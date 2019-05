Fræk på Insta: 22-årige Emma har sex hver dag

Du kan vælte dig i supertrænede fitness-duller på Insta og youtube i et omfang, som kan dig til at tro, at alle kvinder mellem 18 og 40 med et fitnesskort også viser sig frem på de sociale medier.

Det kan også få dig til at tro, at man skal være en stram hardbody for at være sexet og for at dyrke sex.

Heldigvis er der undtagelser.

En af dem er den 22-årige influencer Emma, der vejer imponerende 127 kilo. Den omfangsrige englænder har det som en af sine missioner at vise, at man sagtens kan sagtens være sexet og dyrke sex, selv om man er decideret tyk.

- Jeg har et fantastisk sexliv. Det har taget mig noget tid at få det - at elske min krop og finde en mand, der ikke er sammen med mig, fordi han skal have tilfredsstillet sine fetichistiske lyster, siger Emma Tamsin Hill, der som teenager hadede alt ved sin krop.

Rollemodel

Emma er ked af fat shaming og manglen på runde rollemodeller i medierne, men nu, blandt andet takket være kæresten Brandon, rummer hun sig krop og sin seksualitet.

Brandon fik hende til at elske hendes krop, også hendes mave, som hun ellers hadede:

- Jeg kan huske engang, hvor Brandon kyssede min mave, og jeg sagde, at det brød jeg mig ikke om, hvorpå han svarede: ‘Hvorfor det? Det er bare en del af din krop, og jeg elsker dig, så jeg elsker alle dele af din krop.’ Han havde et andet syn på min krop, og det ændrede mit eget syn.

Man kan sagtens være frodig og smuk

Sex

Hun hævder, at der ikke er nogen stillinger, hun ikke kan udføre, selvom kritikere påstår andet:

- Bare fordi man er stor, betyder det ikke, at man skal have sex i mørke og kun kan gøre det i visse stillinger, siger Emma, der har mere end 52.000 følgere på instagram og 86.000 på youtube.

Da hun kom på college, begyndte hendes seksualitet at køre lidt af sporet, for hun brugte sex og mænd som midler:

- Jeg søgte at blive bekræftet af mænd i stedet for at finde den i mig selv, hvilket uundgåeligt knuste mit hjerte, siger Emma, der dyrkede sex med langt flere, end hun ellers ville have haft, hvis hun havde den form for kropsligt selvværd, som hun har nu.

I den proces, hvor hun knaldede med mange mænd, opdagede hun, at nogle af disse havde en fetich med store kvinder, hvilket fik hende til at føle sig som et. nåja, objekt. Og selvom kæresten Brandon meget gerne ser porno sammen med hende, hvor der er store kvinder med, er det alligevel ikke en fetich på samme måde:

- Han kan lide det, fordi det er mere realistisk, han kan ikke lide silikonebryster og snydenumser.

På youtube tester Emma, som mange andre influencere, fx fitnesstøj:

