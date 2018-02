Hold en pause og red dit forhold

Ja, der er fordele og ulemper ved at tage en time out

Den daglige trummerum sætter sine spor. Langsomt og næsten umærkeligt vokser den lille undren om kærestens nuttede vaner sig til indestængt vrede over vedkommendes påtrængende særheder.

I elsker skam hinanden, I kan bare ikke se hinanden for bar' irritation eller kedsomhed. Klaustrofobien sætter ind, og singlelivet eller den flotte kollega lokker mere og mere.

Du tror, at det er tegn på, at forholdet er i sin dødskamp, men måske trænger I bare til en pause, hvor I opdager, hvorfor I blev forelskede i sin tid.

Selv om to danske parterapeuter længere nede i artiklen fortæller, at en pause ikke er et let quick fix, så kan en time out simpelthen få jer til at se hinanden klart igen.

Det mener coach Kiran Singh på metro.co.uk:

- En pause er en god mulighed for at komme tilbage til sit forhold og se på det med nye øjne. Den giver jer mulighed for at tænke over tingene løse problemerne i forholdet, siger Singh, der også påpeger, at pauser giver rum til refleksion, ligesom savnet kan puste til de slumrende gløder.

- En pause kan hjælpe jer med at finde ud af, hvad I virkelig ønsker, og derved også føre til et bedre forhold.

Vi tog fat i den danske psykolog og parterapeut Frej Prahl, der netop har udgivet bogen 'Tændt - sex i parforholdet - fra pligt til lyst,' og spurgte ham, hvornår og hvorfor en pause kan være en god ide:

- Det er svært at svare generelt på. Det afhænger jo af mange forskellige ting. Hvis man har børn eksempelvis, berører en pause jo hurtigt flere parter. Jeg er mere optaget af, at man kan leve på andre måder end den traditionelle kernefamilie. Så en pause fra kernefamilien måske.

- Jeg får flere par i min konsultation, som eksperimenterer med nye måder at leve på. COLA-familier: Couples Living Apart. Altså, hvor partnerne har en tydelig overenskomst om, at de er sammen, men de bor ikke sammen. Så har de fx et kolonihavehus eller lignende, som de bor i på skift. Engang imellem er de sammen og engang imellem bor de hver for sig. Det er selvfølgelig vanskeligt, når børnene er små, men når de bliver ældre, kan det godt lade sig gøre. Dét har jeg hørt flere være meget begejstrede for.

Afstand er sexet

Terapi

Prahl mener, at der kan være omstændigheder, hvor en pause er godt. Hvis der har været utroskab eller lignende, kan det give god mening med en pause

- Særligt hvis man kombinerer det med parterapi! Det er vanskeligt at mærke noget, hvis man går rundt i den lejlighed, hvor parforholdshistorien klæber sig til tapetet. Så giver pusterummet god mening. Men som sagt er det en virkelig god idé at kombinere det med parterapi, hvor man aktivt forsøger at komme nogle af de destruktive mønstre til livs.

- Men måske kunne man også forstå pause meget bredere end en pause fra hinanden. En pause fra de roller, vi hele tiden glider ind i. En pause fra at kritisere dig, hver gang jeg er uenig i din måde at håndtere ungerne på. En pause fra at sætte sig hen foran fjerneren og falde i søvn, så snart ungerne er puttet. En pause fra vanerne. En pause med at tage for givet, at den anden selvfølgelig tager opvasken/laver mad/henter unger. En pause fra de tanker, som fortæller mig, at det er det mest naturlige og selvfølgelige i verden, at min kæreste vågner op ved siden af mig hver morgen. Hvis vi holdt bare en lille pause fra de tanker, tror jeg, at vi ville mærke en nødvendig taknemmelighed, siger psykolog Frej Prahl.

Samme film

Sexolog og parterapeut Signe V. Bentzen er ikke på noget af det samme:

- Problemet med pausen i parforholdet er, at det er som at se en film, der kender en; du trykker på pause, henter kaffe og tager opvasken. Så kommer du tilbage og trykker 'start'. Sjovt har filmen ikke ændret sig i mellemtiden. Måske har dit humør, så du bedre kan være med den, og det vil ændre din oplevelse af den, men selve filmen - den er præcis den samme som før.

- Så hvis du tager i sommerhuset for at dæmme op for vrede eller få fred eller bare se på noget andet end din kærestes sure fjæs, så kan det sagtens hjælpe dig/hende/jer til at kunne deale med det, der skal deales med, for at ændre på de ting, der bare ikke spiller i forholdet.

- Men bare det at tage væk ændrer ikke automatikkerne og dynamikkerne i forholdet. I må begynde at gøre tingene anderledes for at få et anderledes resultat. Og blive ved med det. Og blive ved med at være efter jer selv - og ikke hinanden - for at undersøge, om I holder den nye kurs, eller om du begynder at falde tilbage. Så ret op. Sæt kursen igen. Og igen og igen, siger Signe V. Bentzen.

