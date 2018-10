Her er kvinder klar til sex

Stort studie peger på, at ægløsning kun har betydning for en ting i forhold til kvinders adfærd

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Her er kvinden mest tændt --

I de senere år har en række mindre undersøgelser peget på, at kvinders præferencer for tøj, partnere, sex og politik ændrer sig op til ægløsning. Men nyt stort studie med 26000 dagbogsfortegnelser fra flere end 1000 kvinder viser, at ægløsning kun har betydning for, hvor stor sexlyst de har.

Halvdelen af kvinderne brugte p-piller og lignende, den anden halvdel havde en naturlig menstruationscyklus. Alle kvinder var i langvarige forhold, og de kom fra Tyskland, Østrig og Schweiz,

Analyserne af kvindernes dagbogfortegnelser om alt fra oplevelsen af sex-og samlivet, valg af tøj, selvværd, sexadfærd og libido, viser, ifølge hovedforfatter Ruben C. Arslan fra det prestigiøse Max Planck Institute, at evolutionsteorierne om, hvordan kvinden i sin mest fertile fase (altså under ægløsning) kun holder i forhold til, at sexlysten til egen og andre mænd stiger.

Således viser undersøgelsen også, at kvinder, der bruger p-piller og andre hormonbaserede svangerskabsforebyggende præparater og derfor ikke oplever en naturlig cyklus, ikke bliver mere liderlige ved ægløsning.

Men det gør andre kvinder altså. De havde også en tendens til at føle sig mere attraktive under i den periode.

- Dette er ikke overraskende for kvinder, der har prøvet en naturlig menstruationscyklus. Men der er selvfølig individuelle forskelle, så alle kvinder har det ikke nødvendigvis på den måde, forklarer Arslan.

Andre konklusioner

Men modsat en del tidligere studier viser det nye, at kvinderne ikke klæder sig anderledes under ægløsning - der har været foreslået, at kvinder med æglønsing vælger frækkere tøj og gerne i rødt idet det signalerer kom og tag mig.

Det blev ejheller observeret, at kvinder fandt deres egen partner mindre attraktiv og flirter mere med fremmede af den machoagtige type i fasen. Og heller ikke, at de har en såkaldt mate retention adfærd, som handler om gøre en ekstra indsats for at holde på sin partner ved fx at være jaloux og at give flere blowjobs.

Andre nye studier har også afvist, at der skulle være en sammenhæng mellem kvinders æløsning og at de foretrækker maskuline asigter.

Penetration

Et af de elementer, som det nye studier ikke piller afgørende ved, at kvinden i nogen grad foretrækker forskellige former for sex, alt efter hvor hun er i cyklus.

En af sexforskningens pinger, Meredith Chivers fra Sexuality and Gender Laboratory på Queen's University, Canada, fik en gruppe kvinder mellem 18 og 40 til at se på frække film med enten oralsex eller vaginalsex.

Kvinderne, der ikke var på p-piller og ikke havde haft sex 24 timer før eksperimentet, så film både under ægløsning, og når de var mindst fertile (luteale fase).

Samtidig fik kvinderne målt deres vaginale, fysiske ophidselse med fotopletysmografi (der måler blodgennemstrømningen i vagina), ligesom de skulle angive deres subjektive liderlighed.

Og sørme om ikke kvinder klart blev mest ophidset af penetrationsfilm, når de var i deres fertile periode: Faktiske hele fem gange så liderlig. I de andre perioder var der ingen markant forskel på reaktioner i forhold til oralsex og penetration.

Husk: Menneskers (og ja, også kvinders) valg er mere end summen af deres hormoner.

HERUNDER: Køb sexlegeøj efter kvindes cyklus:

Sexperterne: Køb sexlegetøj efter den kvindelig cyklus