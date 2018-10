Giv og tag: Derfor skal du glæde din kæreste i sengen

Sex er ikke alt. Men når det ikke fungerer i sengen, kan det fylde utroligt meget. Så hvad kan vi lære af par, der er glade og tilfredse med deres sexliv?

Sexolog og parterapeut Signe V. Bentzen forklarer, at sexfrekvens, seksuel variation og kommunikation er tre centrale elementer.

Kommunikation: De fleste sætter pris på at blive rost og være en dygtig elsker(inde) i den andens øjne. Vi blomstrer, når vi bliver rost. Også for det der skete under lagnerne i aftes.

At lade hinanden vide, at vi to elsker hinanden, og sige det, fx når det bliver meget nydelsesfuldt og intenst, får det til at fylde på en helt anden, dybere og varig måde, end når det bliver sagt henover farvel til unger, hund og morgenmaden på vej ud af døren.

Frekvens: Hvis man har sex ofte, er det som regel en indikation for at begge er glade for sexlivet - og for at være tæt på hinanden. Sex er faktisk et af de første steder, vi trækker os, hvis der er kurrer på tråden - både i selve parforholdet, og også hvis vi selv befinder os et ’mørkere’ sted.

Den kloge partner spørger derfor ind til, hvordan den anden har det - før han/hun begynder at bitche om for lidt sex. For er man generelt et par, hvor det fungerer, så er det ikke sexlivet, den er galt med, det er mennesket.

Variation: Variationen i sexlivet er også vigtig for både mænd og kvinder. De fleste par kører rimeligt meget efter samme køreplan som sidst. Hvis det fungerer, hvorfor så ændre det, synes vi at sige: Men i virkeligheden keder vi også hurtigt, hvis der ikke er lidt nyt, lidt 'farligt', romantisk eller sjovt.

Prøv fx at tage lidt lækkert lingeri på, vend rundt i sengen, hav sex i bruseren, barber eller lad hår og skæg stå, prøv en ny stilling eller bare en lille variation af en af dine yndlings, slik hinanden med is og/eller varm te i munden. Overrask hinanden med en lille ændring, det gør så godt for jer.