Intelligens er sexet

Mange undersøgelser viser, at de fleste synes, intelligens er et af de mest attraktive træk hos personer af de foretrukne køn

Men nogle bliver også decideret erotisk opstemt af intelligens. Det kaldes sapioseksulitet. Nu har forskerne så set nærmere på, hvad sapioseksualitet er for en størrelse.

At intelligens er tiltrækkende fremgår blandt andet en nylig gigantisk undersøgelse med flere end 100.000 deltagerne. De angav, hvilke træk de foretrækker hos en potentiel partner. Deltagerne skulle vælge top tre ud af 23 forskellige - alt fra alder og udseende til værdier og humor.

Og her hittede intelligens blandt begge køn.

Men en ting er som sagt at værdsætte, at en partner er intelligent, noget andet er at blive liderlig af en persons høje IQ.

Ifølge det helt nye studie i det videnskabelige tidsskrift med det passsende navn Intelligence fremgår det, at en lille gruppe af de i alt 383 mænd og kvinder, alle fra USA og Australien, kan kaldes sapioseksuelle.

Desuden viser det sig også i denne undersøgelse, de fleste foretrækker en intelligent partner.

Kreative mænd mest sexede

Skema

Forskerne udviklede til et helt ny spørgeskema for at kortlægge deltagernes sapioseksualitet, Sapiosexuality Questionnaire (SapioQ).

På en skala fra et til fem skulle deltagerne blandt andet angive, hvor enige de var i følgende udtalelser:

1. En fysisk attraktiv person med kun gennemsnitlig intelligens tænder mig af.

2. Det ophidser mig seksuelt at lytte til en, der siger noget meget intelligent.

3. Jeg foretrækker en partner med en gennemsnitlig intelligens.

4. Høj intelligens er nok til, at jeg tiltrækkes af nogen seksuelt.

5. Jeg kan ikke se mig selv i et seksuelt forhold med en person, som arbejder i et meget intellektuelt udfordrende job.

6. Jeg bliver sandsynligvis seksuelt tiltrukket af nogen, som er mere intelligent end mig.

7. Jeg kan potentielt set blive seksuelt tiltrukket af en, der er markant mindre intelligent end mig.

8. Det ophidser mig seksuelt at føre en intellektuelt stimulerende samtale med en potentiel partner.

9. En meget høj intelligens er nødvendig for, at jeg kan blive tiltrukket af en partner seksuelt.

Konklusion

Flere sindrige analyser senere kom de australske og amerikanske forskere frem til, at mellem en og otte procent af deltagerne, der alle var mellem 18 og 35 år, kunne defineres som sapioseksuelle. En procent angav intelligens som meget ophidsende, syv procent som ophidsende. Og en lille del angav ligeledes, at de ikke kan tænde, med mindre partneren er intelligent.

Interessant nok fremgår det også, at fem-seks procent, og altså nogenlunde samme udbredelse, som angav at høj IQ tænder dem, at lav IQ er frækt. Hvad det går ud på, kræver ny forskning, men der kan muligvis ligge en tænding i at være partneren intellektuelt overlegen og dermed også kunne dominere vedkommende.

Og så fandt man ud af, at intelligens nok er sexet, men kun op til en vis grænse. Det peaker ved en IQ på 120 og falder derefter igen lidt, hvilket eventuelt kan forklare, hvorfor nørder kan være uglesete. Måske anses superhøj IQ for at være forbundet med manglende sociale evner.

Deltagernes egen IQ blev målt, og den var ikke en markør for, at man var sapioseksuel. Det skal dog tilføjes, at ingen af deltagerne havde en IQ lavere end gennemsnittet (100).

Der var ingen markante kønsforskelle.

Set fra et evolutionspsykologisk perspektiv er forklaringen på, at så mange generelt foretrækker en intelligent partner, at intelligens signalerer andre tiltrækkende tegn som succes, som man gerne vil give videre til sit afkom.

Forskerne ikke undersøgt, om der eventuelt foreligger en sammenhæng med folks selvopfattelse:

Når man fortæller, man er sapioseksuel, siger man også noget mellem linjerne: Det kan godt være, at man rent faktisk bliver voldsomt våd i trussen, når man interagerer med en superbegavet professor fra MIT. Men man får da også indikeret, at man selv synes, at man er rimeligt godt begavet.