Ja, du er en rigtig mand

Mandeterauten Tomas Friis slår et slag for manden, der tør være svag - og giver en finger til kvinder, der udskammer mænd:

Illusionen om, at nogle mænd er perfekte og ‘rigtige', er ødelæggende. Lige så ødelæggende som idéen om, at mænd er idioter, skvat, skadelige og forkerte.

Det forudsætter, at der findes rigtige mænd og forkerte mænd. Og dem, vi ikke kan lide, ryger så i forkert-kassen.

Vi er alle mere eller mindre svage, uvidende, inkompetente, uopmærksomme, uærlige og så videre - nogle gange.

Men vi er også stærke, kloge, kompetente, ordentlige, nærværende og ærlige - nogle gange. Mænd er rigtige mænd - punktum! Ikke nødvendigvis supermænd. Men mindre kan gøre det.

Der er selvfølgelig noget, der er ‘bedre', og noget, der er ‘ringere’. Det er som regel bedre at være stærk end svag. Det er som regel bedre at være klog end dum. Det er som regel bedre at være ærlig end at lyve.

Rette op

Noget af tiden og i nogle situationer er alle mænd mindre, end de kunne være. Mindre kloge, mindre stærke, mindre ærlige. Og for at rette op på det er man(d) nødt til at erkende sine svage sider.

Hvis du tror, at du selv er komplet idiot, og alle de andre har helt styr på det, så er du på vej ad helvede til. Hvis du tror, at du har styr på det hele og kører med klatten, er du på vej væk fra virkeligheden. Derfor er det en god idé at indse, at dem, man beundrer og respekterer, også har svagheder.

Udskammer

Både mænd og kvinder ‘vurderer’ mænd: rigtig eller forkert. Kvinder bruger det, når de udskammer mænd, som ikke danser efter deres pibe. Hvis en mand er utilfreds med noget, kan en involveret kvinde simpelthen hævde, at han klynker. En mand vil ikke klynke og pive, for så er han ‘ikke en rigtig mand’.

En mand uden interesse i status i samfundet er uattraktiv og kan udskammes for ikke at være en ‘rigtig mand’. Det er ligesom i Klods-Hans: ‘Dur ikke!’ sagde kongedatteren. ‘Væk!’

Det har sjældent konsekvenser at udskamme en mand, selv om års nedbrydning af et menneske kan ødelægge det fuldkommen. Kvinder, der er aggressive overfor mænd, er beundrede i visse kredse, selv om de er giftige og ødelæggende i deres måde at føre sig frem på.

Men de har en magt, som er værdsat blandt dem, som ønsker, at mænds magt skal stækkes yderligere. Så kan man i det mindste holde de mænd nede, som i forvejen ikke er særlig stærke.

Hån

Hån og latterliggørelse er en del af den måde, man kan dele og herske. Fordi mænd er bange for at blive kaldt skvat og ‘ikke en rigtig mand’. Fordi mænd skammer sig over ikke at være stærke og ‘kunne klare det’.

Mænd håner også andre mænd for ikke at være ‘rigtige mænd’; for ikke at leve op til idealerne om hvad ‘en rigtig mand’ er. Mænd gør det for at fremhæve sig selv og opnå status blandt andre mænd - og dermed gøre sig selv mere attraktive for kvinder.

Konkurrencen om at være toneangivende er en del af mænds forsøg på at komme frem i verden, fordi det giver mere fisse. Og i den stræben træder man gerne på andre mænd, som ikke er lige så stærke. Og det er ikke altid gavnligt i det større billede.

Hvis mænd lærer ikke at træde på andre mænd for at fremhæve sig selv, og hvis de lærer at sige fra overfor kvinder, som bruger hån og latterliggørelse, så vil mænd bedre kunne opbygge sig selv og blive bedre mænd.

Stå op

Vi skal blive bedre til at mærke, når vi er bange for, at hun smiler hånligt eller slår en lille perlende latter op. Vi skal mærke, når vi holder igen med at sige, hvad vi rent faktisk føler, af angst for at vise svaghed.

Vi skal turde vise den svaghed og stå fast på, at den har lov at være der sammen med alle de andre følelser. For kun når vi kan være til stede med både vore styrker og svagheder, kan vi forbedre og og konfrontere vore svagheder, vores angst og vores skvattede sider.

Kun da kan vi udvikle os ud af det og blive bedre og stærkere mænd og dermed mere attraktive for os selv og andre - ikke mindst kvinder.

Erkend

Begynd med at erkende for dig selv, at du ER en rigtig mand med styrker og svagheder. Indse, at du lige nu har styrken til at gøre noget ved mindst én af dine svagheder. Senere kan du gøre noget ved de andre svagheder, som du også har, men skjuler lige nu.

For at kunne det, skal du have et frirum, hvor du ikke bliver beskyldt for ikke at være en rigtig mand. Og det har din ven også brug for; og ham den anden mand, som du ikke kender. Så giv dem det frirum, du selv har brug for. Hold op med at fremhæve dig selv på andres bekostning.

Du skal endelig stille dig i positur og brøle ud over savannen, at du er en stor, stærk, rigtig mand. Men du skal ikke sige om naboen, at han ikke er en rigtig mand, at han er et skvat, og at han ikke er værd at samle på. Giv andre mænd plads og tryghed, så de også kan gøre noget ved sig selv.

Lille

Når man hævder sig på andres bekostning, så skyldes det som regel, at man selv føler sig lille, eller er bange for at være det. Og så kan man jo kun se stor ud, når man får gjort de andre mindre. Men det er en dårlig vane, som er let at gennemskue.

Skal du blive en bedre mand, skal du spille på holdet - og for holdet. Det er ligesom i fodbold; Jo, der er konkurrence om pladserne, men der er også samarbejde om at gøre hele holdet bedst muligt.

Det forudsætter, at du viser respekt for de andre på holdet, at du hjælper dem med at blive bedre. Hvis du kun vil være stjernen og aldrig afleverer, så spiller du i virkeligheden som en syvårig.

Træn sammen med andre mænd. Lær af de andre. Hjælp de andre med det, de ikke kan finde ud af.

1000

Jeg har talt med og arbejdet med mere end 1.000 mænd og hjulpet dem med at vokse og blive til bedre mænd. Min erfaring er, at næsten alle mænd er rigtige mænd. De er IKKE forkerte, defekte, gået i stykker, røvhuller, umulige eller fortabte.

Det, de har tilfælles, er, at der er mange ting de ikke har lært af ‘de voksne’. Og der er meget af det, de har lært, der er forkert eller skadeligt eller begge dele.

De har lært, at de skal æde lorten, at de skal stå til rådighed, at de ikke må brokke sig, at de ikke må vise svaghed, være trætte, forvirrede eller vrede.

De har lært, at de skal kunne det hele selv, skal gå efter at vinde, og at samarbejde ikke er så vigtigt.

Mandegrupper

Når mænd er sammen i mandegrupper, skaber vi den fælles tryghed, struktur og ramme, hvor der er plads til, at mænd kan blive bedre til at være sig selv. Det er gavnligt for næsten alle mænd. Her kan mænd tage fat på de ting, som de er bange for at se i øjnene lige nu og udvikle sig til bedre mænd.

Vi er allesammen rigtige mænd, og vi kan allesammen blive bedre mænd.