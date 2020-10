Her er det bedste ved seniorsex

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Glæd dig til seniorsex --

Sex er mest for unge, lækre mennesker. Det er i hvert fald sådan, seksuelt samvær typisk vises i både Hollywood og Pornoland, og når journalister skal illustrere deres sexartikler.

Men seniorer har også sex. Rigtigt god sex. Fokus er bare et lidt andet end det hårdtpumpede, ungdommelige fitnessknald.

Det fremgår af to nye videnskabelige studier.

Seniorporno - fræk sex for og med ældre

Mindre penetration

I det første studie dybdeinterviewes 30 polske mænd og kvinder mellem 65 og 82. Halvdelen havde ingen fast partner. Temaet var, hvilken mening sex har for ældre mænd og kvinder.

De fleste deltagere angiver, at som unge tænkte de på sex som lig med penetration. Og mange af kvinderne beskrev deres ungdomssex som uden nydelse.

Derfor dyrker flere seniorsex

Sådan ser de så ikke på sex længere. Der er kommet øget fokus på anden fysisk intimitet som kys og kærtegn og langsomt tempo, mens penetration spiller en langt mindre rolle.

Michelin-sex: Få endnu bedre sex - uden at stikke den ind

Elskov

Og især kvinderne jubler over den udvikling. Som en deltager udtrykker det:

‘Hvis du før spurgte mig, om jeg savnede eller havde lyst til sex, ville jeg svare nej, Men nu forstår jeg, hvad jeg er gået glip af hele mit liv, og hvad sex virkelig er: Nu elsker jeg elskov.’

Den øgede fokus på kvindens nydelse, bliver også beskrevet som meget givende for mænd. Og interessant nok er den mindre fokus på penis-i-skede-sex ikke blot en nødvendighed som følge af potensudfordringer, men snarere en konsekvens af, at begge parter får mere nydelse og tilfredsstillelse af en mere varieret sexpalette.

Som en mand fortæller:

‘Vi vil konstant være tættere og tættere på hinanden. Denne fysiske nærhed er så naturlig for os og enormt givende. Det betyder faktisk ikke så meget, om vi har samleje eller ej. Vi ligger i sengen og kærtegner hinanden i timer. Det er det bedste sex, jeg nogensinde har haft.’

Kvinder: Bedre orgasme uden penetration

Forskel i lyst

I det andet studie har forskere undersøgt 677 pars sexliv. De kommer fra Norge, Danmark, Portugal og Belgien og er i alderen 60 til 75.

Her fremgår det, at det, der er afgørende for, om hver især føler, at de har et velfungerende sexliv eller ej, IKKE er, hvor tit man har lyst til sex. Men derimod har det negativ betydning for deltagernes opfattelse af deres sexliv, hvis de føler, at der er lystdiskrepans.

Altså, føler man, at man har mere eller mindre lyst end partneren, er der større sandsynlighed for, at man er utilfreds med sexlivet - uanset hvor meget sex man har, og hvor meget sexlyst partneren reelt har.

Derudover finder forskerne også beviser for, at følelsesmæssig intimitet er tæt forbundet med et tilfredsstillende sexliv.

Seks ting du skal vide om seniorsex

--------- SPLIT ELEMENT ---------