Her er kvindernes mest effektive scorereplikker

Mænds scorereplikker er ofte kiksede og uvirksomme, netop fordi de er scorereplikker og således faste, klichefyldte fraser, som kastes efter hvem som helst.

Men hvad med kvinderne - virker deres scorereplikker?

Før du bare svarer ‘ja, de virker', fordi mænd altid siger ja til sextilbud, så læs lige med her, hvor canadiske forskere har undersøgt diverse scorereplikker ved at lave et eksperiment.

De testede tre former for scorereplikker for at se, hvilken type der er mest effektiv: En direkte, en kæk/flabet og en uskyldig.

I og med mænd ikke altid er så gode til at forstå kvinders indirekte flirtesignaler, kommer det nok ikke bag på dig, at den direkte version også er den meste effektive. Som her forstås som den replik, der sikrer et telefonnummer eller en date.

Dette er landets bedste scorereplik

Effektive

130 mænd deltog i eksperimentet. De blev bedt om at bedømme 12 fotos af kvinder tilknyttet forskellige scorereplikker. Deltagerne skulle angive, hvor attraktiv kvinden var, hvor promiskuøs hun fremstod, samt hvor effektivt scorereplikken virkede.

For hver af de tre replik-kategorier var der fire eksempler:

De direkte

‘Skal vi tage en drink sammen?’

‘Du har virkelig dejlige øjne.’

'Må jeg få dit nummer?’

‘Du er lækker.’

De kække:

‘Skal vi tale sammen eller fortsætte med at flirte på distancen?’

‘Jeg ser dig altid herinde, du må være barens bedste kunde.’

‘I og med at du er alene, og jeg er alene, burde vi så ikke sidde sammen?

‘Jeg er nem, er du?’

De uskyldige

'Kan du anbefale en god drink?’

‘Jeg har set dig før, arbejder du her?’

‘Hvor har du fået den tatovering, gjorde det ondt?’

‘Hej!’



Derpå analyserede forskerne så de mandlige deltageres bedømmelser for at finde den mest virksomme kvindelige scorereplik.

Den mest direkte model blev kåret som mest effektiv, fulgt af den kække og til sidst den uskyldig.

Ydermere viser analyserne, at kvindens udseende har stor betydning: Alle typer scorereplikker blev bedømt som virksomme, hvis kvinden så godt ud, også mere end hendes antagede promiskuøsitet.

Desuden fremgår det, at hvis kvinden ikke er så attraktiv, vil mændene helst have de kække scorereplikker.