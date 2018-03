Her er grunden til at dine parkonflikter kører af sporet

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Bliv bedre til at skændes --

Frygt for at blive afvist kan ødelægge et godt forhold.

Alle par - alle - oplever konflikter. De er både uundgåelige og naturlige og endda ønskværdige i det omfang, de hjælper jer med at lære hinandens ønsker og grænser at kende.

Men måden, vi tilgår konlikterne på, har stor betydning for, hvor meget og hvordan de kommer til at fylde.

En af de ting, som du eller din partner bringer med til bordet, og som virkelig kan få en konflikt til at blive større, er, hvis en af jer er meget følsom overfor afvisninger.

Det forklarer kommunikationsforskeren Jennifer A. Samp.

En person, som er følsom overfor afvisninger, har som default-indstilling frygt for og en forventning om, at kæresten måske vil forlade ham eller hende når som helst - og det uanset hvad kæresten egentligt mener.

Netop på grund af denne frygt misforstår, fejlfortolker og forvrænger disse personer gerne kærestens handlinger. Det kan betyde, at de er mindre tilfredse med forholdet.

Udtryk

Men hvordan kommer denne (over-)følsomhed over for afvisninger så til udtryk?

Tag en simpel sms fra en afvisnings-sensitiv person til kæresten: 'Jeg har virkelig lyst til at være sammen med dig i aften.'

Svaret lyder måske: 'Jeg er virkelig træt' eller 'jeg har allerede lavet andre planer.'

Det tolker den hypersensitive som en markant afvisning. Også selvom kæresten rent faktisk bare er træt eller har andre planer. Den afvisningsfølsomme person har således sværere ved at se andre forklaringer end dem, der puster til vedkommendes sensitivitet i den retning.

Jalousi

Forskning har vist, at afvisningsfølsomme personer også er mere jaloux og kontrollerende. Den afvisningssensitive har også flere negative tanker om og forventninger til sit parforhold. Og har flere konflikter og flere konflikter, der kører af sporet.

Det betyder blandt andet, at deres kærester reagerer med forvirring, bekymringer og tanker om, at partneren er enormt besværlig - high maintenance.

I og med at hans/hendes frygtknap hele tiden er slået til, eskalerer vedkommende sine konflikter og er fjendtlig og negativ overfor kæresten. Og således ser han/hun ikke en konflikt som en mulighed for at udvikle sig, men som en trussel, der fører til afvisning.

Det kan du gøre

Alt i alt betyder det, at den afvisningsfølsomme opfører sig på en måde, der gør det svært at have et godt parforhold. Hans eller hendes urimelige overreaktioner kan ødelægge selv det bedste forhold.

Her er fire måder hvorpå, du som afvisningssensitiv kan forbedre dig:

1. Husk at din sårbarhed overfor afvisninger ofte kører af sporet og kommer til udtryk som vrede. Når du føler, at din kæreste ikke støtter dig eller trækker sig væk, bliver du måske vred. Derfor skal du være opmærksom på, hvordan dine (over-)fortolkninger påvirker din kærestes reaktioner.

2. Tænk grundigt over forskellige mulige forklaringer på, hvorfor din kæreste gør som han/hun gør. Din første instinktive tanke er måske ikke den rigtige. At han/hun ikke har lyst til sex nu eller ikke har tid til at være sammen i aften, kan skyldes ting, som ikke har med dig at gøre.

3. Aftal gerne faste tider og steder, hvor du er i et mere roligt leje og kan tale om jeres udfordringer.

4. Tænk på konflikt som et værktøj, du kan bruge til at bygge jeres forhold.

Første skridt på vejen mod større selvindsigt og en mere hensigtsmæssig adfærd er erkendelsen af, at du har et problem, og at du selv bestemmer, hvordan du reagerer på det.