Hvem skal tage initiativ til sex?

Det er ikke bare en kliche: Flere kvinder end mænd tager ikke initiativ til sex.

Men skal man så bare acceptere det som et af livets grundvilkår - på linje med tyngdekraften, døden og at mænd oftere vil have sex i det langvarige forhold - eller kan man rykke lidt ved sagen?

Ja, det kan man godt.

Det lidt længere svar kommer længere nede i artikel,

Kvinder er i de seneste årtier kommet længere frem i trussen og står ved deres lyst (og ulyst). Og manglende sexinitiativ er ikke automatisk et problem, for det kan jo sagtens være, hvad parret bedst kan lide.

Men intet sexinitiativ kan være problematisk, enten for personen som ikke tager det og derfor ikke får sat sin sexagenda, eller for personen, som er træt af at altid skulle være den udfarende og aktive.

Det forklarer sexforskeren Justin Lehmiller i bogen ‘Tell Me What You Want’, hvor han har interviewet 4000 amerikanere om deres sexliv og -lyster.

Hver tredje

Her fremgår det også, at 44 procent af de heteroseksuelle mænd er tilfredse med omfanget af deres sexinitiativ, 21 procent vil gerne gøre det mere, mens 35 procent ønsker at tage mindre initiativ og dermed overlade det kvinden.

At hver tredje mand i et eller andet omfang drømmer om at slippe kontrollen i soveværelset, forklarer Lehmiller med, at mænd også gerne vil føle sig begæret, og det føler de sig netop, når kæresten tager skridtet til sex.

42 procent af kvinderne er ganske tilfredse med, hvor ofte de tager initiativ, 28 procent vil gerne gøre det mere, mens 29 procent ønsker at tage mindre sexinitiativ.

Gør det

Godt så. Hvad kan man så gøre for at gøde grunden til mere sexinitiativ? Ifølge Lehmiller må man først identificere de elementer, der begrænser lysten til sex i det hele taget og initiativet mere specifikt. Alt fra dårligt helbred og søvn, stress og børn til dårligt humør og dårligt parforhold.

Måske synes du, at sex hører til ved sengetid, men der er du (eller din partner) for træt til foretage de indledende manøvrer. Så kan en løsning være at tage initiativ til morgensex i stedet. Eller sluk alle skærme om aftenen, så fokus bliver hinanden og I får blik for de seksuelle muligheder.

Hvordan

Men hvordan tager man initiativ til sex, så det både forstås og modtages positivt?

Det sidste kan man ikke sikre sig, for risikoen for at blive afvist vil altid være tilstede. Men man kan tage den direkte vej til sex eller den indirekte.

Et ‘du er så lækker, skal vi knalde?’ eventuelt kombineret med kærtegn, du ved, er pirrende for vedkommende. Eller ved at selv tage tøjet af eller tage det af kæresten.

Fordelen er, at ingen er i tvivl om målet, bagdelen kan være, at modtageren kan føle sig både presset, irriteret og overrumplet og ikke helt klar.

Den indirekte handler om at vise sin sexinteresse på mindre tydelig vis ved fx at kysse kæresten, fortælle hvor dejlig han er, spørge om han har lyst til at nusse, etc.

De fleste, både mænd og kvinder, anvender den indirekte metode, men den er ikke ligeså effektiv, fordi de kan overses eller blive misforstået.

Således foreslår Justin Lehmiller, at man kombinerer det indirekte med det direkte, nemlig berøring med verbal kommunikation. Og her kan en blid skuldermassage være en god begyndelse.

Hvem skal?

Den danske parterapeut og psykolog Frej Prahl er ikke i tvivl om, hvem der skal tage initiativet til sex, da vi spørger ham:

- Det skal den, som har lyst! Man kan sagtens ligge nøgne ved siden af hinanden. Den, som har lyst, lad os bare sige manden, kan ligge og ‘banke på’ med pikken. Det er helt ok. Så længe hun mærker en tryghed i, at hun måske får lyst, måske ikke. Så kan han ordne det selv, hvis hun ikke er med på den.

- Jo mere uhøjtideligt man kan gøre det, jo bedre, tror jeg. Hvis hun kan være afslappet med, at han nok skal klare den, hvis hendes vulva ikke åbner sig op for ham, er sandsynligheden for, at hun faktisk får lyst, meget større. Så han skal endelig ikke holde sig tilbage.

- Kraftige signaler er helt ok. Så længe skylden ikke er der. Ingen skal føle skyld over noget som helst. Skylden over at afvise signalerne må ikke være kraftig, siger Prahl.

