Her er legetøjet, der åbner døren til bedre sex

-- Over artiklen præsenterer legetøjseksperten det bedste gear til parret --

Sexlegetøj er abolut ikke kun noget for de autoeriotiske hyggestunder, næ, sexgadgets kan sagtens komme med i sengen, når de voksne skal lege:

Sexlegetøjsekspert JoanB har på den store årlige fagmesse for sexlegetøjsbranchen, EroFame i Hannover i Tyskland, fundet frem til tre par-produkter, der kan krydre, udfordre og forbedre sexlivet. Produkterne er fundet i samarbejde med danske sexshopindehavere.

- Vi er heldigvis kommet dertil, at langt de fleste både mænd og kvinder ser på sexlegetøjsprodukter som et godt og sundt krydderi på sexlivet med sig selv og partneren.

- Mange har indset, at sexlegetøj helt generelt kan være nøglen, der åbner døre til helt nye former for sexoplevelser sammen, fortæller den danske sexlegetøjsblogger JoanB, der som første top-produkt til parret anbefaler noget så eksotisk som en dansk produceret pakkekalender.

Jul er højtid for sexlegetøj

På sin blog har JoanB allerede nået at skrive om sexlegetøj til den kommende højtid:

‘Vælger man denne her jule-surprice-løsning, så bliver man i et stille og roligt tempo, dag efter dag, introduceret for en hel masse forskellige ting og sager, fra en masse forskellige genrer inden for sexlegetøjsverden. Herunder formentlig også nogle produkter, der umiddelbart nok ikke står allerøverst på ønskesedlen.

Men som til gengæld fungerer som en rigtig fin 'undskyldning' for sammen at kaste sig over noget helt nyt og anderledes. skriver bloggeren om årets jule- og pakkekalender fra shoppen sinful.dk henvendt par. Læs hele indlægget her.

- Et stigende antal par har fået øjnene op for den årlige kalender-surprice-løsning. Hvor man helt generelt får rigtig meget sexlegetøj og erotiske produkter for sine penge.

- Og når man på den anden side af juleaften kigger på, hvad man via sin kalender har fået skrabet sammen, og samtidig finder ud af, at produkterne i et utal af variationer kan benyttes på kryds og tværs af hinanden, så ligger man pludselig inde med sexlegetøj til meget langt ud i fremtiden. Derfor er pakkekalender-løsningen da også helt perfekt til parret, der starter helt fra bunden af, mener JoanB.

Sexpude giver dyb penetrering

Man behøver ikke at være sexnørd eller føle, at man gør noget forkert i sengen, bare fordi man kan have glæde af en sexpude, mener bloggeren:

- Vi kender det alle, men gør sjældent noget ved det. Nemlig at man sidder eller ligger mindre i nogle af de stillinger, man dyrker sex i. Og det forringer altid oplevelsen, fordi ubehaget i nakken, ryggen eller lænden ofte ender med at overdøve den seksuelle oplevelse og lyst.

- Det kan man dog hurtigt og nemt kan gøre noget effektivt ved med en såkaldt sexpude/positionspude, der er designet til netop at hjælpe og støtte i forbindelse med diverse sexstillinger, forklarer JoanB, der i sin anmeldelse af en hjerteformet sexpude blandt andet skriver:

‘En stilling, hvor puden her også er mega fed, er min oplevelse, det er, hvor kvinden ligger fladt på maven og har brug for at få løftet måsen lidt. Inden han så lægger sig oven på hende. Denne position, hvor hun får løftet bagdelen via puden, gør nemlig manden langt nemmere i stand til at komme til og samtidig penetrere hende dybere end ellers.’

Fra Hannover anbefaler JoanB sammen med Maria fra den danske sexshop alor.dk dette lidt anderledes must-have-produkt, som rigtig mange par kan få stor glæde af.

Luksussæt til hende – og parret

Til parret, der ønsker at forkæle sig selv med noget rigtig godt og lækkert, og hvor høj kvalitet går hånd i hånd med lige så høj effektivitet, bør man gå efter We-Vibes 10 års jubilæumssæt.

Det indeholder verdens mest populære vibratorklemme, Sync, og den lille og hidsige Tango, en af de bedste klitorisvibratorer på markedet.

I sin anmeldelse af luksus-sættet skriver JoanB blandt andet:

‘Når vibratorklemmen skal placeres i vagina og på klitoris, så har man mulighed for at ‘knække’ og modellere begge ender af vibratoren, så den kommer til at passe helt perfekt til ens anatomi.’

- Sættet, der er luksus fra ende til anden, er den type af produkt, vi danskere i meget højere grad end tidligere i dag går efter. For skal det endelig være må det også gerne være ekstra godt - og samtidig kunne holde og fungere langt ud i fremtiden, siger sexlegetøjsekspert JoanB.