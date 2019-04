Her er mandens største klager i parforholdet

Når emnet er kludder i kærligheden, er det ofte kvinder, som tager taleretten og definerer problemerne i forholdet. Det sker både i de enkelte forhold og i medierne, hvor mænd overlader bordet til kvinderne, og derfor kan kvinderne mangle indsigt i, hvad der egentligt foregår oppe i hovedet på de der mænd.

Parterapeut Christiane Meulengracht hjælper i det følgende kvinderne lidt på vej. Vi bad hende nemlig om at komme med bud på, hvad de mest udbredte klagepunkter er blandt hendes mandlige klienter:

- Ud over for lidt sex og utilfredsstillende sexliv, som fylder virkelig meget hos mine mandlige klienter, er de mest udbredte klagepunkter ikke at føle sig respekteret og anerkendt for sin indsats.

- Det betyder oftest, at han enten trækker sig med mere utilfredshed fra kvindens side til følge, eller at hans adfærd bliver mere ‘højspændt'. Som i skæld ud og kritik, og det bunder ofte i lavt selvværd. Lavt selvværd er mindst lige så udbredt blandt mænd som blandt kvinder. Det forstærkes af hans oplevelse af afmagt i ikke at formå at ændre situationen, siger Meulengracht.

Længes efter det samme

Parterapeuten mener, at vi grundlæggende længes efter det samme:

- At blive elsket for den, vi er. Med hele pakken af skidt og kanel. At blive mødt med accept af vores behov, ønsker og særheder - som ikke er det samme, som at alle disse skal opfyldes. Men vores måde at give udtryk for den længsel kan komme ud på mange måder.

- For mange mænd er det seksuelle måden, hvorpå de mærker sig selv helt ind i hjertet, og hvor de allerbedst kan ‘connecte’ med kvinden. Så hans sekundære klagepunkt er ofte affødt og står i forbindelse med hans oplevelse af at føle denne intense kontakt med sin kvinde - eller mangel på samme.

Åben

Når manden samtidig oplever, at kvinden ikke er glad, varm og imødekommende på alle mulige andre punkter, bliver han ramt på sin egen utilstrækkelighed, forklarer Christiane Meulengracht:

- Det er ikke en rar følelse, og få har lært at rumme og tackle de svære følelser på en sådan måde, at ærligheden og åbenheden omkring disse svære følelser skaber mere nærhed. I stedet prøver vi at bekæmpe dem.

- Når vi ikke formår at skille den følelse, der rammer os, fra det, der udløser følelsen i os, er det almindeligt at ty til indgroede selvbeskyttelsesmønstre. Alt fra muthed og passivitet til aggressivitet og dominans.

Spørgsmål

Det vigtigste, vi kan gøre i alle relationer, er at begynde at mærke, hvad der er mit, og hvad der er dit, mener Meulengracht:

- Som partnere er det også kærligt at stille sig til rådighed for at lytte og acceptere, hvad der foregå i henholdsvis dig og mig. Uden at dømme det, eller at nogen skal have ret. Man skal holde op med at prøve at fikse hinanden, men i stedet spørge: Hvad har du brug for?

Ifølge Christiane Meulengracht kan det være et spørgsmål, som nogle mænd er bange for at stille:

- Frygten ligger i, om kvinden nu kommer med en to-do liste så lang som en toiletrulle, og han dermed igen skal stå ansigt til ansigt med sin egen fiasko, dovenskab, modstand eller utilstrækkelighed.

- Selv om hun måske gør det, handler det ikke om, at alt bliver godt, bare fordi han føjer hendes krav om alt det praktiske. Det handler i høj grad om at mødes i at lytte til hinanden og hinandens længsel efter at blive set og elsket for den, vi er. Men altså uden at fikse.

Offer

Ligesom kvinder kan mænd lande i en subtil offerrolle, mener terapeuten:

- Den opstår oftest af gode intentioner om at give plads til kvinden, men betyder, at han ikke får taget ansvar for sit eget liv. På sigt fører det til depression og modløshed, siger parterapeuten.

- Så han føler, at han sidder fast og brokker sig, mens han venter på, at kvinden skal give ham mere sex, eller børnene skal respektere ham mere, men han har endnu ikke taget hånd om at skabe glæden i sit eget liv. Han har defacto lagt ansvaret for sit liv i sin partners hænder. Det skaber aldrig et glædesfyldt og meningsfyldt parforhold.

Vrede

Vrede kan også være et tema, som saboterer mænds adfærd i parforholdet:

- Enten et lidt for tæt forhold til at bruge aggressivitet og høj stemmeføring i hverdagen eller aldrig at give plads til den. Vreden lever i os alle og har en rigtig god funktion, der hjælpe os med at mærke grænser.

- Det handler ikke om, at den er der, men hvordan den kommer ud, og hvem vi giver skylden for vores egen indre tilstand. Og netop denne placering af skyld, er tit noget, som skaber distance og dermed skruer op for følelsen af utilstrækkelighed, siger Meulengracht.