Hjemmelavede sexnoveller afslører vildt sextabu

Lad os lige slå dette fast indledningsvis, før du læser denne artikel, som måske vil forarge dig: At have en sexfantasi er ikke ensbetydende med, at man vil prøve det af i virkeligheden.

Med det på plads er det ikke desto mindre påfaldende, hvor mange der tilsyneladende har en helt særlig og ekstremt tabuiseret fantasi:

Familiemedlemmer.

Det er nemlig, hvad en omfattende tekstanalyse af 250.000 tekstbaserede fantasier peger på.

Forskere gennemtyggede de mange engelsksprogede tekster, skrevet af anonyme mænd og kvinder mellem 2000 og 2016, fundet på et site, der netop bryster sig af at have brugergenerede erotiske tekster.

For forskerne ligger der en guldgrube af informationer, der afslører, hvad vi inderst inde tænder på. I modsætning til interviews og spørgeskemaer er her et mere ufiltreret og ærligt indblik i de dybeste, mest tabuiserede lyster.

Hver tekst var blevet læst cirka 50.000 gange, og forskerne tog i deres analyser højde for de mest populære. Forskerne har ikke som sådan læse de mange tusinde tekster, der er på mindst 100 ord, men de kørte dem gennem en algoritme, der lavede en lingvistisk analyse og fandt frem til sproglige hovedtemaer.

Først fandt de ord, som de klassificerede i temaer: Dirty talk temaet indeholder ord som pik, sperm, fisse, klitoris, orgasme, røvhul etc.

Sensualitetstemaet indeholder ord som hofte, lår, suk, blidt, hals, glide, støde etc.

Voldstemaet: Smerte, flå, skrige, blod, bitch, bide, slå etc,

Familietemaet: Mor, far, datter, søn, søster, bror, forældre etc.

Flere mænd har disse forbudte fantasier

Derefter fandt forskerne ud af, hvilke historier der var mest populære (læst flest gange), og satte det op i forhold til, hvilke temaer der var mest gennemgående i dem.

Det viste sig så, at dirty talk temaet og familie temaet var stærkeste markører for, om en historie var populær: Desto mere en historie inkluderer ord fra familie og fra dirty talk temaerne, desto flere gange var den læst.

Derfor

Her er forskernes bud på, hvad denne sammenhæng betyder:

‘Indholdet kan være meget læst, fordi et stort antalt læsere af erotisk online fiktion nyder incestbaseret indhold. Det kan også være, at famile-ordene er tilfældige, at de ikke centrale dele af de erotiske element, men at de er der som dele af det ikke-erotiske element af plottet.

Men fordi familie-temaet er den kraftigste markør for en histories popularitet, og fordi disse historier er publiceret på en hjemmeside for erotisk fiktion, mener vi, at det er incest-temaet, der driver populariteten.’

Data

Forskerne påpeger, at data fra verdens største pornosite pornhub.com viser, at søgeordet ‘stedmor’ ligger i top tre år efter år, mens søster og mor også figurerer på top ti.

‘Således er det tydeligt, at incest er erotisk ladet,’ lyder det i studiet, der dog også påpeger, at teksterne skal have nogle ikke-erotiske elementer for at blive populære: Det er med andre ord ikke nok bare at skrive pik og kusse i ét væk.

Men før du, kære læser, afviser hele studiet som et incest-forsvar, læs lige, hvordan forskerne placerer incest-temaet i et bredere perspektiv:

‘Det kan godt forholde sig således, at incest ikke grundliggende er tiltrækkende - mens det derimod kan være, at incestfortællinger er populære, fordi de er forbundet med voldsom sociale fordømmelse. Med andre ord: Det kan være selve tabuelementet i noget af indholdet, der drager. Læsere søger det forbudte, netop fordi det er grænseoverskridende.’

I øvrigt skal der tages højde for, at indhold, hvor deltagerne er under 18, ikke er tilladt på det analyserede site.

Tabu

Vi tag fat i hovedforfatter, Martin Seehuus, psykolog fra Middlebury University, som af uklare årsager ikke vil ud med det, hvad det analysede site hedder, men literotica.com er ikke et dårligt bud.

- I forhold til familie-temaet: Kan det ikke forholde sig således, at de ord bare er en del af det bagvedliggende plot og konteksten såsom ‘min familie lå og sov, mens jeg knaldede Eva’?

- Jo, det er skam muligt, siger Seehuus. Med de data, vi har, kan vi ikke skelne mellem et scenarie som det, du beskriver, og et, hvor det erotiske element er incestuøst. Men som indirekte bevis for vores påstand kunne vi se, at jo flere ord fra familie-teamet en historie havde, og jo oftere de optrådte, desto mere populær var historien.

- Så selv om det kan være tilfældigt, som du påpeger, mener vi, at forklaringen snarere er, at ordene i sig selv er erotiske for nogle læsere. Desuden lavede vi stikprøvekontroller af flere tusinde historier, og det bekræftede vores tese, siger Martin Seehuus til Ekstra Bladet.

Sådan er vores frække fantasier

Dansk

Et hurtigt kig på danske hjemmesider, der specialiserer sig i brugerskrevne sexbrevne, peger på, at den amerikanske forsker ikke skyder helt ved siden af:

På totalsex.dk ser top 10 over de mest populære denne måned ud således:

Adskillige har incesttema. Det kan selvfølgelig skyldes, at de personer, som tænder på netop dette tema, er ekstra aktive og læser hyppigere på dette site, frem for mange andre sider, som fx sexnoveller.dk, der IKKE tillader incesttemaet.

Tal fra sexwriter.dk tegner et lignende billede: De temaer, hvor der er flest historier, er - udover ‘almindelig sex - ‘aldersforskel’ og ‘sex i familien'. På gratissexnoveller.dk er det mere broget, idet ‘Sex i familien’ ligger placeret i midten i forhold til, hvor mange historier der er oploadet. Dog er 'Stor aldersforskel' den næststørste gruppe.

Her skal man huske på, at mange historier absolut ikke er det samme, som at de er meget populære.