Hver femte har taget stoffer for at booste sex

Sex, stoffer og sprut er omdrejningspunktet for nyt stort videnskabeligt studie, der blandt andet viser, hvilke stoffer der er mest populære i forbindelse med sex.

Chemsex, som det kaldes, når man tager stoffer i forbindelse med erotiske udfoldelser, har mest været undersøgt som et særligt fænomen i bøssekredse.

Dette studies sigte er langt bredere, idet hele 22.289 mænd og kvinder fra hele verden deltog.

Deltagerne blev blandt andet spurgt om, hvilke stoffer de har indtaget i forbindelse med sex, hvor ofte de brugte stoffer til at booste sexoplevelse, og hvordan stoffer eventuelt ændrede sexoplevelsen.

Øverst på listen over stoffer, som flest bruger oftest i forbindelse med sex, finder vi alkohol. Herefter følger cannabis og MDMA, også kaldet ecstasy, samt kokain. Længere nede på listen finder man GHB, også kaldet Fantasy.

Også methamfetamin, ketamin, poppers (isopropyl nitrat) samt Viagra figurerede på listen.

I løbet af det seneste år havde mere end halvdelen af deltagerne haft sex efter at have drukket alkohol, en tredjedel efter at have røget cannabis, og en sjettedel af indtagelse af MDMA.

Chemsex var mere brugt blandt unge og folk med højere indkomst. Briterne er de mest aktive på chemsex-fronten i forhold til både amerikansere og andre europæerne.

Mindst 20 procent af deltagerne havde indtaget stoffer eller alkohol det seneste år med det formål at øge den seksuelle oplevelse: Blandt homoseksuelle mænd: 45 procent. Blandt heterokvinder: 20 procent.

Se også: En lille fed gør sex bedre

Homo

Desuden fandt forskerne frem til, at det var mere sandsynligt, at homoseksuelle mænd og biseksuelle mænd eksperimenterede med at blande stoffer (og her taler vi alle stoffer, undtagen alkohol og cannabis) ind i deres sexliv (eller sex i deres stofliv). Det var 1,6 gange mere sandsynligt, at homoseksuelle mænd det seneste år havde prøvet at tage stoffer med det specifikke mål at booste sexoplevelsen.

MDMA og GHB blev rated som de bedste i forhold til booste sex, MDMA øger intimitet, mens GHB forstærker begæret, ifølge brugernes erfaringer.

Hvis man ser bort fra det åbenlyse, at Viagra scorede det højeste gennemsnit for mænd, hittede MDMA højt hos både kvinder og mænd, der havde prøvet det, både på grunde af nydelse, orgasmeintensitet og samhørighedfølelse.

I den meget mindre grupper af både mænd og kvinder, som havde prøvet Fantasy, blev det dog bedømt højere på næsten alle sexparametre, nemlig nydelse, lyst, evner og orgasmer.

Generelt var kvinder mere begejstrede for alkohol end mænd, og heteroer mere end homoer.

Se også: Sådan er druksex og hashknald

Adfærd

Hovedforfatter Will Lawn fra University College London forklarer;

- Selv om det især er blandt bøsser og biseksuelle mænd, at tendensen til at bruge stoffer for at forbedre sex er størst, finder man også mange mænd og kvinder med andre seksuelle orienteringer, som har denne adfærd.

Lawn mener, det er vigtigt, at man tager højde for disse ting, når man forsøger at informere om skadelige stoffer, idet man ikke kun skal fokusere på bøsser og biseksuelle mænd.

- Ved at gå i dialog med målgruppen og acceptere, at stoffer både giver nydelse og skader, kan man levere et mere nuanceret og troværdigt budskab.

Se også: Undersøgelse: Pot gør dig liderlig

Cannabis

For få år siden år fandt forskere ud af, at cannabis-brugere har mere sex. Den amerikanske undersøgelse tager udgangspunkt i en større befolkningsundersøgelse med deltagelse af mere end 50.000 voksne.

Forskerne lavede et kryds på marihuanabrug og sexfrekvens: Hvor ofte har de haft sex de seneste fire uger, og hvor ofte har de fyret en fed i samme periode.

Kvinder, der ikke røg marihuana, angav, at de i gennemsnit havde haft sex seks gange de seneste fire uger. De rygende kvinder havde i gennemsnit haft sex 7,1 gange.

Samme tendens gjaldt for mænd: Ikke-rygere havde sex 5,6 gange i samme periode, mens potrygerne havde haft seksuelt samvær 6,9 gange.

Studiets hovedforfatter Michael Eisenberg fra Stanford University fremhæver, at tidligere eksperimenter med både rotter og mennesker har vist, at cannabis kan virke positivt på ophidselse.