Har I disse gode vaner i dit forhold? Så er jeres lykke gjort

Husker du at sige tak, give det der kærlige klem og generelt vise, at du faktisk værdsætter din kæreste? Eller tager du bare din partner for givet?

Det kan være værd at tænke over, for en god cirkel af gensidig taknemmelighed er vejen frem for et forhold.

Det fremgår af en undersøgelse i 'Journal of Personality and Social Psychology', hvor amerikanske forskere har set nærmere på, hvordan det at føle sig værdsat og at vise, at man værdsætter sin kæreste, er vejen til parforholdsidyl.

Studiets hovedforfatter leder, Amie Gordon, University of California, Berkeley:

- At føle sig værdsat af sin partner har betydning for, hvordan du agerer i forholdet, og for hvor meget du har lyst til at blive i det. Og i stedet for at vente på, at partneren gør det godt for dig, kan du kickstarte den gode cirkel ved at fokusere på, hvad der er godt for forholdet.

50 unge i længerevarende forhold deltog i undersøgelsen. I en uge skulle de hver dag udfylde et skema om deres forhold og om, hvor værdsatte de følte sig, og om, hvordan de udviste taknemmelighed over for partneren. Ni måneder senere gentog de seancen.

Efter dage, hvor deltagerne angav, at de følte sig værdsat, værdsatte de deres partner mere. Jo oftere par oplevede dette, jo større var sandsynlighed for, at de ikke var gået fra hinanden i løbet af de ni måneder.

- Det, der ofte går galt i et forhold, er, at man begynder at tage sin partner for givet. Man bliver vant til den anden og glemmer, hvorfor man valgte at have personen i sit liv, forklarer Amie Gordon.

I et efterfølgende eksperiment fik Gordon og kolleger en række par i alderen 18 til 60 ind i et laboratorium, hvor deres interaktion blev optaget på video.

Det viste sig, at jo mere en deltager var forstående, bekræftende og omsorgsfuld over for partneren, jo mere værdsat følte vedkommende sig - og jo gladere var begge i forholdet. Vigtige måder at udvise betænksomhed på kunne være at læne sig mod sin partner under samtale, have øjenkontakt og give trøstende berøringer.

- Når du er værdsættende og bemærker din partners værdi, bliver du bevidst om, hvad du har, og det giver dig lyst til at beholde det. Du bliver mere lydhør, opmærksom på partnerens behov og mere betænksom, lyder det fra den amerikanske forsker Amie Gordon.