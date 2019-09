Glem øl og fodbold: Her samles mænd for at blive... mænd

I slipstrømmen på #metoo og på fundamentet af hele efterkrigstidens ligestillingsprocess vil flere hundrede danske og udenlandske mænd mødes over fire dage i september for at finde ud af, hvad det vil sige at være en mand i dag.

European Men’s Gathering er skabt af organisationen Maniphesto, som beskrives som et uformelt, samarbejdende, open-source netværk af mænd, der ønsker at tage ansvar for sig selv, deres lokalsamfund og samfundet som helhed.

European Men’s Gathering 2019 foregår over fire dage ved Thisted i Jylland med en blanding af forelæsninger, workshops, paneldebatter og åbne diskussions-saloner med fokus på fællesskab og at skabe relationer mellem mænd.

Der vil være alt fra fysiske workshops om blandt andet selvforsvar, yoga og at sætte grænser, til panel-debatter og diskussioner om politiske, filosofiske og personlige vinkler på mandearbejdet.

Vi tog fat i mandeterapeut og orgasmeekspert Jakob Kærgaard, der er en af initiativtagerne bag European Men’s Gathering.

- I gør en del ud af at fortælle, at en mand har brug for andre mænd i grupper for at finde ud af, hvem han er som menneske og som mand. Kræver det virkelig en fire dages workshop - hvad er der nu galt i at hænge ud med venner over øl og fodbold?

- Det er der ikke noget galt i. Det kan da være super hyggeligt. Men hvis man ikke kan snakke om andet end øl og fodbold - og særligt ikke om de ting, der måske er svære, udfordrende eller går én på i livet - så er det ikke et fællesskab, der er så meget værd.

Udvikling

Kærgaard mener, vi skal udover idéen om, at det er mærkeligt at gøre noget for at udvikle sig som menneske og mand.

- Det har altid krævet noget at blive mand. Alle kulturer igennem tiderne har haft mandomsprøver og overgangsritualer, som tog én igennem de vigtige modningsprocesser, det at gå fra dreng til voksen mand. Den slags har vi bare glemt i vores kultur.

- Samtidig har vi en historisk ny unik situation, hvor kvinderne har redefineret sig selv fuldstændig i løbet af de sidste 50 år og står ekstremt stærkt i samfundet i dag. Det er super, og det kalder samtidig også på, at vi som mænd redefinerer os selv, så vi kan levere noget stærkt og kærligt maskulint som et supplement til det nye feminine.

- Hvordan det skal se ud er stadig uklart og i udvikling. Men én ting er sikkert. Vi finder ikke ud af det alene som mænd hver for sig. Vi finder ud af det ved at samles og dele perspektiver og erfaringer, lyder det fra mandeterapeuten,.

Kvinder

- Ser du gatheringen som et maskulint svar på de seneste årtis mange kvinde-retreats med yoga og 'find dig selv og din indre gudinde'?

- Ja, det kan du godt sige. Som sagt, kvinderne har længe ført an i forhold til processen med at redefinere deres eget køn. Det var de nødt til, og nu er vi nødt til at skabe os selv en ny manderolle, som kan levere et stærkt og sundt supplement til den.

-Vil man ikke savne lidt kvindeligt selskab, når man er omgivet af så mange mænd så intenst i så lang tid, eller er det faktisk vildt befriende for deltagerne at ikke skulle forholde sig til de der kvinder og deres behov hele tiden?

- Det er nemlig lige præcis rigtig befriende. Og en anden smuk ting der sker, er at feltet dermed bliver af-seksualiseret. Og det er også med til at gøre det muligt at skabe broderskab fremfor konkurrence.

- Når mænd og kvinder er i samme rum, vil der altid være et element til stede af gerne at ville tage sig godt ud overfor det andet køn. Det skaber dermed helt naturligt konkurrence mænd og mænd imellem og kvinder og kvinder imellem.

- Ved at skabe stærke mande- og kvindefællesskaber, hvor man midlertidigt afgrænser sig fra det andet køn, skaber man mulighed for, at et egentligt broderskab og søsterskab kan opstå.

Se også: Få svaret her: Sådan er en rigtig mand

Gør det selv grupper

Og hvad er det så, en mandegruppe kan? Det har Jakob Kærgaard også et bud på.

- Der er altid nogle ting, vi ikke taler om, selv ikke i vores nære venskaber. For eksempel hvordan det går i seksualiteten og parforholdet. Hvordan vi er fædre for vores børn. Hvad meningen egentlig lige er med livet. Måske berører vi den slags emner overfladisk engang imellem, men sjældent går vi sådan virkelig i dybden, siger Kærgaard.

- Men når man gør det i en gruppe af mænd sammen, så sker der noget virkelig magisk. Så opstår broderskabet meget hurtigt. I hvert fald hvis alle åbner op og deler noget af sig selv. Et rum som det kan man godt skabe med nogle gode venner, hvis folk virkelig er med på det, men ofte kan det være en idé at have en facilitator, som er vant til at køre en sådan gruppe.

- Så en god idé kan være at hyre sådan én eller at melde sig ind i én af de mandegrupper med fokus på personlig udvikling, som i stigende grad bliver faciliteret over hele landet.

European Men’s Gathering 2019 vil blive afholdt i Thisted i Jylland fra d. 12. - 15. september.

Læs mere på maniphesto.com/emg.

