvinders tøj får mænd (og kvinder) til at se hende som mere tiltrækkende, seksuelt modtagelig og ude på noget. Samtidig har anden forskning peget på, at sort har lignende betydning i forhold til at forsøge ens tiltrækningskraft.

Og for at forplumre det yderligere har hvid i undersøgelser vist en tilsvarende effekt, idet hvid anses som feminin af mænd.

Se også: Disse ting skal UD når kvinder flytter sammen med kæresten

Lingeri

I det nye studie præsenterede forskerne tre fotos af den samme kvinde iført rødt, hvidt og sort lingeri til 72 mænd og 82 kvinder i alderen 18 til 65, de fleste dog yngre studerende.

Det var disse tre billeder deltagerne skulle bedømme. Foto: Evostudies.org

Deltagerne skulle bedømme kvinden på en lang række træk, som har at gøre med hendes værdi på kødmarkedet eller det, man i evolutionspsykologisk lingo kalder evolutionary fitness:

Fysisk tiltrækkende, seksuelt tiltrækkende, tillidsvækkende omsorgsfuld, maskulin, feminin, dominerende, sund, entusiasme, sociale kompetencer, intelligens, værdi som langtids- og korttidspartner, forælderevner, succes, status og alder.

Seks frække ferietips

Overraskende for forskerne viste analyser, at farven på undertøjet IKKE havde nævneværdig betydning for, hvor attraktiv kvinden blev anset for at være.

Men kvinden i den hvide bh og trusser blev af deltagerne dog set som værende venlig, mest succesfuld, god ven og sundest.

Forskerne skriver ‘Det kan skyldes, at farven hvid er forbundet med femininitet og renhed, og eftersom mænd begærer kvinder, der er meget feminine, blev kvinden i hvidt bedømt bedst.’

De sidste ord er dog ikke sagt i dette vigtige forskningsfelt: Faktorer som model - fra g-streng til cheeky hipsters og mormortrusser - samt stof - silke, blonder, bomuld, gennemsigtighed - kan have stor betydning for det samlede udtryk og dermed for, hvor tiltrækkende en kvinde anses for at være.

Danske kvinder: Vi elsker vores lækre lingeri

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Danskerne: Den type lingeri tænder vi på

Foto: Helena Christensen

Vi har spurgt en række danske mænd og kvinder i vores læserpanel om deres lingeri-favoritter med hensyn til farve og form.

Anna, 28: Sort

- I princippet betyder farven ikke alverden for mig. Jeg ejer selv undertøj i alle forskellige farver. Men jeg foretrækker nu sort undertøj, da det virker klassisk og forbudt. Hvorimod hvid virker mere uskyldigt, og rød virker mere romantisk.

- Jeg foretrækker selv at gå i g-streng og hipsters - når jeg endelig har nogle på. Disse former for trusser, synes jeg, er de frækkeste, fordi de ikke skjuler måsen.

Allan, 50: Af i en fart

- Det betyder ikke så meget for mig. Som udgangspunkt skal det bare af så hurtigt som muligt. Skal jeg vælge, er det nok farven rød og tanga.

Foto: Colourbox

Se også: Snapchat-søster lancerer porno for kvinder

Maiken, 27: Body stocking

- En kvindes undertøj kan vise forskellige sider af hende. For eksempel symboliserer det røde undertøj for mig kærlighed og samvær, hvid symboliserer uskyldighed, og det sorte at hun ved, hvad hun vil. Min favoritfarve på en kvinde er det sorte, da hun så virker mere selvsikker.

- En kvindes trusser er meget individuelle, og for mig er favoritten på en kvinde en hipster. Både på grund af måden, den sidder på kvinden, og fordi den kan være sexet, hvis den er i blonder eller uskyldig, hvis den bare er i stof.

- Til hverdag går jeg stort set ikke med lingeri, men skal det være frækt og lækkert, går jeg typisk i fullbody lingeri, da jeg føler, det giver mig en god kropsform, og jeg føler mig tilpas i det.

Sådan har du ikke set kvinders orgasmer før

Jannie, 40: Sort

- Da jeg er er en god jysk kvinde, har jeg en tendens til at sortere det hvide fra af den helt enkle årsag, at det hurtigt kan se beskidt ud.

- For mig handler det egentligt mere om design end farve, men min go to er næsten altid sort, fordi jeg føler mig bedst tilpas i det - praktisk, sexet og lækkert.

- Jeg har da rødt i skuffen, og det frembringer en følelse af sexyness, der er svær at toppe, såfremt undertøjet sidder ordentligt. Men det kan hurtigt blive for spraglet, hvis der i hverdagen hopper røde stropper ud af farvestrålende kjoler, og derfor gemmes det til specielle lejligheder.

- Når jeg vælger underdel, foretrækker jeg som regel hipster-string, der klæder kvinder med lidt ekstra på sidebenene helt spektakulært.

Foto: Shutterstock.com

Helle, 50: Rød g-streng

- En kvindes valg af undertøj viser en del om, hvem hun er - eller hvad, hun har valgt at udstråle den dag. Det er sjældent helt tilfældigt, tror jeg.

- Mit eget forhold til det er to-sidet, det praktiske og komfortable overfor det forførende. Hvis man kan finde et design, der forener de to, så er jeg happy, for det er ikke let.

- Røde blonder føler jeg mig mere lækker og sexet i end sorte, så det røde er til de dage, hvor jeg skal føle mig lækker fra inderst til yderst og er klar på at vise det frem for den, der får lov at ‘pakke ud’.

Se også: Endelig er de her: Trusserne til oralsex

- At bh og g-streng sidder helt rigtigt og fremhæver mine former bedst muligt, er vigtigst for mig, så jeg har tit et sæt på med bh i én farve og trusser i en anden.

- I hverdagen er min ultimative favorit farvemæssigt mørkeblå fulgt tæt af nude. Og jeg går altid i g-streng. Jeg har prøvet at købe andre faconer med alderen, men de bliver bare ikke brugt. G-streng now and forever.

Foto: Shutterstock.com

Tess, 26: Rød i soveværelset

- For mig har farven på undertøjet ikke nogen speciel betydning. Jeg synes, alt kan være flot og sexet afhængigt af situationen.

- Men i soveværelset er det klart den røde, der er min frækkeste favorit. Sort og hvidt er mere hverdagsundertøj. Pink er også vildt frækt for mig. Og så er mine favoritter g-streng og hipsters.

Jesper: 28: Røvmand

- Jeg synes, at rød betyder, at man gerne vil være flot og sexet for den, man skal vise det frem for. Hvid er renlighed eller uskyldighed - lidt den pæne, artige kvinde. Sort kan betyde vildhed, og at man er den uartige type, som er med på det meste.

- Jeg er helt klart en sucker for den røde farve, da den fremhæver kvindens former og figur på en smuk og sexet måde.

- Jeg er generelt en rigtig røvmand, så jeg elsker alle former for trusser. Jeg synes, de alle kan være flotte og frække på hver deres måde.

Boblebad til bollerne