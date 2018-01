Ja, sprut gør ham (mere) mandschauvinistisk

Alene titlen på denne helt nye videnskabelige undersøgelse gør, at vi bare må fortælle om den:

'Beauty is in the Eye of the Beer Holder.' En smuk og sigende omskrivning af det klassiske mundheld 'Beauty is in the Eye of the Beholder' - skønhed er i øjnene, der ser.

Og så kan du nok regne ud, at studiet, muligvis fra the Department of the Bleeding Obvious, drejer sig om, at alkohol fås os til at ændre syn på, hvor sexede potentielle partnere er.

Det er før blevet påvist i studier, men det særlige ved den nye undersøgelse er vinklen: 'Det objektificerende syn, som mange mænd har på kvinder, og som reducerer kvinderne til kropsdele.'

Og det kan ifølge forskerne føre til umenneskeliggørelse, seksuel vold samt sexchikane så jobbet.

49 mandlige studerende fra et amerikansk universitet deltog i eksperimentet. Iført eye tracking-teknolog så de på helfigur fotos af 80 kvindelige studerende klædt på til fest. Disse fotos var forinden blevet bedømt, af en række andre studerende, i forhold til, hvor attraktiv, varm og kompetent kvinden fremstod.

En gruppe af deltagerne fik løbende administreret vodka og juice (til de opnåede en promille på 0,8). En anden gruppe fik placebo, så de troede, de drak alkohol.

Forskerne holdt øje med, hvor på kvinden deltagerne så, ansigt, bryst, hofter. Deltagerne skulle også enten bedømme kvinderne på, hvor lækre der var, hvor varme og venlige de så ud til at være, og hvor intelligente og kompetente de fremstod.

Forskernes teori er, at kropsfokus er udpræget i det objektificerende blik.

Helt overordnet så mænd mest på ansigtet, uanset hvad de skulle bedømme, men i højere grad, når fokus var varme og kompetence.

Desto bedre kvinden så ud, desto mere så de mandlige deltagere på kroppen.

Deltagerne, der var blevet fulde, så mindre på ansigtet, end ædru deltagere, uanset hvad fokus var, og uanset hvor varme og kompetente kvinderne var.

Kvinder, der blev anset for at være mindre kompetente, fik det mest objektificerende blik, når mændene havde drukket.

Der konkluderes:

'It is possible that men perceive objectification directed at women outside conventional norms of attractiveness as more acceptable. The sum of these results support the notion that being perceived as high in humanizing attributes (i.e., warmth, competence) or being average in attractiveness provides a buffer from sexual objectification.

Objectifying gazes were greatest among intoxicated men viewing photographs of women who they perceived to be lower in warmth and competence, suggesting that alcohol may further disinhibit the already increased objectifying gazes toward women who are seen to be lower in humanness. This finding provides support for the belief that the responsibility for choosing whether to objectify lies in the hands of the perceiver rather than the recipient, because it indicates that women’s humanizing attributes only relate to objectifying gazes among some men, namely those who are intoxicated.'

Med andre ord: Ølbriller findes. Og de får manden til at gå efter kropsdele, snarere end personlighed. Dette mindre fokus på ansigtet kan betyde, at han ikke opfatter kvindens signaler, som fx at hun på ingen måde er interesseret i ham, og at der dermed er større risiko for seksuel aggression.

Også kvinder

Videnskaben bekræfter således ting, vi allerede har på fornemmelsen.

Også denne undersøgelse, publiceret i 'Psychology of Women Quarterly', med den sigende titel: 'Effects of Alcohol on Women's Risky Sexual Decision Making During Social Interactions in the Laboratory.'

Psykologen Tina Zawacki fra University of San Antonio i Texas, USA, satte en række kvindelige collegestuderende ind i et laboratorium. Nogle skulle drikke alkohol, andre ingenting, mens en tredje gruppe fik placebo.

Dernæst skulle pigerne interagere med en mand.

Resultatet: Kvinder, der fik alkohol, var signifikant mere interesserede i sex med manden, ligesom alkoholindtag hang sammen med kvindens bedømmelse af de seksuelle risici ved manden.

Og når kvinderne bedømte manden som værende i lavrisikogrupppen, var der større sandsynlighed for, at de ville dyrke ubeskyttet sex med vedkommende.

Ifølge forskerne betyder dette, at alkohol er direkte årsag til, at kvinder dyrker usikker sex.

