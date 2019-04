Hver anden søger ikke hjælp til deres sexproblemer

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sexolog hjælper mænd med stort sexproblem - for tidlig sædafgang --

Hvad gør du, når du støder ind i et bekymrende stort seksuelt problem som potenssvigt, manglende sexlyst og svært opnåelige orgasmer?

Stikker du hovedet i busken og lader som ingenting og håber, det går over, eller tager du fat om problemet ved at gå til lægen, søge onlinehjælp eller endda opsøge en terapeut?

De fleste vælger det første.

Det fremgår af et nyt, stort britisk studie med deltagelse af flere end 15.000 mænd og kvinder i alderen 16 til 74. Data er indsamlet mellem 2010 og 2012 som en del af en større britisk sexundersøgelse, NATSAL 3.

Lyst og erektion

Deltagerne blev spurgt: Har du i mindst tre måneder i det seneste år oplevet følgende:

Manglende interesse i sex.

Manglende nydelse under sex.

Følt dig ængstelig under sex.

Haft smerter under sex.

Har følt ophidselse under sex, men ikke opnået orgasme eller haft meget svært ved at få orgasme på trods af ophidselse.

Fået orgasme hurtigere end du ønskede.

Haft tør skede under sex.

Haft svært ved at få eller bibeholde erektion.

Desuden svarede de på, hvor bekymrede de har været over problemet. Fra 'slet ikke' til 'virkelig meget'.

Deltagerne angav, hvor de eventuelt har søgt hjælp i forhold til disse problemer.

Her var mulighederne: Familie/venner, informationssider på nettet, selvhjælpsbøger og andet informationsmateriale, selvhjælpsgrupper, en hotline, egen læge, en sexologisk klinik, psykolog, parterapeut, anden slags terapeut, har ikke søgt hjælp.

Så mange

10,3 procent af mændene og 12,5 procent af kvinderne angav, at de det seneste år har oplevet mindst ét bekymrende stort seksuelt problem af mindst tre måneders varighed. Af disse havde 41,1 procent af mænd og 40,2 procent af kvinder søgt en eller anden form for hjælp.

Cirka halvdelen af begge køn, der havde problemer, gik til lægen med det. For kvinder var der 41,8 procent, som tog det op med venner eller familie, mens 26 procent ledte efter hjælp på nettet.

For mænd var den næstmest brugte form for hjælp nettet, som 22 procent tyede til, mens venner og familie var valget for 20,7 procent.

Personer over 35 var mere tilbøjelige til at gå til lægen, mens dem under 35 i højere grad gik til venner/familie eller nettet.

Begrænsninger

Der er visse begrænsninger ved studiet. Dels har billedet givetvis ændret sig siden 2012, idet endnu flere sikkert bruger nettet til at finde svar, dels er definitionen 'hjælp på nettet' en ret løs størrelse. Det kan dække over alt fra sider som netdoktor til en brevkasse og decideret onlineterapi.

Forskerne er bekymrede over, at så mange med store problemer slet ikke søger hjælp i nogen form.

De påpeger, at der ikke ser ud til at være socioøkonomiske faktorer på spil, idet personer, der søger hjælp, er bredt repræsenteret - det kan skyldes, at den skam, som måtte være forbundet med sexproblmer og sex i det hele taget, gennemsyrer hele samfundet.

Desuden ser de store muligheder i at udvikle diverse former for online-tilbud, idet det kan være billigere og mindre skamfuldt for nogle.

Danmark

Den danske sexolog og parterapeut Signe V. Bentzen mener ikke, at studiet kan overføres én-til-én til Danmark:

- Jeg tror, det er lidt anderledes i Danmark. Nettet først, lægen derpå, hvis det er ‘maskineriet,’ der driller, så sexologen - og så vennerne. Nettet kan være smart til at danne sig overblik og en følelse af ‘Okay, så jeg/vi er altså ikke alene om dette her'. Men nettet kan også forvirre og give dig for mange gode råd, hvor man så halvhjertet følger nogle og giver op, fordi de jo alligevel ikke duer.

Benzten er ikke i tvivl om, hvad hun mener, man skal gøre, hvis man har et stort problem:

- Forandringer er svære. At ændre på det, man er vant til, er dobbelt besværligt. Så vi har brug for en ‘coach’, der er over os, tjekker ind med os, ved noget om det, vi har gang i og som kan se, hvad der er brug for, for at vi bliver på sporet - selv når det føles trægt, mærkeligt, eller vi har lyst til at opgive. Så en analog terapeut vil ofte være det bedste.

Danske tilbud

Flere og flere danske sexologer og parterapeuter har udviklet onlineforløb til singler og par. Her er et lille udvalg:

Psykolog Frej Prahl, som du måske kender fra DR2-programmet 'Fede forhold', har lavet online-parkurser.dk.

For 1995 kroner får man adgang til 11 videoer, hvor Prahl gennemgår de vigtigste temaer i parforholdet (fx forelskelse, kærlighedssprog, mønstre, betydningen af undskyldninger, taknemmelighed) med tilhørende øvelser, samt fem små podcasts med guidede øvelser, der skal styrke intimiteten.

Parterapeut og sexolog Christiane Meulengracht har gennem flere år tilbudt forskellige online-forløb. De består typisk af instruktionsvideoer, som bliver tilsendt på ugentlig basis, samt webinarer.

Sexolog Maj Wismann har været en af de første og mest aktive på online-kursus fronten. Hendes hjemmeside hedder da også Websexolog.dk, hvor hun både tilbyder gratis og betalingsforløb.

Sexolog Amanda Lagoni tilbyder et fire ugers kursus, Far, mor og sex. Hver uge indeholder et video-oplæg, et dialog-oplæg, et arbejdsark samt konkrete lektier. Pris: 595 kroner.

Sexolog Katrine Berling tilbyder blandt andet Boost dit parforhold. Hver uge i 12 uger får man en mail med opgaver, refleksionsøvelser, samtale- eller skriveøvelser, kropslige og erotiske/sexede øvelser. Pris: 499 kroner.