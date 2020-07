Her er den bedste måde at sige nej til sex

Forskel på sexlyst er et af de mest udbredte problemer i parforhold, så derfor er måden, man afviser sex, afgørende for, hvordan et forhold klarer sig

Ingen har lige meget lyst altid. Derfor vil der til stadighed komme situationer i et parforhold, hvor den ene siger nej til partnerens sexinitiativ.

Men der er er stor forskel på, hvordan man takker nej til intimt samvær. Og nogle måder er klart bedre end andre.

Selv om en sexafvisning kan få sexinitiativtageren til at føle sig uattrakiv og uønsket, er lystdiskrepans ikke i sig selv nødvendigvis en konflikt.

Det fremgår af nyt videnskabeligt studie fra Canada, hvor forskere identificerer fire grundlæggende forskellige måder, man siger nej til sex.

Over tre delstudier viser forskerne, hvordan par anvender disse afvisningsstrategier.

Den bekræftende eller beroligende afvisning

Du fortæller, at du ikke har lyst til sex, men forsikrer din kæreste om, at du stadig elsker vedkommende og stadig synes, at hun/han er sexet og tiltrækkende. Du tilbyder også alternative former for fysisk kontakt som kys, cuddling og kærtegn. Desuden lover du, at du snart kommer på banen igen.

Den fjendtlige afvisning

Du viser din frustration overfor din kæreste og/eller kritiserer andre dele af jeres forhold. Den vrede afvisning kan også være i form af tavshed eller kritik af måden, partneren tager initiativ til sex.

Den selvhævdende afvisning

Du forklarer på en meget direkte og klar måde, hvorfor du ikke har lyst til sex. Selv om du er ærlig overfor ham/hende, tager du ikke hensyn til din partners følelser.

Undvigende afvisning

Du lader som om, du ikke har lagt mærke til din kærestes sexoplæg. Du vender dig fra vedkommende eller lægger dig i en stilling, som er uegnet til kys og kram, eller du lader som om, du sover.

Dagbog

I et af delstudierne førte 98 par dagbog over sexlyst, afviste og modtagne sexinitiativer samt tilfredshed med sex- og samliv hver aften i en måned.

Og det kommer næppe bag på dig, når vi fortæller følgende resultat af forskernes analyser:

Når deltagerne rappoterede, at kæresten havde afvist sexinitiativet på den bekræftende eller betryggende vis, var de mere tilfredse med forholdet. Og når de meldte, at kæresten afviste på den fjendtlige måde, faldt tilfredsheden med forholdet betragteligt.

I studiet kunne forskerne ikke spore betydningsfulde forskelle på tilfredshed med forholdet, når partneren afviste på den undvigende eller den selvhævdende facon.

Kærlig berøring

Vi spurgte den danske parterapeut og sexolog Christiane Meulengracht om, hvad, hun mener, er den bedste måde at sige nej til sex på.

- Det er, hvor risikoen for, at din partner tager det personligt, mindskes. Det kan være at kigge ham eller hende i øjnene, sørge for kærlig berøring og sige ‘Sikke et dejligt tilbud. Jeg er slet ikke i stødet lige nu, jeg vil gerne have gjort det, jeg er i gang med, færdigt, men hvad siger du til, at vi elsker senere eller i morgen eller når vi har været i bad?'

- Og du skal selvfølgelig indfri den forventning, du nu stiller op. Det kræver naturligvis, at du HAR lyst, men lige nu er du optaget af noget andet.

Ifølge Meulengracht tænder mange ikke spontant, så de bliver ikke liderlige og giver sig hen på 5 minutter.

- Jeg vil tro, at mindst 50 procent af befolkningen skal bruge tid til at lægge hverdags-gøremål og alt det, som trækker i os fra forskellige sider, fra sig og aktivt give plads til at komme ned i kroppen og give sig hen til nydelsen.

- Andre er ganske enkelt holdt op med at tænde på deres kæreste. Måske har han vist sig at være lidt af en vatnisse, eller hygiejnen lever ikke helt op til et blowjob. Eller hun er holdt op med at vise ham opmærksomhed, og hun gider ikke at gøre sig umage og er uengageret.

Lær at sige nej til sex - og få et bedre sexliv

Betændt

Ifølge sexologen skal man nok regne med, at jo flere gange din kæreste føler sig afvist, jo mere betændt et emne vil sexlivet være. Det er ret almindeligt, at den ene har mere lyst end den anden.

Eller at den ene har mere lyst i nogle situationer eller tidspunkter på dagen, og det forholder sig modsat for partneren. Ligesom at et A- og et B-menneske tit finder sammen.

- I forelskelsen og i starten af forholdet er sexen sjældent det, der er det største problem. Men efter at have fået tre børn og levet sammen i 10 år, og der ikke alene er hjemme-logistik, der skal passes, men også fuldtidsjobs, sport og venner, havner vi ofte i en hverdag, hvor sexlivet har ringe kår.

- Du føler måske blot, at du siger nej til en aktivitet, fordi du ikke orker, men din partner føler sig med stor sandsynlighed personligt afvist. Måske ikke til at begynde med, men det vil stige med antallet af afvisninger. Og det vil uvægerligt føre til andre udfordringer i parlivet og smitte af på jeres kommunikation, som igen vil gøre, at din lyst daler. En ond cirkel.

- Skal man så have sex, når man ikke har lyst, for ikke at såre partneren?

- Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at man skal se på, om man har glemt at nyde sit liv og være i kontakt med sin krop. At interessere sig for hvad der tænder en, og hvad der af-tænder en.

- Jeg synes, at man skal åbne for en dialog om lyst og tænding, om at gøre hverdagen skøn og flirtende og undlade kritik og bebrejdelser - og så søge at forstå og støtte hinanden og sammen skabe et parforhold, der gør jer glade.

