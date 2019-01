Fuck normal sex

Klumme: 2019 må gerne blive året, hvor vi erkender, at det gennemsnitlige normaldanske sexliv slet ikke findes. Det er langt mere interessant at finde det sexliv, man gerne vil have

‘Lykken er at vide, hvad der er normalt', lød det fra Inge og Sten Hegeler, 60’ernes store sexformidlere, med den vigtige tilføjelse, ‘og at det normale har vide grænser.’

Her fem årtier senere er det stadig afgørende for mange af os at vide, hvad naboen egentligt foretager sig under dynen, eller hvor vores artsfæller nu gør det.

Hvor lang tid knalder man, hvor mange orgasmer får man, hvor ofte har man det, hvor stor er pikken, hvilken stilling er favoritten?

Som de sociale dyr vi er, spejler vi os hele tiden i andre, så det er en ganske naturligt nysgerrighed, disse spørgsmål afspejler.

Men der hvor det ofte går galt, er, når vi så finder et svar, der næsten altid er misvisende. For svarene på disse spørgsmål, uanset om de er videnskabeligt funderede eller ej, bygger på gennemsnit. Og meget få mennesker er gennemsnitlige.

Variabler

Der er så mange variabler, der påvirker sexlivet, som ikke fremgår direkte: Alder, personlighedstræk, har man små børn, stress, sygdom, bor man med kæresten, er man single i København eller i Tarm osv - man skal helt ned i de små detaljer, før man kan sige noget meningsfuldt om, ‘hvad gør de andre, der er ligesom mig.’

Men selv der, når alle variabler er kendt og regnet ind, er det faktisk irrelevant, hvad der er det ‘normale'.

Det altafgørende er derimod: Når du ser på din samlede livssituation, er du tilfreds med dit sexliv eller ej?

Og dernæst: Kan du gøre noget for at forbedre det?

Og til sidst: Er det så prisen værd at ændre det?

Gift på femte år

Eksempel: Du er gift på femte år, arbejder fuld tid, hvilket konen også gør, og I har to små børn. Så er det klart, at der ikke er frådende sex på menuen morgen, middag og aften.

Godt så: Du har indset, at dit liv ikke er befordrende for vilde sexecesser - der er ikke tid og overskud.

Hvad vil du så gøre for at ændre det?

Bide det i dig et par år endnu, fordi du ved, at det bliver lettere, når børnene er mere selvkørende.

Forsøge at prioritere erotikken i hverdagen ved at tage en bevidst beslutning om give hinanden en halv times ubesudlet nærvær et par gange om ugen - og ikke klokken kvart i kvalme ved sengetid. Det er faktisk langt sværere, end det lyder. Og det rækker måske som en skrædder i helvede.

Gå på deltid, men så har I måske ikke råd til bilen.

Skride og tro på, at det er mere lir i singlelivet eller i det næste forhold.

Bor ikke sammen

Måske er din livssituation en anden: I har været kærester et par år, men bor hver for sig med jeres respektive afkom. Du mangler noget. Du synes måske, at det næste naturlige skridt er at flytte sammen. Du savner, at han står i køkkenet med maden klar, når du kommer hjem fra job, du føler dig fravalgt, så du kan ikke give dig helt hen.

Og når du ikke giver dig helt hen, er sex ikke nær så sjovt og dragende, hverken for ham eller dig, med et fald i frekvens og lyst som konsekvens.

Så må du stille dig selv de samme spørgsmål: Når du ser på din samlede livssituation, er du tilfreds med dit sexliv eller ej? Og dernæst: Kan du gøre noget for at forbedre det? Og til sidst: Er det så prisen værd at ændre det?

Fordelen ved, at I ikke bor sammen, er jo, at I bevarer mystikken, eventyret, den erotiske spænding, lidt længere. I kører Ikke så hurtigt sur i hinandens sure sokker og dumme vaner. Det skal holdes op imod prisen ved at flytte sammen: Regnestykket med ‘dig, mig og mine unger og dine unger’ kan være svært at få til at gå op, og hverdagen bliver måske lige lovlig køkkenvask-realistisk.

Omvendt er der trygheden, de mange penge sparet, den skjulte nydelse ved hverdagens små mirakler, de betydningsfulde rutiner. Samværet.

Kedsomhed

Du kan også være i en tredje livssituation, hvor der ikke på papiret er omstændigheder, der burde påvirke dit sexliv negativt i alarmerende grad: Ikke desto mindre keder dit sexliv dig.

Her kan du bruge de samme spørgsmål, for kedsomheden bunder i noget.

Måske kommunikerer du ikke helt klart, hvad du har lyst til i sengen, du synes, at ‘det burde han da kunne regne ud’, du føler ellers, at du sender klare signaler, som han så åbenbart ikke fatter.

Men hvis du vil have noget andet end det, du får, er det dit ansvar at sætte ord på, hvad du har brug for. Og bede om det på en måde, hvor han også føler sig set, så du ikke kører ham over.

Måske har du brug for mere langsommelighed, flere ikke-genitale kærtegn. I hvert fald engang imellem. Her kan du sige, ‘åh skat, nus mig helt langsomt i håret', og eventuelt kombinere det med at gøre det samme ved ham, så I spejler hinanden.

Det er ikke tilrådeligt at lade ham forsøge at regne den og dig ud, for han bliver usikker, og du bliver frustreret, så du ender med at lukke af for det varme vand eller udbryde irriteret ‘hvorfor kan vi aldrig dyrke sex mine præmisser?!’

Og, nåja, spørg også ind til, hvad din kæreste har brug. Det er altid en god åbner for at komme i gang med dialogen om, hvad der kan gøre sexlivet endnu sjovere for jer begge to.

Prisen

Prisen for at ændre sexlivet kan i ovenstående situation være at såre kæresten - eller at du risikerer at blotte dig ved at skulle sætte ord på dine lyster.

Prisen for denne åbne kommunikation kan også være, at I opdager, at I ikke er på samme side i bogen eller at I ikke engang læser samme bog. Det kan så betyde, at I giver hinanden plads til at udforske dele af sexlivet med andre, eller at I betaler den ultimative pris ved at gå fra hinanden.

Men der behøver den selvfølgelig ikke at ende. For måske erkender I bare, som voksne og reflekterende mennesker, at man ikke kan få alt til alle tider, og at I, alt i alt, er et godt match.

Helt normale i al jeres særegne unormalitet.