Har du denne type personlighed, er din kæreste måske nok utro

Ny forskning peger på, at ofre for utroskab har visse personlighedstræk til fælles

Ansvaret for utroskab ligger selvfølgelig altid hos den person, der begår handlingen. Men det er altid interessant at se på både parforholdets dynamik og på begge parters rolle og personlighed.

Det sidste har en amerikansk forsker undersøgt. Meghna Mahambrey udspugte over 1500 repræsentativt udvalgte mænd og kvinder i parforhold om deres erfaringer med partnerens eventuelle utroskab. Deltagerne udfyldte også et spørgeskema, der belyser personlighedstræk i forhold til den kanoniserede femfaktormodel eller trækteori.

De fem træk er:

Neuroticisme: Bekymret versus rolig.

Udadvendthed: Indadvendt versus udadvendt.

Åbenhed: Konventionel versus original.

Venlighed (engelsk: agreeableness): Irritabel versus godmodig.

Samvittighedsfuldhed (engelsk: conscientiousness): Upålidelig versus trofast.

19 procent, altså cirka hver femte deltager, havde erfaringer med at være offer for utroskab.

Selv om der selvfølgelig er et hav af faktorer, der gør sig gældende bag ethvert sidespring, kommer forskeren bag studiet alligevel frem til et par klare konklusioner:

De personer, der havde været udsat for utroskab, slog markant ud på især to personlighedstræk:

De var mindre samvittighedsfulde - altså ikke så organiserede og ansvarsfulde. Det andet personlighedstræk, som mange er disse ofre for utroskab havde tilfælles, var venlighed. Som for eksempel kommer til udtryk ved at være varm og hjælpsom.

Tilgive

Mahambrey kommer med følgende mulige forklaringer på disse sammenhænge:

Selv om venlighed vanligvis betragtes som et eftertragtelsesværdigt træk, kan det i denne kontekst betyde, at den utro partner tror, at han/hun vil blive tilgivet af sin venlige kæreste, og altså er vedkommende ikke så bange for konsekvenserne.

Ved at score lavt på samvittighedsfuldhed og altså være uorganiseret og skødesløs, kan man irritere sin kæreste.

Har man en upålidelig, umoden eller doven partner, kan det øge stress og konflikter, når det handler om dagligdagsansvar for betale regninger, ordne huslige pligter og i det hele taget (ikke) at leve op til sit ansvar.

Mange undersøgelser viser da også, utilfredshed med parholdhold hænger sammen med en beskrivelse af kæresten som mindre samvittighedsfuld. Denne utilfredshed med partneres manglende ansvarstagen kan så føre til, at man begår utroskab.

Påfaldende nok har andre videnskabelige studier vist, at de to samme karaktertræk, bare i den modsatte ende af skalaen, også bonner ud hos personer, der har mindst tendens til at være utro:

Samvittighedsfulde og venlige mennesker, der samtidig scorer lavt på åbenhed, er mindre tilbøjelige til at knalde ved siden af. Og omvendt er åbne, udadvendte, narcissistiske personer mere klar til et sidespring.

Studiet har selvfølgelig en række svagheder: utroskabsmørketallet er givetvis større end de 19 procent, idet mange IKKE opdager kærestens sidespring; studiet bygger på korrelationer mellem erfaringer med partners utroskab og personlighed, hvilket betyder, man IKKE kan pege på entydige årsagssammenhænge mellem personlighedstræk og utroskab.

