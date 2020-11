Her er det gode kys

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Derfor bør I kysse mere - meget mere --

Blide, legende, drillende, våde, dybe, ømme, kærlige, klamme: Kys er mange ting.

Kys er både vores første seksuelle erfaring, et pars første seksuelt ladede fællesaktivitet, og kys også er den hyppigst forekommende handling under sex.

Men hvad er et godt kys? Og et skidt kys?

Det er der lige lavet et videnskabeligt studie om.

Forskere spurgte 691 voksne amerikanere om deres kysse-erfaringer. Gennemsnitsalderen på deltagerne var 32, og 86 procent af dem var heteroseksuelle.

De fortalte blandt andet om deres bedste og værste kys.

Og hvad fandt forskerne så frem til?

Flertallet fik det første kys i 15-årsalderen, og de har i gennemsnit kysset 19 personer i deres liv.

Hvor vigtigt er kys? Det var der delte meninger om. Deltagerne blev nemlig spurgt, hvad de helst ville undvære, kys eller oralsex - og halvdelen vil hellere gå glip af oralsex end kys resten af livet, mens godt hver fjerde ville foretrække at undvære kys. 28 procent kunne ikke vælge.

Uagtet at det måske er en lidt sær modsætning og et ret usandsynligt valg at komme i, viser det i hvert fald, at kys er meget vigtige for de fleste mennesker.

Det fremgår da også, at lidt under halvdelen, 44 procent, har oplevet kys som afgørende for fravalg af en partner. Altså kysset var så forkert, at de mistede interessen i vedkommende. Og 14 procent har omvendt oplevet at få boostet interessen i en ny partner markant på grund af kys.

De gode kys

Og nu kommer vi så til det saftige højdepunkt: Det gode kys.

De fleste deltagere beskriver deres bedste kys som nogle, de har fået med en tidligere eller nuværende kæreste. Dog melder et lille mindretal, at deres kongekys har været på en de knap nok kendte, hvor der var overvældende fysisk begær til stede.

Som en deltager forklarer:

‘Jeg mødte en fyr i New York. Jeg kendte ham knap nok, og han hentede mig i lufthavnen. Da vi sad i taxaen på vej til hotellet, begyndte han at kysse mig. Ingen havde på det tidspunkt kysset mig på den måde. Det var meget kraftfuldt og fik mig til at føle mig begæret.’

Følelser

Mange af deltagerne fortalte, at deres bedste kys vækkede stærke følelser som kærlighed, ophidselse og lidenskab, og folk forbinder ofte disse kys med særlige begivenheder og gode minder, såsom en forlovelse, en nytårsaften, en særlig ferie eller under særlig fræk sex.

Interessant nok er selve kvaliteten og teknikken i de bedste kys ikke fremherskende i deltagernen beskrivelser. De bedste kys ser ud til at have mere med at gøre med den specifikke partner, mindet og den positive følelser forbundet med det.

Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er vigtige fysiske elementer i det bedste kys, men mest handler det om, hvordan kysset (og partneren) får folk til at føle sig.

Dårlige kys

Dommen over det dårlige kys er så pudsigt nok mere afhængig af den fysiske kvalitet eller mangel på sammen - mange beskrev deres værste kys som direkte ækle.

Som en deltager fortæller:

‘Det værste var, da hun lige havde spist et hvidløgsbrød og så totalt rensede min mund med sin tunge, adr.’

Desuden beskriver de fleste, at deres dårligste kys ofte var med fremmede eller bekendte - og ikke med kæresten, og det afgørende var de fysiske oplevelser.

En fortæller, at partneres tunge føltes som en baseball:

‘Og hver gang han kyssede mig, fyldte hans tunge hele min mund og kom næsten ned i min hals, den var våd og ulækker.’

For andre var det værste kys forbundet med en ubehagelig situation, som at blive presset til at kysse en person, man ikke ville - eller mangel på følelsesmæssig samhørighed med partneren - beskrevet som at kysse en 'død fisk'.

Ikke overraskende melder en del, at der var alkohol blandet ind i de værste kys, fx at være for fuld og kysse med en person, man ikke ellers ville have kysset.

