Ja, det er nu, du skal forlade kæresten

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Tænk dig om, før du skrider --

Cut your losses: Hvornår er nok nok, hvornår er de små problemer blevet så store, at forholdet ikke længere står til at reddes? Hvordan finder du ud af, om din kærlighed til din kæreste mere bunder i vane, hvordan kan du skelne mellem tryghed og frygt for drama og ensomhed?

Jo længere man har været kæreste, og jo flere følelser man har investeret, jo sværere kan det være at finde rede, hvornår man ikke har godt af at være i forholdet.

Alle parforhold har problemer og kriser, men hvordan afgør man, om de er store nok til, at man må afbryde relationen?

Det har psykologen Jennice Vilhauer nogle bud på. Hvis du kan nikke genkendende til bare et af disse fire, er tiden for at forlade din kæreste kommet.

Det gode er væk

Det er meget godt at sige om kemi og fælles værdier, men et velfungerende, harmoniske forhold bygger på den der svært definerbare godhed, som er mellem jer, der der umph og aaahh, glæde og tryghed, lysten til at være rare ved hinanden. Den gode vilje og overbærenhed, der ikke er forceret, men som kommer helt af sig selv.

Det, der gør, at du glæder dig til at se ham, det, der gør dig glad, de små indforståede blikke, og villigheden til at tilgive hinanden og bære over med åndssvage og irriterende vaner.

Det forsvinder ikke pludseligt, men lidt efter lidt over tid. Og når det erstattes af vrede, irritation, distance og disrespekt, er det virkelig svært at finde tilbage til alt det gode, I havde.

Derfor blev vi skilt

Disrespekt

Vilhauer mener, at respekt er et af de vigtigste elementer i et forhold. For måden din kæreste behandler dig på, afslører hans personlighed og hvad han egentligt føler for dig.

Det kan være svært at sætte fingeren på, hvordan han manglende respekt tager sig ud. Men du kan mærke det. Som et spark i maven, når en grundværdi i jeres relation overtrædes, ignores, nedgøres. Løgne, nedgørende anklager, utroskab er tegn på disrespekt, og de viser, at han er ligeglad med, hvordan du har det og med hvordan hans adfærd påvirker dig,

Du prøver for meget

I et sundt forhold går regnskabet mellem at give og tage nogenlunde lige op i det store billede - så begge parter i det store hele føler, at de får mødt deres behov. Men når forholdet falder fra hinanden, kan det virke, som om det kun er den ene, der gør en indsats for at vedligeholde det. Og det skaber ubalance og giver en følelse af distance og manglende samhørighed, af ensomhed.

Den ene bliver vred over at altid skulle give, den anden bliver lad og selvtilfreds. Når du prøver for hårdt på at få din kæreste til at komme tættere på dig, sker det ofte det, at han istedet flytter sig længere væk

Så hvis du føler, at du har trukket læsset i lang tid, så prøv at trække dig lidt tilbage og se, hvordan han reagerer. Hvis han kommeri ind i kampen igen og gør en indsats for at komme dig tættere på dig igen, så kan det være, at det kan lykkes at få harmoni i relationen, Bliver han derimod vred eller forbliver distanceret, så kommer han næppe tilbage.

Hører du alarmklokkerne? Fem tegn på, at I skal stramme op i forholdet

Alt handler om din kæreste

Der skal helst være plads til begge parter i forholdet, plads til at man kan udvikle og forandre sig. Har du en hobby eller en drøm, som giver dig mulighed for at få udforsket sider af dig selv, tilfredsstillet behov, skal forholdet kunne rumme det.

Men er det ikke balance her, og alt handler om din kæreste behov, vil du med tiden blive vred og føle dig misbrugt, Som om du lever hans liv og ikke dit eget.

Her skal du lave dit eget univers, dit eget rum, hvor du giver udtryk for, hvad du mener og har brug for. Hvis han så reagerer med manglende forståelse, vrede, eller blot ignorerer dig, må du bryde op for at kunne finde dig selv igen.

Det lærte vi af vores skilsmisse