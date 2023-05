Jeg begærer dig ikke længere ...

Kun i Ekstra Bladet

Rasmus og Kaya sad i sofaen i min klinik under temaet ’manglende begær’.

- Jeg er bange for, at vi er ved at glide fra hinanden. Jeg mærker ikke længere det store begær, sagde Rasmus og kiggede over på Kaya, som nikkede svagt.

Hun svarede:

- Jeg har det faktisk på samme måde, men det er helt skørt, for jeg er jo glad for dig, vi har det sjovt og godt.