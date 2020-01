Frisk luft i soveværelset: Få bedre sex & samliv i 2020

Det nye år er en god anledning til at gå dit forhold efter i sømmene - måske er der plads til forbedringer?

Med assistance fra sexterapeut Tracey Cox hjælper vi dig med en tjekliste, der er et godt udgangspunkt for dig og din partner til at indlede 2020 på den bedst mulige måde.

1. Skrid

Allerførst: Er du jævnt hen miserabel i dit forhold, føler du dig overset, talt ned til, ignoreret eller i underskud, er det måske på tide at komme videre. Udvikler småting sig til store skænderier og voldsomme konflikter, hvor ingen af jer er blevet klogere, kun bitre, er der noget galt.

Men det kan være svært at se, hvornår nok er nok, hvornår noget kan blive bedre, eller om I har potentiale til mere.

Her er et godt råd, som kan hjælpe dig med at se tingene og din partner i det rette lys: Kan din familie og venner lide din kæreste? Hvis du er eneste, der kan se, hvilken skat der ligger begravet i din skat, er det måske blot snydeguld.

Brug denne huskeregel: Der bør ikke være mere end en negativ tanke eller interaktion mellem jer for hver fem positive. Med andre ord, mere end et skænderi om ugen betyder, at det er på tide at søge terapi eller skilsmisse.

Tør du heller ikke tage denne altafgørende samtale med kæresten?

2. Sig pyt

Du kan ikke ændre, hvad din kæreste siger, gør og føler, men du kan selv ændre dit eget fokus.

Måske har du fået for vane at brokke dig over småting, at irritere dig over at han nu og da tager dig suboptimalt, at hun er lidt mindre sexlysten, end da I mødtes, at han ikke er begestret over udsigten til en weekend med din familie i Jylland… alt muligt der udløser konflikter og skænderier.

Her skal du øve dig i at sige pyt. Og i stedet se på alle de gode ting din kæreste kan, siger, gør og står for.

3. Kommunikation i og uden for sengen

Du har hørt det før, men det gør det ikke mindre sandt: Kommunikation er afgørende for et godt forhold.

Sæt ord på dine følelser, men vær omhyggelig med at ikke give partneren skyld med skyld på. Har du lyst til nye ting i sengen, så læg vægt på dem og knap så meget på de små ting, der måske ikke fungerer helt optimalt. Har du særlige lyster, så del dem - for store (sex-)hemmeligheder æder sjæle op.

Vis omsorg og lydhørhed, når din kæreste selv åbner op. Der er stor sårbarhed forbundet med at vise, hvem man er. Men der er derfor også stor værdi og intimitetsguld at hente der.

4. Rens ud

En fejl, som mange par udvikler med tiden, er at læse alle mulige ting ud af hinandens ord og handlinger. Vi tolker på signaler. Således også i forhold til sex.

I et forhold, hvor den ene har mere lyst til sex end den anden, kan det tage sig sådan ud. Er du den, som oftest afviser sex, bliver du nervøs for, at alle dine fysiske udtryk for ømhed og omsorg kan tolkes som oplæg til sex, så det holder du op med.

Er du den, hyppigere har lyst til sex, er du ekstra opmærksom på alle de tegn, som din kæreste sender, som du tolker som sexsignaler.

For at rydde op i denne signaltolkningsmisere, så aftal at sende meget tydelige ja og nej-signaler, som ikke er tvetydige for nogen af jer.

Uden gætværk kan I begge slappe af og nyde, hvad der nu måtte ske.

5. Gå en tur

Umiddelbart lyder det råd måske en smule fjollet i kærlighedskontekst, men et par ugentlige gåture, gerne i den fri natur, er med til at skabe ro, fordybelse, nærvær. Den friske luft og bevægelse er nemlig ikke kun godt for kroppen.

Det er billigt og nemt - og ved gå hånd i hånd ved siden af hinanden, kan I lettere tale om svære ting, som kan virke unødigt konfronterende, hvis I sidder overfor hinanden. Her kan I også tale om drømme og forventninger, håb og nederlag i en nysgerrig og støttende udveksling.

I kan også bare nyde naturen og hinanden i tavst nærvær.

6. Lav en kærlighedsbog

Køb en notesbog, som I lægger et lettilgængeligt sted sammen med en kuglepen. I den skriver I kærlige ting til hinanden, efterhånden som de tanker og følelser dukker op.

Små og store ting, taknemmelighed og glæder vil forhåbentligt fylde bogen, hvor I også må skrive ting, der pisser jer af, og som kæresten kan gøre noget ved.

Det kan være en god måde for folk, der har svært ved at få tingene sagt helt ærligt i en ansigt til ansigt samtale.

Husk at tjekke den ugentligt.

Og tænk så, hvor vildt det vil være at kunne tage den frem om flere år og kunne se tilbage på jeres forholds udvikling med sådan en kærlighedsdagbog.

7. Sjov med sex

Selv om sex er sårbart og intimt og derfor også forbundet med dyb alvor, må man aldrig glemme at more sig med sex. Sjov sex handler IKKE om at grine ad sin partner, men gerne lidt ad sig selv. Sjov sex handler om at lege, for når man leger, må man gerne fejle. Sjov sex handler om ikke at tage det alt for seriøst og ikke tage alle sexeksperternes råd alt for bogstaveligt.

Sjov sex kan også være at hygge sig med med kalorieberegneren, som sexhoppen sinful.dk har lanceret. Her kan du beregne, hvor mange kalorier/glas vin/øl/chokolade der går på et knald.

Vidste du for eksempel, at det kræver 120 minutter i en stående 69’er at forbrænde 8 1/2 fadøl? Her vil vi dog anbefale en rask løbetur istedet. Eller at drikke nogle færre øl.

Prøv hellere nogle af de andre stillinger i lidt kortere tid. Det kan kun blive sjovt.

