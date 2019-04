Hver 4. unge japaner har aldrig dyrket sex

Japanerne er tynget af en ældrebyrde, der kan få danske politikere til at stønne højt, mens de drømmer at om få danskere til blive endnu længere på arbejdsmarkedet. Og det ser ikke ud til, at der lige foreløbig bliver produceret flere japanere til at løfte byrden i fremtiden.

For nye tal viser, hvad der længe har været forlydender om: Mange voksne japanere er jomfruer.

Hver fjerde mand og kvinde mellem 18 og 39 har aldrig har penetrationssex.

Det skriver cnn.com, der refererer et omfattende japansk befolkningsstudie om fertilitet.

Forskerne har gennem tre årtier trukket data fra mellem 11000 og 18000 japanere i alderen 18 til 39. Og tallene viser, at der er blevet flere jomfruer:

I 1992 meldte 21,7 procent af kvinderne i aldersgruppen, at de aldrig har haft sex, men det i 2015 var 24,6 procent. For mænd er stigningen endnu kraftigere: Fra 20 procent til 25,8 procent.

Bryder man tallene ned, er billedet knap så voldsomt. Omkring 75 procent af de 18-årige er jomfruer, mens det er omkring 9 procent af de 35-39-årige.

I Storbritannien og USA regner man med, at mellem 1 og 5 procent er voksenjomfruer.

Forklaringer

CNN-artiklen giver flere mulige forklaringer på, hvorfor så mange japanere i den babyproducerende alder ikke har sex.

Flere mænd med lav indkomst var jomfruer, hvilket kunne pege på, at penge, magt og status har indflydelse på mænds parringsmuligheder. Underforstået: De har derfor mindre selvtillid overfor kvinder, eller kvinderne vælger dem fra, fordi de ikke er tiltrækkende pga lav status.

På trods af en stor pornoindustri er sex dybt tabuiseret i Japan. Medieforsker fra Sophia University i Tokyo Kukhee Choo siger til cnn.com, at i Japan betragtes sex som beskidt:

- Mine studerende kan ikke tage ord som penis eller vagina i deres mund, og hvis en kvinde udtrykker en hvilken som helst viden om eller interesse i sex, bliver hun set som en falden kvinde. Og mænd taler heller ikke om sex.

Den økonomiske krise ramte Japan hårdt i 1990’erne, og det har ifølge Shigeru Kashima, Meiji University, også påvirket kønnenes leg, idet mange mænd har mistet selvtillid i forhold til kvinder.

I løbet af de sidste to årtier har en del japanske mænd fundet det svært at tackle modgang, og de frygter afvisninger. Og der er samtidig en holdning blandt mænd om at bruge tid på deres hobbyer, mens kvinder kaster sig over arbejdet.

Kukhee Choo fortæller, at cybersex og porno har fået skylden for den dalende sexaktivitet, men årsag og virkning er komplicerede størrelser:

- Man kan sige, at der er et behov for alternative seksuelle eller romantiske partnere, fordi folk har det svært ved at finde en partner - eller det kan forholde sig således, pornopopulariten skyldes, at folk frivilligt vælger at udtrykke deres seksualitet således.

Japan har en af verdens ældste befolkninger: Hele 20 procent er over 65.

Derfor dyrker vi mindre sex

USA

I USA vakte det voldsom opsigt, da tal for nylig pegede på, at færre angiveligt dyrker sex:

19 procent meldte i 1989, at de ikke havde haft sex i det forløbne år, mens det forholdt sig således for 23 procent i 2018.

Mens en del af stigningen kan forklares med, at ældregruppen bliver større, hvor enker og enkemænd fylder mere, og at flere generelt bor alene, er tallene for unge mænd mellem 18 og 29 mere radikal: Fra 10 procent sexløse i 2008 til 28 procent i 2018.

Hvor bekymringstanterne m/k før klagede over ungdommens hang til uforpligtende sex og før-ægteskabelige udskejelser, er der nu bekymring over unges fravalg af sex.

Der gives flere mulige forklaringer på ‘sexkrisen’ - som tegner et dystert portræt af den unge voksne amerikanske mand, som bor i kælderen hos mor og far i ufrivilligt cølibat og bruger tiden på videospil, porno og the dark web:

Mange flere unge amerikanere bor alene, og flere vælger først at gifte sig, når de kommer i 30’erne.

Blandt andet som følge af finanskrisen kommer færre mænd ud på arbejdsmarkedet, som ellers er dér, hvor mange møder en partner - ligesom fattige mænd ofte fravælges af kvinder.

Flere unge mænd bor hjemme.

De unge hænger ikke længere på gadehjørner om aftenen, fordi de hænger over de sociale medier i stedet.

Porno får også skylden, idet antagelsen er, at det bare er nemmere at høvle den af i forbitret ensomhed til en slasker end at forsøge at møde en pige IRL.

Suk: Mindre sex end i 90'erne

Skeptisk

Flere analytikere er dog skeptiske overfor tallene. Fx mener de, at cellerne/de enkelte grupper i studiet er for små til, at man kan konkludere noget på dem.

Respondenterne er ikke blevet spurgt på samme måde gennem årene. Nogle år går spørgsmålet på, hvor mange sexparterne de har haft, andre på hvor mange gange de har haft sex.

Pornoforsker Samuel Perry afviser pornoforbrug som forklaring på, at flere angiveligt ikke haft sex, idet pornobrugere generelt er mere seksuelt aktive: ‘Nedgangen er ikke blandt pornobrugerne - for mænd, der ser porno, har en tendens til at dyrke mere sex, ikke mindre.’