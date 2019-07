Her er grundene til, at mange modne kvinder har mindre sex

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Seniorsex kan være super frækt --

Overgangsalderen får vanligvis skylden for, at mange kvinder over 50 har mindre sex. Menopausens ændring af hormonspejlet kan nemlig medføre lavere libido, tør skede og smerte ved penetration.

Men ny forskning viser også, at et mindre aktivt og tilfredsstillende sexliv kan henføres til kvindernes partnere.

24.000 britiske kvinder i alderen 50 til 74 deltog i undersøgelsen. 78 procent af kvinderne havde en partner, og godt halvdelen et aktivt sexliv.

Kvindernes forklaringer på, hvorfor de ikke har sex, afslører både smerter og sorg.

Den mest udbredte forklaring (37 procent) på, hvorfor sexlivet er gået i stå, er, at man havde mistet sin partner enten ved skilsmisse eller ved dødsfald.

Andre fortæller, at livet bare er kommet på tværs med travlhed, stress, træthed, børn og så videre. Men otte procent angav, at partneren er for træt til sex, mens hele 23 procent oplyste, at det døde sexliv skyldes kærestens fysiske problemer. Manden er for eksempel impotent som følge af prostata-operation eller diabetes 2, hjerneblødninger eller hjerteinfarkt.

Også partneres alkoholmisbrug og hans depression og angst anføres som årsag til det døde sexliv.

Derudover melder 21 procent, at det er kæresten, der har mistet sexinteressen, uden at der anføres en fysisk eller psykisk årsag.

11 procent angav egne fysiske problemer bag det manglende sexliv, mens hele 30 procent oplyste, at de selv har mistet interessen.

Løsning

Kan man gøre noget? Nogle påpeger, at der findes medicin til kvinder med ondt i sexlysten, flibanserin og bremelanotid, men virkningen er begrænset og bivirkningerne mærkbare.

Ifølge seksualvejleder Michael Loua kan løsningen på de klimakterie-relaterede forandringer være mindre af det forstyrrende og mere af det gode, mener seksualvejlederen:

- Væk med alt det, som generer hende: smerter ved samleje, dårlige sexoplevelser og våde tissepletter. Start med glidecreme. Sørg for, at hun bliver ordentligt ophidset, hvis pikken skal ind. Køb et vådlagen, hvis det kan få hende til at slappe af. Partneren skal på arbejde her!

- Find ud af, om der er andre måder, hun kan få orgasme på, end dem I plejer. Prøv med en vibrator, og se, hvordan hun reagerer på den. I er bragt et sted hen, hvor de gamle måder ikke duer mere. Derfor må I prøve noget nyt.

- Det gode til hende er mere tid. Ellers får hun kun dårlige oplevelser, og så lukker butikken. De ændrede forhold må udvikle kærtegn på nye måder, hvor I også må eksperimentere. Det kan faktisk blive en gave for forholdet og give inspiration til årene, der kommer.

Hvis ikke det hjælper at lave om på jeres seksualitet og de seksuelle rammer, mener Michael Loua, at hormonbehandling kan overvejes. Enten givet lokalt i skeden eller som tablet eller månedlig indsprøjtning.

- Dengang vi levede på savannen, blev vi kun 45 år, og da var overgangsalderen kun for de få. I dag, hvor vi lever meget længere, og hvor ægteskabet er længere end for blot 150 år siden, er vi nødt til at tilpasse os ’moderne tider’, hvor kunstige hormoner kan være en løsning, siger Loua og husker på, at lægen og gynækologen skal med på råd.

Dels for at råde til og anbefale den rigtige løsning, dels for at advare mod bivirkninger. Østrogen øger bl.a. risikoen for blodpropper og rygning må reduceres eller helt stoppes sammen med hormonbehandlingen.

