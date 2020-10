Gør dette, når han ikke helt vil have dig

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Her er tegnene på, at I er kærester --

Er din kæreste lidt undvigende, når du prøver at få forholdet videre til næste trin?

Så læs her, hvad psykoterapeut Tonya Lester mener, du skal gøre.

Du vil helst ikke presse ham for hårdt og skræmme ham væk, men ikke desto mindre føler du, at han holder dig hen og ikke vælger dig og forholdet fuldt ud.

Han undviger samtaler om at tage forholdet videre til næste fase - det kan være den om at flytte sammen eller den om at få børn. Han svarer svævende noget med, at han ikke er helt klar endnu.

Hans undvigende adfærd kan også komme til udtryk ved en generel intimitetsfobi. Han har muligvis en såkaldt undvigende tilknytningsstil. Eller også venter han bare på, at noget bedre kommer forbi.

Elskede, jeg hader dig!

På den ene side…

På den ene side er du jo et fornuftigt menneske, der forstår, at vi alle har forskellige måder at gøre ting med forskellige tidshorisonter. Så det vil jo være lidt firkantet at forlade en mand, bare fordi hans tidslinje afviger fra din.

Og du forsvarer hans undvigende adfærd med, at han stadig er ved at komme sig over sin eks, eller med hans småtraumatiske barndom med forældresvigt, eller med at han lige skal have sin karriere på plads eller…

Der kommer endda også et tidspunkt, hvor du har ventet så længe, at det føles. som om du bliver nødt til at vente endnu længere, for ellers har den første ventetid været spild af tid.

Seks tegn på, at din kæreste… hader dig

Men hvornår har du ventet længe nok? Hvornår skal du kaste ham og badevandet ud og komme videre med dit liv? Og ikke mindst: Hvordan finder du ud af det?

Det forklarer psykoterapeuten Tonya Lester herunder.

Se ikke på hans potentiale

Du har sikker hørt den om, at kvinden bliver forelsket i mandens potentiale som kæreste, hvorpå hun bliver skuffet over, at han ikke lever op til det, at han ikke ændrer sig (man siger også, at manden bliver forelsket i kvinden, som hun er i den første lette tid, hvorpå han skuffes, når hun ændrer sig med tiden).

Folk kan udvikle sig i et forhold. Men efter et års tid vokser behovet for at dele alt og fortælle om tanker, følelser og sårbarheder ikke længere så eksplosivt.

Så derfor skal du stille dig selv disse enkle spørgsmål: Er det, du får nu, nok for dig? Hvad sker der, hvis tingenes tilstand ikke ændrer sig, what if this is as good as it gets?

Så vær realistisk: Se på manden foran dig: Er han den person, du ønsker dig?

Eller venter du blot på, at han lever op til din forestilling om, hvem han kunne være?

Syv tegn på at I skal være kærester

Ultimatum

Almindeligvis er firkantede ultimatummer noget, man bør overlade til politikere, der vil vise handlekraft (hvorefter de fleste plejer at være mere pragmatiske, når forhandlingerne reelt går i gang). Eller til mafiamænd, der tilbyder noget, man ikke kan afvise.

Men et ultimatum kan være en udvej for dig.

En partner, der er ambivalent indstillet til dig og jeres forhold, vil typisk føle sig som et offer, når han står foran et ultimatum. Han vil ikke presses til at ændre tingenes tilstand, han bryder sig ikke om valget mellem at steppe up eller miste dig.

Men det er, hvad der netop skal ske.

Du bør sætte nogle minimumsrammer for, hvad du vil have i et forhold. Hvis du kommunikerer dine behov til din kæreste, og han enten ignorerer dem eller ikke kan eller vil møde dem, er det også et slags svar. En sundt selvværd bygger på, at du selv tager dine egne minimumskrav alvorligt.

Så vigtigt er sex for dit forhold

Håb

Måske vil din kæreste faktisk gerne forpligte sig helt og fuldt til dig og forholdet, og måske ved han, at han har et problem her.

Og hvis han virkelig og af ærligt hjerte vil gøre noget ved sin manglende evne til at forpligte sig, kan du give ham lidt snor.

Men der bør være en deadline. I bør sammen sætte en rimelig tidshorisont, så du ikke venter halve og hele liv på at få dine behov opfyldt.

Alt i alt handler det nemlig om, hvorvidt du tør prioritere dig selv og dine behov og i den proces risikere at miste din kæreste. Men på den lange bane er du bedre tjent med en mand, der prioriterer dig først.

Mænd holder bagdøren åben

--------- SPLIT ELEMENT ---------