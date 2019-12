Her er det mest potente, du kan tage med i sengen

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Styrk hans seksuelle selvværd --

‘Hun kan ikke længere lide, at jeg kysser hende i nakken. Eller rører hendes bryster. Eller kysser. Hun har mange regler for, hvad jeg ikke må.’

Har du også oplevet, at din partner er bedre til at give udtryk, hvad hun ikke kan lide i sengen, end hvad hun faktisk gerne vil have?

Selv om du er nok så villig til at tilfredsstille din kæreste, vokser dine frustrationer i takt med, du ved mere om hendes turn offs end hendes turn ons.

Hun er ikke mindre frustreret, idet hun ikke kan forklare det uforklarlige. Og samtidig føler hun, du forventer, at hun skal levere ophidselse, når du trykker på knap a, b eller c. Hvilket øger hendes irritation over, at du gør det.

Hun ved ikke, hvad hun skal bede, om, fordi alt føles forkert.

Nærvær

Som klinisk psykolog og sexterapeut Marianne Brandon forklarer, så bliver sex blot tolerabelt, hvis man kun kan kommunikere, hvad man ikke vil have. Det gør ikke sex fantastisk.

Det kræver nogle helt andre færdigheder, for god sex handler mindre om, hvor og hvordan han rører hende, og mere om det nærvær, han bringer med i sengen.

For hans maskuline nærvær er det mest potente afrodisiakum overhovedet, ifølge Brandon.

Desværre er nærvær svært at definere, omend kvinder kan genkende det, når de oplever det. Kvinden mister den seksuelle interesse i manden, der ikke udstråler denne energi.

Maskulint nærvær Dette er nogle af ingredienserne i den maskuline nærvær, som Marianne Brandon beskriver det: Et direkte, fast blik.

En selvsikker, respektfuld og ikke-frygtsom seksuel stil.

At holde hovedet højt og bevare en følelsesmæssig intensitet uden at grine eller forfalde til babysnak.

Selvværd uden narcissisme.

Selvsikkerhed uden aggression og selvhævdelse.

Følelsesmæssig sårbarhed uden frygtsomhed.

Ømhed uden passivitet. Dette maskuline nærvær vækker en kvindes krop og seksuelle instinkter, hævder Brandon. Og mænd uden nærværet er nok attraktive som partnere, men næppe for deres seksuelle potentiale. De er nok mere venlige, fleksible, ufarlige. Gode medforældre, respektfulde og høflige elskere, opsatte på at tilfredsstille. Desværre bliver forudsigelig, høflig sex over tid kedeligt og ikke besværet værd for nogle kvinder.

Pleaser

Her er det meget bekymrende for manden, når han oplever, at jo mere han prøver at please sin kæreste, desto mindre respekterer hun ham. Så hendes mangel på intim-entusiasme skader hans selvværd. Det haltende sexliv demoraliserer også hende. Hun føler sig seksuel lukket overfor sin mand, men hun ved ikke, hvordan hun skal ændre det.

Det kræver en parindsats at ændre et haltende sexliv til det bedre. Men eet er din kærestes manglende entusiasme omkring sex, noget andet er, at du selv kan gøre noget ved at dyrke dit maskuline nærvær.

Øvelser til manden Du skal lytte til din krop og dit hjerte, hvilket kan lyde lidt fjollet. Ikke desto mindre kan du prøve disse øvelser, ifølge Brandon: Tænk tilbage på en oplevelse, hvor du følte dig stærk og fuld af selvværd. Det kan være, da du fik ønskejobbet, byggede carporten eller knaldede konen i begyndelse af forholdet.

Stå op. Mærk styrken og selvværdet fra minderne i kroppen. Mærk, hvordan dine ben står fast, dit bryst svulmer, en svag kilden i maven.

Brug din vejrtrækning til at forstærke disse sansninger - som om du skruer op for dem med hver dybe, langsomme åndedræt.

Mærk, hvordan dit blik intensiveres, mens dit ansigt bliver mere seriøst, fokuseret, opmærksomt.

Tag ejerskab over din styrke. Vær opmærksom på din krop, mens du er årvågen på dine omgivelser - som en løve, der stalker sit bytte.

Bevæg dig rundt, mens du vænner dig til at opleve verden fra dette perspektiv. Det tager tid, for det er ikke sådan, du plejer at være i verden. Denne mand skal du tage med i sengen. Til at begynde med vil du føle dig sårbar, fordi det er dit autentiske jeg, der dukker op i nærværet. Du gemmer dig ikke, du er ikke følelsesmæssigt lukket og du beskytter ikke dig selv.

I kontakt

I sengen vil kvinde respektere og stole mere på en mand der er følelsesmæssigt nærværende end en mand, der er lukket.

Desto mere i tråd med dine følelser, du selv er, desto mere i tråd med hendes oplevelse vil du komme. Hvis du bedre kan mærke dine egne følelser, er du mere lydhør overfor hendes.

Hun føler sig set af dig og vil således være bedre i stand til at mærke dine følelser og føler sig dermed tættere på dig. Dette er superpotente nonverbale afrodisiaka, som kvinder reagerer på.

Så når hun siger, ‘jeg har ikke lyst til, at du rører mig på den måde,’ siger hun måske også: ‘jeg har behov for at mærke din maskuline energi for at kunne nyde, at du rører mig på den måde.’

