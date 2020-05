Hemmelighederne bag fantastisk sex

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Styrk din seksuelle IQ --

Der er god sex, kedelig sex, dårlig sex - og helt fantastisk sex. Og så er der forskel i sexlyst, som mange par døjer med.

Hvad nu, hvis manglende sexlyst skyldes kedelig sex?

Det spørgsmål stiller en af verdes førende sexforskere, Peggy Kleinplatz, i et nyt videnskabeligt studie, der ser nærmere på, hvad gruppeterapi kan gøre for par med ondt i sexlysten.

Sammen med en række canadiske kolleger afprøver Kleinplatz en nyudviklet terapimetode på 45 par, der alle har meldt om udfordringer med lyst og/eller sexfrekvens. Målet er at øge parrets erotiske intimitet via den relativt billige gruppeterapiform.

Psykolog skyder myte om kvinders sexlyst ned

Elementer

Med udgangspunkt i 15 års studier af folk med selverklæret ‘ekstraordinært godt sexliv’ har Kleinplatz og kompagni identificeret otte elementer, der er en del af optimal sex:

At være totalt tilstede i kroppen, være synkroniseret, have dyb erotisk intimitet, autenticitet, højt niveau af verbal og kropslig kommunikation, interpersonel risikovillighed, sårbarhed og transcendens.

Forskerne har så søgt at finde ud af, hvilke faktorer der faciliterer disse elementer, som altså udgør fantastisk sex. Og især fokuserede de på, hvordan par i meget langvarige forhold har opnået og vedligeholdt dette magiske sexliv.

Sådan gør du sextragedien til en lystig erotik-komedie

Samhørighed

De erfarne forskere konstaterer, at man ikke fødes som superelsker med optimalt sexliv, men at det er noget, man udvikler og lærer ved at kultivere seksualiteten og finde måder at opnå dyb seksuel samhørighed.

Mange af disse modne mennesker med fantastisk sex meldte endda, at de søgte og skabte denne optimale seksuelle intimitet midt i livet, hvilket for forskerne er meget positivt, for det betyder jo, at andre kan lære af det.

Og det er netop, hvad Kleinplatz og kollegaer så har forsøgt: Hvad kan helt almindelige par, med og uden ondt i sexlivet, samt terapueter lære af de personer, der har det fantastiske sex? Den viden har de så puttet ind i den omtalte gruppeterapi.

Gør din kæreste til en bedre elsker

Ingen sex

Gruppeterapien for de 45 deltagende par var på 16 timer i fire eller otte sessioner over 8 uger. Grupperne var mellem tre og seks par.

Temaerne for sessionerne fulgte de otte ovennævte elementer, der indgår i optimal sex. Ingen øvelser inkluderer dog sex af nogen art, men er designet til at fremme den.

Øvelserne, som deltagerne også skulle lave hjemme mellem sessionerne, inkluderede konfliktløsninger, massage med fokus på øget følsomhed og fokus på at give og modtage, samt udfordringer af sexmyter.

12 ting, du skal vide om sex, som gør dig bedre i sengen

Alle deltagerne udfyldte spørgeskemaer om deres tilfredshed med sexlivet før og umiddelbart efter terapien og igen efter seks måneder. De handlede om sexfrekvens og orgasmer, følelsen af at kunne give sig hen, humøret efter sex, fordelingen af at give og tage, nydelse, kreativitet, initiativ, behovstilfredsstillelse, variation, kommunikation med mere.

På især fem områder var der en signifikant positiv udvikling for parrene: Den generelle tilfredshed med sexlivet, de seksuelle funktioner (erektion, orgasme og lubrikation) følelsesmæssig åbenhed under sex, nydelse givet af partneren samt øget sexfrekvens.

Desuden meldte parrene også om forbedringer i forhold til intensitet af den seksuelle ophidselse, fokus under sex, gensidig følelsesmæssig åbenhed, at gensidigt give og modtage nydelse, partners sexinitiativ, kreativitet, variation samt kommunikation om lyster, præferencer og behov.

Sådan bliver du en endnu bedre elsker

Myter

Studiet konkluderer blandt andet, at nogle af vores almindelige antagelser og myter kan stille sig i vejen for et fantastiske sexliv:

Det, at vi forventer, at sexlyst, sexentusiasme og frekvens daler i det langvarige forhold, er medvirkende til, at par ikke kaster sig ud i de ændringer, der netop kan føre til det ultimative sexliv. Samtidig bunder nedgang i lyst givetvis i udsigten til kedelig, rutinepræget og trist sex.

‘Måske par i stedet skal opfordres til at sigte højt i stedet for at forvente lavt’, skriver forskerne. De mener, at det høje niveau af emotionel og gensidig seksuel nydelse, som terapien medførte, viser, at man bør investere i mere dybt tilfredsstillende seksuel samhørighed for at vedligeholde og udvikle eftertragtelsesværdig sex.

Målet er ikke at hæve barren for almindelige par og sætte nye uopnåelige OL-standarder i sexudfoldelser - det er snarere at vise, at man med udvidet fokus på de grundliggende elementer i seksualitet og intimitet kan komme lav sexlyst og sexfrekvens til livs.

Forskerner konkluderer blandt andet, at et vist niveau af erotisk risikovillighed er positivt i denne udvikling for at undgå erotisk stagnation: at man tør at dele ud af sig selv og være sårbar.

Frygt for at blive afvist - er jeg for kinky, mærkelig, forkert, god nok, kan jeg elskes og så videre - lægger ofte en dæmper på den seksuelle risikovillighed. Man gemmer sig, kommunikerer for lidt og holder igen.

Det vigtige er her at finde den rette blanding af tryghed og risici.

Større sexlyst end kæresten? Det kan du gøre