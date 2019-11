Giv sexfordomme fingeren

-- Advarsel - denne artikel er fuld af fuckfingre --

Fuck fordomme.

Det er budskabet i en ny international kampagne, Show Stigma the Finger, der handler om at nedbryde seksuel stigmatisering omkring emner som sygdom, alder og handicap.

Seks helt almindeligt ualmindelige kvinder går forrest i kampagnen, som er søsat af Hot Octopuss, der producerer sexlegetøj.

Og dermed er vi henne ved #showstigmathefinger’s andet formål: At sælge en hel masse eksemplarer af den nye fingervibrator DiGit.

Helt efter bogen er outdoor-reklamen ikke blevet tilladt i New York, bortset fra et enkelt sted, og håbet er, at sympatisører vil hashtagge livligt på sociale medier.

Og det er da i nogen grad også lykkedes. Flere tykke, biseksuelle, handicappede, transpersoner og psykisk og fysisk syge giver fingeren på twitter:

I'm joining in with @HotOctopuss and their #ShowStigmaTheFinger campaign by giving the finger to fatphobia! https://t.co/NU8x8GOu9t I am fat and I am sexy! pic.twitter.com/ukCan9dqu1 — Victoria Blisse (@victoriablisse) October 29, 2019

Happy to #ShowStigmaTheFinger @HotOctopuss today. I am showing the finger to CONVENTIONAL SEXUALITY! As a disabled teen I spent so long looking for validation and acceptance & to be viewed as a sexual person. I’m showing the finger for all kinds of sexuality, bodies & abilities! pic.twitter.com/kg5XxmGTi7 — Kelly PerksBevington ♿️ (@KellyPeebz) October 29, 2019

Today @HotOctopuss have launched the #ShowStigmaTheFinger campaign.

I am showing disability the finger but for not only the people who judge us but also the way we sometimes judge ourselves!https://t.co/0wjZD51URq#disability #spoonie pic.twitter.com/XCkrvRgCiw — ⚫️ Zec's Life & Reviews (@SatonmyButt) October 29, 2019

Kyla Lords er ukonventionel og viser i stedet, hvor man stikke fingeren hen.

For gammel

De seks kvinder, som blev castet ud af flere hundrede, smider tøjet og giver fingeren til fordomme, de selv har oplevet.

Foto: Hotoctopuss.com

Lori er 55 og oplever, at hun anses som for gammel til både sex og dating, Raj er mørkhudet inder og oplever racisme i et indisk samfund, hvor lys hud anses som finere, Mary er handicappet og oplever, at man ikke tror, at handicappede kan dyrke og har lyst til sex.

Sophia har bulimi og anoreksi, er bipolar og biseksuel og oplever, at ingen tiltror hende seksualitet, Emelle er lebisk og oplever, at folk mener, hun bare ikke har mødt den rigtige mand, og Victoria er transkønnet person fra Filippinerne, der oplever manglende accept af hende som seksuelt væsen.

Medstifter af Hot Octopuss Julia Margo er oppe på den helt store klinge, når hun fortæller om kampagnen:

- Der har aldrig tidligere været en kampagne, der så frækt og skamløst afslører de seksuelle fordomme, som kvinder møder hver dag. Samtidig er vi stolte over at kunne afsløre vores hidtil mest spændende legetøj, som afspejler vores aktivisters kompromisløshed. Vi mener, at sexlegetøj er endnu en måde, hvormed vi kan nedbryde de sociale normer, som står i vejen for et sundt og godt sexliv.

Det er alligevel ikke så lidt for en lille fingervibrator - uanset hvor kraftige vibrationerne måtte være. Den kan bruges solo og til fælles leg, når klitoris (og andre erogene zoner) kræver lidt ekstra opmærksomhed. 10 procent af overskuddet af salget går til diverse menneskerettighedsorganisationer.

Dansk

Hot Octopuss’ første stykke legetøj, Pulse, var inspireret af dansk forskning. Ved hjælp af Pulses særligt dybe vibrationer kan også impotente mænd få udløsning. Men den er målrettet alle mænd.

Herunder forklarer Sexperterne, hvad Pulse kan:

Onaniboks

I 2016 stod Hot Octopuss bag en anden kampagne i New York, der handlede om at gøre op med tabuer omkring onani. De havde opstillet en lille onaniboks, GuyFi, en let ombygget telefonboks, hvor man kunne tage en hurtig spiller. Det var selvfølgelig et marketingsstunt, og det fik global omtale, der medførte et indslag i det klassiske comedy-program Saturday Night Live.

Boksen mødte selvfølgelig en hel del forargelse som denne fra en ret vredladen kvinde:

‘Jeg kan love, at jeg ikke vil købe noget fra et firma, der tror, at mænd uden selvkontrol har brug for at chikanere kvinder og børn yderligere på gaden ved at bruge en ONANIBOKS. Hvor latterligt er det lige? Jeg vil ikke gå forbi med mine piger og blive nødt til at forklare dem, hvad dette er, eller hvorfor en laset hjemløs stønner og grynter i et forpulet boks'.

