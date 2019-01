Ikke lyst i aften? Sig nej til sex på denne måde

Der kan være et utal af grunde til ikke at orke sex. Og det er helt o.k. Men det er vigtigt, at du afviser din partner på den rigtige måde

Det der sex er jo det nærmeste, vi kommer på en religiøs oplevelse, hvor vi smelter sammen med Gud, universet, altet, og nåja, kæresten, på en måde, som styrker dit forhold og dit velbefindende. Alligevel er der situationer, hvor du bare. Ikke. Orker. Overhovedet.

Du kan have tusind grunde til at give din kærestes prøvende hånd et rap, når han indleder aftenens forsøg på sex.

Men det er ikke hensigtsmæssigt at afvise din mand på en sårende måde, også selv om du føler, at han da ‘for helvede burde kunne regne ud, at du ikke er in the mood'.

Samtidig er det jo også afgørende, at du ikke skal føle skyld og skam og stress over at afvise din partners initiativ.

Derfor har sexforsker og -terapeut Sarah Hunter Murray her tre bud på, hvordan du kan sige nej til sex på en ikke-sårende måde, så han også i fremtiden tør vise sit begær efter dig.

NB: Rådene kan sagtens læses med omvendt kønsfortegn.

Selv om Murrays bud på den gode afvisning bygger på ny forskning, vil de ikke eliminere problemet, hvis I har en grundliggende lyst-diskrepans, hvor han altid har mere lyst end dig - men det vil gøre jeres samliv omkring det meget bedre.

1. Forklar dit nej

En af de allerbedste ting, du kan gøre, når din partner lægger op til sex, som du ikke har lyst til, er at forklare, hvorfor du ikke er i humør til elskov.

Og det skyldes, at mange mennesker helt automatisk og ganske naturligt tolker en seksuel afvisning som noget meget personligt. Man kan køre sig selv helt op i et hjørne af tolkninger på, hvorfor kæresten ikke vil sex: ‘Hun begærer mig ikke, hun er sur på mig, hun elsker mig ikke, etc.’

Lad os antage, at der ikke er andre grunde til, at du ikke har lyst til sex i situationen, end at du simpelthen bare er træt. Har du haft en hård dag på jobbet, og stress-hormonerne buldrer i din krop, så sig det.

Det giver din elskede mulighed for at forstå, hvad der sker inde i dig, i dine følelser og tanker - og så hjælper det ham med at erkende, at din manglende sexlyst ikke er et tegn på manglende interesse i ham.

O.k. - din manglende sexlyst kan også primært handle om ham og om jer. I skændes, I er vrede, der er kold luft, du keeeeder dig - så sex virker ikke tillokkende. Så sig det.

Det kan hjælpe med at sætte gang i den svære samtale, som I skal have - så I ikke bukker under for vægten af larmende tavshed og misforståelser.

2. Foreslå et andet tidspunkt

Et nej kan tolkes som en permanent afvisning, så giv din kæreste et håb, og lad ham vide, hvornår du måske vil være klar på en omgang erotik.

Ligesom det er god tone at give veninder en mulighed for et rain check, når du takker nej til at mødes, så kan du sige til kæresten, at du gerne vil have den til gode en anden gang - og så vel at mærke komme med et forslag til hvornår.

Du siger jo heller ikke bare 'nej, punktum', når din veninde vil drikke kaffe, vel. For så kan det virke, som om du slet ikke vil se hende fremover.

Så sig til din veninde og din kæreste: ‘Jeg er helt flad i aften, hvad siger du til engang i næste uge?’ Så bliver dit nej ikke hørt som et ‘aldrig mere,’ men derimod som det, du har tænkt, et ‘nej tak, ikke lige nu, jeg vil gerne på et andet tidspunkt'.

Igen handler det om at sørge for at hjælpe din kæreste med ikke gå op i en spids af bekymringstanker: ‘Hvor længe gælder dette nej - en time, en uge, et år? Hvad prøver hun fortælle mig?’

3. Find samhørighed på anden vis

Intimitet og samhørighed kan man også få gennem andre ting end sex. Din mand er ikke kun ude efter en orgasme, når han vil have dig. Han vil også føle sig elsket, tryg og draget omsorg for.

Så selv om du ikke er klar til en ordentlig rusketur, kan kys, kram, kærtegn, fodmassage og almindelig massage strække langt. Ligeledes kan andre fælles positive aktiviteter, sjove lege og dybe samtaler skabe samhørighed.

Uanset hvor god du er til at følge de ovennævnte retningslinjer, og uanset hvor sød og forstående din kæreste er, så vil der uundgåeligt komme konflikter, når den ene har mere lyst end den anden. Du vil føle dig presset, og han vil som minimum blive skuffet.

Her er finessen altså, hvordan I tackler den skuffelse og de konflikter.

Pligtsex?

En videnskabelig undersøgelse har set på, hvilke måder der er bedst til at tackle situationen, hvor den ene vil have sex, og den anden ikke har lyst.

Undersøgelsen bestod af to studier med i alt 642 voksne canadiere i parforhold. Deltagerne pegede på, at de hellere vil have, at kæresten afviser dem på betryggende og kærlig vis, end at kæresten modvilligt går med til sex bare for at undgå ballade.

En kærlig afvisning kunne være: 'Jeg elsker dig, jeg tænder på dig, og jeg lover at gøre det godt igen snart'.

Studiet viser også, at det bedste, der kan ske for den sexlystne, er, at partneren entusiastisk går med på på sexlegen.

Omvendt er det værste, der kan ske for personen med sexinitiativet, at kæresten afviser med kritik og frustration.

Nogle har en gang imellem sex med partneren for at undgå konflikt og/eller undgå at gøre partneren ked af det.

- Det gør de måske, fordi de tror, at det er endnu værre at afvise deres partners sexinitiativ. Men vores studie indikerer, at det at afvise sex på en positiv, betryggende måde, der viser, at man stadig elsker og tænder på vedkommende, faktisk er et anvendeligt alternativ i forhold til at have sex for at undgå konflikt. Det er godt for både sex- og samlivet.

Nuancer

Forskernes andet studie med 98 par var bygget op på en anden måde, og her tegnede sig et lidt andet billede. Deltagerne udfyldte hver aften et skema, hvor de gav udtryk for, hvor tilfredse de var med sex- og samliv.

Det skadede ikke relationen at afvise sex på en kærlig måde, men sex for at undgå konflikt var faktisk forbundet med højere daglig tilfredshed med sexlivet.

- Deltagerne angav større sextilfredshed på dage, hvor de havde sex for at undgå konflikt, end når de afviste på en positiv måde. Men det skyldes nok, at folk generelt er mere tilfredse med sexlivet, når deres behov er opfyldt.

Det er dog lidt som at tisse i bukserne for at holde varmen, for forskerne fandt også ud af, at det var ødelæggende på lang sigt at gå med til sex for at undgå konflikt.